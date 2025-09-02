22 abscheuliche Fotos von Airbnbs, in denen ihr niemals die Nacht verbringen würdet

Airbnbs sind praktisch. Wenn der Gast sich benimmt und der Gastgeber die Wohnung beziehungsweise das Zimmer in einem ordentlichen Zustand vermietet, ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, da Hotels oftmals teurer sind. Dass sich aber nicht immer alle Parteien ordentlich benehmen können, beweisen die folgenden 22 Fotos.
Egal, ob Vermieter oder Gast: Respekt muss auf beiden Seiten herrschen. Genauso wie ein Gast ein Airbnb ordentlich verlassen sollte, muss ein Host die Wohnung auch optimal vorbereiten. Leider funktioniert das nicht immer so reibungslos, vor allem während der Anfangszeit der Plattform, wie die kommenden 22 Fotos beweisen.
Wichtiger Hinweis: Einige der folgenden Bilder zeigen stark verdreckte Wohnungen, die für manche von euch unangenehm sein könnten.
Bock zu duschen?
Wer hier eine Dusche nimmt, sollte sich danach auf Hepatitis untersuchen lassen.
Mitbewohner gefällig?
Ach, super, wussten gar nicht, dass wir unser Zimmer mit Ameisen teilen müssen.
Du machst dann den Abwasch, ne?
Wenn der Gast das Airbnb betritt und noch den Abwasch machen soll.
Aufräumen ist überbewertet
Anscheinend musste der Gastgeber noch länger arbeiten und konnte das Zimmer nicht mehr aufräumen.
Rage Room oder Airbnb?
Wenigstens könnt ihr hier eurem Zimmernachbarn winken.
Auf Abwasch hat niemand Lust
Dass die Spüle des Öfteren noch belegt ist, kommt anscheinend häufiger vor.
Schlafzimmer unter freiem Himmel
Kein WiFi, kein Klo, aber immerhin gibt es immer einen freien Parkplatz! Außerdem dürft ihr euren Hund mitbringen.
Mehr Betten bedeutet euch mehr Geld
Wie man es mit nur einer Wohnung schafft, seinen Gewinn zu maximieren? Genau! So viele Betten wie möglich.
Was wurde in dieser Wohnung getrieben?
Die Story ging damals um die Welt: Ein Model aus Paris vermietete ihre Wohnung an einen Kanadier. Drei Monate später fand sie ihre Wohnung so wieder. Das Ausmaß des gesamten Schadens war unglaublich hoch. Mehr als 10.000 Euro wurden benötigt, um die Wohnung wieder herzustellen.
Mobile Wohnung mit Luxusbett
Wer schon einmal in einem stehenden Auto übernachtet hat, weiß, dass das Gefühl kein schönes ist. Aber wenigstens gibt es eine Luftmatratze...
Zelle oder Zimmer?
Ähm, was macht denn das Seil auf dem Bett da eigentlich?
Die Party ist ein bisschen eskaliert
Die Party am Vorabend ist dann doch etwas außer Kontrolle geraten.
Gefängniszelle mit Stuhl
Ein weiteres Airbnb-Zimmer, das mehr einerGefängniszelle gleicht, als einer komfortablen Unterkunft.
Eine saubere Bettwäsche sieht anders aus
Wer hier saubere Bettwäsche erwartet hat, der wurde definitiv enttäuscht!
Hinsetzen ohne Gefahr
Das Toilettenpapier hilft in diesem Badezimmer bestimmt. Die Frage, die uns aber brennend interessiert, ist eher, warum der Duschkopf oben rechts auf das Klo zeigt. WIESO?
Hier ist der Gast auf Toilette wenigstens nicht einsam
Vorteil der Toilette: Ihr könnt beim Geschäft ein persönliches High-Five bekommen.
So sah Weihnachsten bei der Sawyer Family aus
Wenn so ein Familienfoto im Airbnb hängt, sollte jeder Gast sofort abhauen.
Reagenzglas mit einer besonderen Füllung
Reagenzglas bitte im Kühlschrank lassen, in Ordnung?