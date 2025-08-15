22 Fotos aus dem Internet, die echt aussehen, aber komplett fake sind

Wenn ihr das nächste Mal durch das Internet scrollt, bedenkt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Wir haben die Fotos zusammengesammelt, die euch in den letzten Jahren ganz schön auf den Holzweg geführt haben.
Ein Hai, der einen Hubschrauber angreift? Das gibt's doch nur im Film! Wo ihr recht habt, habt ihr Recht und trotzdem haben uns viele dieser nachfolgenden Bilder tierisch an der Nase herumgeführt! Viel Spaß!
Air France Flug 337
Dass dieses Foto auf dem Air-France-Flug 447 gemacht wurde, bevor er abgestürzt ist, stimmt nicht. Denn es stammt aus der Fernsehserie „Lost“. Tja, hereingefallen!
Monsterkraken
Dieses Foto eines Monsterkraken ging viral und verbreitete Angst und Schrecken. Doch keine Sorge! Eigentlich handelt es sich bei diesem Bild nur um einen angespülten Buckelwal.
9.11.-Touri
Wahrscheinlich eines der bekanntesten Fake-Fotos, die jemals gephotoshoppt wurden. Man glaubte tatsächlich, dass das Foto von einer Kamera vom Ground Zero sichergestellt werden konnte, bis es sich als vollkommener Blödsinn herausstellte.
„Horse“
Wer genau hinsieht, stellt fest, dass das Pferd „Horse“ als Fellmuster hat. Ist natürlich alles Fake. Auf der rechten Seite seht ihr die nicht gephotoshoppte Version.
Hercules
Auch wenn es sich definitiv lohnt, nach den größten Hunden im Netz zu suchen, der abgebildete Hund „Hercules“ gehört nicht dazu! Fake!
Peter Griffin Doppelgänger
Auch wenn das Bild echt ist und der Typ wirklich so aussieht, ist sein Name leider nicht „Peter Griffin“. Es war zu schön, um wahr zu sein!
König der Löwen
Dieser seltene schwarze Löwe existiert natürlich nicht. Es handelt sich nur um eine simple Foto-Manipulation eines weißen Löwens.
Hai vs. Heli
Auch wenn sich viele Menschen (und Fans der Filmreihe „Sharknado“) dieses Szenario gewünscht hätten – es ist nicht echt.
Die Fee von Derbyshire
Was als verrückter Aprilscherz begann, endete alsbald auf eBay. Als der Macher zugab, dass es sich um einen Prank handle, wurde er von verärgerten Feen-Fans geshitstormt.
Verkehrte Welt
So lustig, dieses Bild auch ist, es war wirklich nur Photoshop im Spiel.
Romney oder Money?
Es ist erschreckend, was für eine Rolle Photoshop in der Politik eingenommen hat. In Wirklichkeit buchstabierten die Kinder „Romney“ nämlich richtig.
Haie in Kuwait?
Nein, es gab weder Haie am Fuße einer Rolltreppe in Kuwait, noch steht sie in Kuwait. Die Rolltreppen befinden sich in der Union Station in Toronto.
Castle House Island
Auch wenn wir wünschten, dass diese Burg wirklich real wäre, handelt es sich nur um eine Fusion aus einem deutschen Schloss und einer Insel in Thailand.
Angolan Witch Spider
Wir können euch beruhigen, diese Spinne ist natürlich nicht echt.
Das Baby
Wenn es sich bei dem Baby um den echten Hercules handelt, könnte es eventuell der Wahrheit entsprechen.
Käschen (Kätzchen oder Häschen?)
Auch bei diesem süßen Racker handelt es sich um einen Aprilscherz. Schade, dieses Fennek-Kätzchen hätte ich sofort adoptiert!
Cat-Scan
In 2005 bekam ein Löwe einen CT. Das Internet nahm dieses Bild dankend an und photoshoppte es so, als ob auf diese Weise das MGM-Logo gefilmt worden wäre. Ist natürlich fake.
Eisbärbaby
Selbst wenn wir Berliner nur ein hartes Flashback auf unser damaliges Eisbärbaby Knut bekommen, handelt es sich hierbei um ein Kuscheltier, dass man auf Etsy kaufen kann.
Flugzeug-Selfie
Über den Wolken lässt sich so definitiv kein Selfie machen. Schade eigentlich!
Feenteich in Schottland
Diese Bäume sind weder violett noch stehen sie in Schottland. Eigentlich handelt es sich nur um ein gephotoshopptes Bild vom Shotover River in Neuseeland.