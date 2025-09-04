22 Photoshop-Fails, die viel zu spät bemerkt wurden

Innerhalb der Medienbranche ist „Photoshop“ DAS Tool für die Bearbeitung von Fotos und Bildern. Eine Vielzahl von Funktionen und Filtern geben dem Benutzer mächtige Werkzeuge zur Manipulation von Bildern in die Hand. Doch nicht jeder von ihnen weiß, wie man mit dieser „Macht“ verantwortungsvoll umgeht.
„Photoshop“ ist das Bildbearbeitungs-Tool der Profis. Mit dem Programm schaffen es Experten immer wieder täuschend echte Montagen anzufertigen und unfassbare Illusionen zu schaffen. Aber auch Experten haben manchmal einen schlechten Tag und sind nicht ganz bei der Sache. Doch auch hier gilt: Des einen Leid, des anderen Freud. Wir präsentieren euch euch die witzigsten „Photoshop“-Fails.
Und es gibt sie doch! Die Reallife-Barbie
Starten wir direkt mal mit einem absoluten Totalschaden. Irgendwie will hier nichts so richtig zusammenpassen. Der Kopf der jungen Dame ist in Relation zum restlichen Körper gigantisch und zu allem Überfluss scheint sie gleich zwei Taillen zu besitzen.
Nie wieder einsam fühlen
Fühlt ihr euch manchmal auch allein? Bräuchtet ihr einfach mal wieder jemanden, mit dem ihr Händchen halten könntet? Dann besorgt euch doch einfach eine portable dritte Hand.
Erste Prototypen scheinen bereits erhältlich zu sein, wie dieses Bild eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Der böse Zwilling
Scheint so, als hätte Brangelinas Adoptivtochter Zakkara einen teuflischen Zwilling, der zu allem Überfluss auch noch schweben kann.
Das größte Lächeln der Welt
„Hey Bob! Können wir dafür sorgen, dass das Lächeln der Frau noch etwas größer aussieht?“
„Naja Joe, ich könnte einfach den kompletten Kopf größer ziehen. Was hältst du davon?“
„Klasse Idee!“
Wo kommt es her? Wo will es hin?
Das Bein dieses Modells scheint vorzeitig in den Feierabend verschwinden zu wollen. Ein Glück konnte die Kamera diesen seltenen Augenblick einfangen.
Der Pate lässt grüßen
Der neuste Trend bei Fotoshootings sind übrigens lebensgroße Pferdeköpfe. Don Vito wäre stolz.
Der längste Arm der Welt
Jackie Chan schafft es immer wieder, seine Fans mit brillianten Kampfeinlagen in diversen Filmen zu beeindrucken. Jetzt kennen wir endlich eines seiner Geheimnisse! Ein scheinbar endlos langer Arm, den er einziehen und ausfahren kann.
Aua! Das tat bestimmt weh.
Könnt ihr auch das Brechen der Fingerknochen hören?
Lieber arm dran als Arm ab!
Wow! Unglaublich wie es Mode inzwischen schafft, sich dynamisch an die Umgebung anzupassen. Man könnte beinahe meinen, dass der Arm der Dame nicht mit dem Rest ihres Körpers verbunden ist. Faszinierend!
Kann ich dir zur Hand gehen?
Hier sehen wir die Auswirkung eines seltenen Gendefekts, der zur Folge hat, dass dem Modell eine zusätzliche Hand aus dem Hinterkopf gewachsen ist. Anstatt den „Makel“ retuschieren zu lassen, hat sich der Fotograf entschieden, genau diesen Teil gekonnt in Szene zu setzen.
Aus zwei mach eins
Warum auf das perfekte Foto warten, wenn man auch einfach eins aus zwei unterschiedlichen zusammensetzen kann? Dieses Bild liefert die perfekte Erklärung.
Suche: einen Arm
Nach Kristins hässlichem Unfall mit einer Kettensäge, dauerte es eine Zeit, bis die Ärzte eine entsprechende Prothese angefertigt hatten. Dumm nur, dass die junge Schauspielerin in der Zwischenzeit auch weiterhin zu Fotoshootings musste. Ein Glück fiel diesem Fotografen recht schnell ein, wie man den fehlenden Arm kaschieren konnte.
Zwei rechte Hände
Hups, wie ungeschickt! Da hat der Kollege aus der Grafik-Abteilung seine Tollpatschigkeit doch glatt auch auf die Netflix-Werbeanzeige projiziert.
Wenn zwei Hände einfach nicht genug sind
Eis essen und dabei auch noch ein Getränk trinken? Mit zwei Händen ein Ding der Unmöglichkeit. Für Whitney „Drei-Hand“ Houston jedoch kein Problem!
Ablenkungen minimieren
Wenn der Fokus des Bildes auf dem Modell liegen soll, hat die Handtasche darauf nichts zu suchen.
Scheiß auf Physik!
Wir haben nicht Physik studiert, aber funktionieren Reflektionen nicht etwas anders?
Das Einhorn-Baby
Es ist wunderschön und wahrscheinlich auch magisch – das Einhorn-Baby! Jennifer Lopez‘ Kind hat eine feste Rolle bei „My little Pony“ jetzt schon sicher.
Multitasking
Dem Gewinner die Hand schütteln und gleichzeitig noch den Preis festhalten? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Mister Universe
Und hier sehen wir die Auswirkungen von Steroiden auf den menschlichen Körper. Keine Macht dem Doping!
Durch Mark und Bein
Abgetrennte Gliedmaßen sind der neueste Schrei bei Fotoshootings. Günstige Einstieger-Modelle gibt es auf dem Schwarzmarkt schon für ein paar hundert Euro.
Die Aliens sind gelandet
Irgendwie sieht dieses Modell nicht sehr glücklich aus. Aber könnt ihr es wirklich verübeln?