21 praktische Gadgets, die jeder Autofahrer kennen sollte

Auch wenn das smarte Auto heutzutage längst Realität ist, können selbst bedeutend ältere Modelle mit ein paar praktischen Gadgets auf Hochtouren gebracht werden. Wir haben die 21 sinnvollsten Geräte für euch zusammengestellt.
Wer gern durch technische Neuheiten glänzt, muss sich kein neues Auto kaufen. Wir zeigen euch, wie ihr mit den passenden Gadgets und eurem Handy in Nullkommanichts auf die smarte Überholspur wechseln könnt.
Blitzerwarner
Einen elektronischen Beifahrer bekommt ihr von der Firma Ooono. Er informiert euch bei Gefahren und nahenden Blitzern und kann damit sogar helfen, Bußgeldbescheide zu vermeiden. Dabei wird per Smartphone-Verbindung in Echtzeit auf Daten von Blitzer.de zugegriffen. Ihr bekommt das Gerät bei Amazon (Angebot bei Amazon ansehen).
Elektronische Parkscheibe
Im Autofahr-Alltag lauern viele Kostenfallen, bei denen ihr zur Kasse gebeten werdet, wenn keine Parkscheibe hinterlegt wird – zum Beispiel auf Supermarktparkplätzen. Mit einer elektronischen Parkscheibe senkt ihr das Risiko für ein entsprechendes Knöllchen drastisch, denn die Scheibe stellt sich bei jedem Parken automatisch neu ein und ihr müsst euch bei Ankunft um nichts mehr kümmern. Bei Amazon bekommt ihr ein besonders gut bewertetes Modell (Angebot bei Amazon ansehen). Die Parkscheibe ist sogar offiziell vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen.
Kompakter Akku-Luftkompressor
Luftdruck prüfen und Reifen aufpumpen gehören zu den Dingen, die wir regelmäßig tun sollten, aber oft aufschieben. Obwohl es wichtig ist, den Reifendruck von Fahrzeugen im Auge zu behalten, um Sicherheit und Effizienz beim Fahren zu gewährleisten, kann es mühsam sein, dies zu erledigen. Mit dem „Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S“ bekommt ihr jedoch ein praktisches Gadget, was ermöglicht, Reifen jederzeit und überall aufzupumpen (Angebot bei Amazon anschauen).
Starthilfe-Powerbank
Besonders während der kalten Jahreszeit kann es vorkommen, dass Motoren aufgrund einer erschöpften Batterie nicht starten wollen. Um diesem Problem vorzubeugen, kann eine tragbare Powerbank nützlich sein, die zum günstigen Preis bei Amazon erhältlich ist (Angebot bei Amazon anschauen).
KFZ-Stromverteiler
Dieses Gadget macht jede langwierige Autofahrt zum Kinderspiel, wenn der Strom mal wieder knapp ist: ein KFZ-Stromverteiler. Zwei EU-Steckdosen und 4 USB-Anschlüsse geben euch die Möglichkeit, Smartphone, Tablet & Co. gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Betrieben wird er über den Zigarettenanzünder(Angebot bei Amazon ansehen).
Smartphone-Halterung
Eine Smartphone-Halterung gehört zu jeder guten Grundausstattung: Mit der steigenden Anzahl an unterschiedlichen Geräten haben sich auch verschiedene Typen entwickelt. Da den Überblick zu behalten, ist schwer. Einer der Bestseller auf Amazon ist die Universalhalterung von Lamicall (Angebot bei Amazon ansehen). Damit kann nahezu jeder Handytyp gehalten werden. Angebracht wird die Halterung an den Lüftungslamellen.
GPS-Tracker
Wer gern mal vergisst, wo er sein Auto abgestellt hat, kann es mit einem GPS-Tracker ausstatten. Auch bei Diebstahl kann ein Tracker dabei helfen, das Fahrzeug wiederzufinden. Das Gerät von SALIND GPS bietet Echtzeit-Tracking, einen Alarm bei Verlassen einer Sicherheitszone und kann über eine App gesteuert werden (Angebot bei Amazon ansehen).
