21 praktische Gadgets, die jeder Autofahrer kennen sollte

Dashcams zeichnen das Geschehen auf der Straße auf, sodass im Falle eines Unfalls oder einer anderen Verkehrssituation ein klares Bild davon vorhanden ist, was passiert ist. Dies kann bei der Klärung von Schuldfragen und bei der Versicherung von Vorteil sein. Auch, wenn der Trend mittlerweile schon wieder etwas abgeebbt ist, ist die Installation einer Dashcam weiterhin sinnvoll, um sich im Falle des Falles gegen ungerechtfertigte Anschuldigungen zu wehren. Schließlich werden auch in Tesla-Fahrzeugen die Kameras mittlerweile serienmäßig verbaut.

Wenn ihr noch keine Dashcam euer Eigen nennt, könnt ihr ein gut bewertetes Modell besonders preisgünstig bei Amazon ergattern (Angebot bei Amazon ansehen). Mit einem Modell dieser Preisklasse lauft ihr auch nicht die Gefahr, dass euer Auto wegen der Kamera aufgebrochen wird.