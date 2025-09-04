22 Photoshop-Fails, die viel zu spät bemerkt wurden

© psdisasters.com/ g-stockstudio/ Getty Images 1 / 23

Innerhalb der Medienbranche ist „Photoshop“ DAS Tool für die Bearbeitung von Fotos und Bildern. Eine Vielzahl von Funktionen und Filtern geben dem Benutzer mächtige Werkzeuge zur Manipulation von Bildern in die Hand. Doch nicht jeder von ihnen weiß, wie man mit dieser „Macht“ verantwortungsvoll umgeht.

„Photoshop“ ist das Bildbearbeitungs-Tool der Profis. Mit dem Programm schaffen es Experten immer wieder täuschend echte Montagen anzufertigen und unfassbare Illusionen zu schaffen. Aber auch Experten haben manchmal einen schlechten Tag und sind nicht ganz bei der Sache. Doch auch hier gilt: Des einen Leid, des anderen Freud. Wir präsentieren euch euch die witzigsten „Photoshop“-Fails.