AirTag
Eine gute und kostengünstige Alternative dazu ist ein Apple AirTag (Angebot bei Amazon ansehen), welches ihr allerdings nur mit einem Apple-Gerät wie dem iPhone nutzen könnt. Der kleine Tracker kann ohne extra Stromanschluss oder Mobilfunkvertrag im Fahrzeug platziert werden und ermöglicht euch jederzeit zu sehen, wo sich euer Fahrzeug gerade befindet. Die Batterie hält hier etwa ein Jahr.
Schlüsselfinder
Wer seinen Autoschlüssel schon öfters verlegt hat, der hat sich sicherlich auch schon eine technische Lösung zum Wiederfinden gewünscht. Einen der Bestseller in diesem Bereich gibt es auf Amazon(Angebot bei Amazon ansehen). Auch hier bietet sich als gute Alternative ein Apple AirTag an.
Head-Up-Display
Wenn euer Fahrzeug eine OBD2-Schnittstelle („On Board Diagnose“) hat (befindet sich meist versteckt im Fußraum vor dem Fahrersitz), könnt ihr euch ein Head-Up-Display wie bei Oberklasse-Fahrzeugen einrichten. Ein passendes und gut bewertetes Gerät bekommt ihr hier (Angebot bei Amazon ansehen).
Dashcam
Dashcams zeichnen das Geschehen auf der Straße auf, sodass im Falle eines Unfalls oder einer anderen Verkehrssituation ein klares Bild davon vorhanden ist, was passiert ist. Dies kann bei der Klärung von Schuldfragen und bei der Versicherung von Vorteil sein. Auch, wenn der Trend mittlerweile schon wieder etwas abgeebbt ist, ist die Installation einer Dashcam weiterhin sinnvoll, um sich im Falle des Falles gegen ungerechtfertigte Anschuldigungen zu wehren. Schließlich werden auch in Tesla-Fahrzeugen die Kameras mittlerweile serienmäßig verbaut.
Wenn ihr noch keine Dashcam euer Eigen nennt, könnt ihr ein gut bewertetes Modell besonders preisgünstig bei Amazon ergattern (Angebot bei Amazon ansehen). Mit einem Modell dieser Preisklasse lauft ihr auch nicht die Gefahr, dass euer Auto wegen der Kamera aufgebrochen wird.
Rückfahrkamera
Etwas, das ein Auto unbedingt haben sollte? Eine Rückfahrkamera! Meine hat mich schon vor dem ein oder anderen Unfall bewahrt. Die Leute unter euch, die keine haben? Nicht verzagen! Mit dieser Rückfahrkamera könnt ihr auch euer Auto ohne Probleme aufrüsten (Angebot bei Amazon ansehen). Die Übertragung der Videodaten erfolgt dabei per Funk, wodurch ihr euch einen Teil der Verkabelung sparen könnt.
Rückfahrkamera im Rückspiegel mit Dashcam
Ihr wollt es lieber etwas dezenter? Dann könnt ihr das Display der Rückfahrkamera auch im Rückspiegel verstecken. Ein entsprechendes Modell bekommt ihr hier (Angebot bei Amazon ansehen). Besonders praktisch bei diesem Modell: Es ist neben der Kamera für hinten auch noch eine Dashcam installiert, die nach vorne filmt.
Auto Cup Halter
Auf Kaffee oder euer Lieblingsgetränk müsst ihr im Auto nicht verzichten. Dieser 4 in 1 Multifunktions-Auto-Cup-Halter ist nicht nur ein Becherhalter für Autos, sondern auch ein schöner Slot für Handy, Karten und Aromatherapie. Der Autobecher-Halter kann die Tassen oder Getränkebecher des Fahrers und des Beifahrers gleichzeitig halten. Das einzigartige Design ist um 360 Grad drehbar, hat eine rutschfeste Unterseite und Multi-Size-Kompatibilität (Angebot bei Amazon ansehen).
Nackenkissen
Steht wieder eine längere Autofahrt an? Dann braucht ihr dieses 2-Pack Nackenkissen fürs Auto. Es besteht aus 100 Prozent reinem Memory-Schaum und bietet eine großartige Unterstützung für eure Halswirbelsäule und euren Kopf. Die Schnalle verhindert das Wegrutschen oder Abfallen des Nackenkissens. Das ergonomische Design wurde speziell gegen Nackenschmerzen und Schulterdruck entwickelt (Angebot bei Amazon ansehen).Der atmungsaktive Stoffbezug ist aus Strickstoff hergestellt und ist hautfreundlich und langlebig.
