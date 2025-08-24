21 verstörende Bilder, die wir ohne Drohnen nie gesehen hätten

Drohnen liefern nicht nur schöne und interessante Aufnahmen, sondern zeigen manchmal auch Unheimliches. Die fiesesten Drohnen-Fotos seht ihr in unserer Bilderstrecke.
Die zunehmende Popularität von Drohnen führt nicht nur zum Stillstand von ganzen Flughäfen, sondern auch zur Verbreitung von Luftaufnahmen, die oft sogar merkwürdige oder gar erschreckende Dinge aufdecken. In unserer Bilderstrecke haben wir die gruseligsten Drohnenaufnahmen für euch zusammengestellt:
21 beängstigende Bilder, die wir ohne Drohnen nie gesehen hätten
OK, das lässt einen jetzt frösteln. Was macht denn diese gruselig wirkende Dame allein im tiefen Wald?
Der Hund betrachtet die Drohne entweder als Beutetier oder sie macht ihn einfach sehr aggressiv.
Noch gruseliger als diese „Komposition“ stelle ich mir ja die Person vor, die dafür verantwortlich zeichnet.
Dieser eher unsympathische Bursche wirkt, als wäre er direkt einem Stephen-King-Film entsprungen.
Die Muster dieser Kornkreise weisen deutlich auf einen okkulten Hintergrund hin.
Bei diesem Gesellen kann ich auch gut darauf verzichten, ihm über den Weg zu laufen.
Er ahnt nichts von der Gefahr unter ihm.
Auf diesem New Yorker Schiffsfriedhof soll es spuken.
Kein schöner Anblick: Ein Krokodil hat einen Hund erbeutet.
Natürlich hat da nur ein Mann eine Pferdemaske auf, aber irgendwie wirkt das Bild trotzdem verstörend.
Da wird einem ja schon vom Hinsehen schwindelig.
Da mag wohl jemand Drohnen nicht allzu gern.
Auch dieser Affe scheint keine Lust zu haben, sich von einer Drohne filmen zu lassen.
Faszinierender, aber auch beängstigender Anblick: Magma wird bis zu 1.250 Grad Celsius heiß.
Eine weitere mysteriöse Kreatur im Wald.
Diese Muster in einem Feld sehen nicht so aus, als könnten sie zufällig entstanden sein.
Besonders beklemmend ist, dass die Menschen nichtmal in einem Boot sitzen.
Welche Kreatur streift da durch die Felder?
Diese zerfallene Brücke vor New York führt zu einer unbewohnten Insel, auf der sich früher eine Quarantäneklinik befand. Und Spuken soll es dort übrigens auch.
Der Gesichtsausdruck wäre auch ohne die Waffe gruselig.