Echo Auto, Alexa-Autozubehör
Das neue Echo Auto 2. Generation ist ein Sprachassistent für Autos, der Alexa Hands-free-Funktionen bereitstellt. Ihr könnt mit dem Echo Auto zum Beispiel Musik abspielen, Anrufe tätigen, auf Nachrichten antworten und vieles mehr. Der Sprachassistent hat ein schlankes Design, dass sich fast überall im Auto platzieren lässt (Angebot bei Amazon ansehen). Durch die fünf integrierten Mikrofone kann Alexa euch auch bei lauter Musik, laufender Klimaanlage und Fahrtgeräuschen hören. Zusätzlich hat es noch ein Schnellladegerät, damit ihr euer Handy unterwegs aufladen könnt und es enthält ebenfalls ein AUX-Kabel und eine selbstklebende Halterung.
Auto LED Streifen
Wenn ihr eure Inneneinrichtung von anderen abheben wollt, ist eine LED-Innenbeleuchtung eine gute Idee. Man kann sogar mehrere Farben gleichzeitig auf einem LED-Streifen anzeigen lassen. Durch einen eingebauten RGBIC-Chip können die Farbsegmente individuell gesteuert werden. Dazu gibt es eine intelligente App-Steuerung. Mit dem Musikmodus können die Lichteffekte mit Beat und Klängen synchronisiert werden. Man hat eine große Auswahl zwischen 16 Millionen Farben (Angebot bei Amazon ansehen).
Diffuser
Wer liebt es nicht, wenn das Auto frisch riecht? Ein universeller Auto-Aroma-Diffuser passt auf alle Autolüftungen (Angebot bei Amazon einsehen). Der Entlüftungsclip besteht aus einem weichen Silikontropfen, der einem beim Fahren nicht behindert. Das Design von den Diffusoren von URAQT ist von Retro-Flugzeugen mit Propellerantrieb inspiriert und hat einen Cartoon-Bären als Piloten, der drauf sitzt. Mit den Lüfterflügeln wird der Duft im Auto verteilt. Vorher legt man die Dufttabletten ein.
Handstaubsauger
Obwohl ein Handstaubsauger kompakt ist, hat er eine starke Saugkraft, die Schmutz, Staub, Brotkrümel und andere Partikel, die noch so im Auto herumliegen, effektiv entfernt. Das portable Modell von Suloea verfügt sogar über LED-Licht, damit er auch problemlos im Dunkeln eingesetzt werden kann. Die Größe und Form des kleinen Staubsaugers ähnelt einem Haartrockner und kann mit einem Flachdüsen-Aufsatz und einem Bürstendüsen-Aufsatz verwendet werden (Angebot bei Amazon ansehen).
Reinigungsknete
Wusstet ihr, dass es Knete oder Gel zur Reinigung von Autos gibt? Sie kann auch als Polsterreiniger, Kunststoffreiniger und als Schimmelentferner benutzt werden. Mit Reinigungsgel kann man hartnäckigen Staub, Flecken, Krümel und sogar Tierhaare entfernen. Sie kann überall da verwendet werden, wo andere herkömmliche Methoden nicht hinkommen. Nach der Reinigung hinterlässt das Gel einen angenehmen Duft im Auto(Angebot bei Amazon ansehen).
FM-Transmitter
Ein FM-Transmitter fürs Auto ist ein Gerät, das an den Zigarettenanzünder Ihres Autos angeschlossen wird und eine drahtlose Verbindung per Bluetooth zwischen dem Smartphone und dem Autoradio herstellt. Ein gut bewertetes Modell von Lencent inklusive USB-Ladeanschluss für Mobilgeräte bekommt ihr hier (Angebot bei Amazon ansehen). Solch ein Transmitter ist besonders nützlich für ältere Fahrzeuge, die nicht über Bluetooth oder USB-Verbindungen verfügen, um Musik von mobilen Geräten abzuspielen. Es ist auch eine bequeme Möglichkeit, um Audioinhalte während der Autofahrt zu genießen, ohne dass ein Kabel angeschlossen werden muss.