23 grausige Verbrechen, die Google Street View zufällig aufgenommen hat

Wenn ihr lang genug sucht, dann werdet auch ihr auf Google Street View bizarre Szenen finden, gruselige Orte und sogar Verbrechen. Wir haben für euch ein paar schaurige Verbrechen gesammelt, die über Google Street View aufgenommen wurden.
Wir haben die Tiefen des Internets für euch durchforstet, um für euch die größten Straftaten ans Tageslicht zu bringen – eine schlimmer als die andere!
Alle stehen an der Wand
Das sieht verdammt gruselig aus. Aber wegen wem stehen die ganzen Menschen an der Wand oder liegen auf dem Boden?
Bizarres Paar auf der Straße
Zwei Menschen auf der Straße. Erinnert einen irgendwie an diese eine Szene aus Inception ... hoffentlich haben sie nur ein Foto gestellt!
Es brennt!
Uff, da raucht aber etwas ganz schön. Der eine Mann rennt auch schon los – aber was genau hier brennt, ist nicht ganz sichtbar. Das Auto?
Auf offener Straße erwischt!
Tja, da wurde wohl jemand erwischt. Aber was er wohl getan hat?
Kinder mit Knarren
Warte … was zur Hölle geht hier ab? Kinder mit Knarren? Das könnte böse enden.
Szene nachgespielt oder Verbrechen?
Auf Reddit hat jemand etwas ganz Besonderes gefunden: Eine Aufnahme von drei Personen, die anscheinend in ein Warenhaus einbrechen! Oder ist das etwa eine Szene aus The Walking Dead, welche die Leute nachgespielt haben? Wir werden es nicht erfahren.
Nackt im Kofferraum
Wenn hier keiner entführt wurde, frage ich mich, wie er nackt in den Kofferraum gekommen ist? Dieses Bild sorgte online für große Furore. Die meisten vermuten eine Entführung mit sexuellem Motiv.
Hände hoch
Diese Typen in Kolumbien scheinen kein Bock auf das Street-View-Auto zu haben. Zumindest lassen sie lieber ihre Knarren sprechen.
Entlaufen!
Ein Insasse flieht? Google Street View zeichnet es auf! Hier aufgenommen in Südafrika.
Raubüberfall
Dieser Ausschnitt zeigt, wie ein Teenager von einer Gruppe von anderen Jungs ausgeraubt wird. Am helllichten Tag stahlen sie sein Fahrrad, Handy und 230 US-Dollar. Ein Google-Auto fuhr vorbei und nahm den Vorfall auf. Sechs Monate später sah er die Bilder auf Google Street View, sodass die Täter im Nachhinein gefasst werden konnten.
Juwelendiebstahl
Zwei Männer wollten gerade ein Schmuckgeschäft ausrauben, als die Polizei eintraf. Diese epische Verfolgungsjagd wird durch Street View nie in Vergessenheit geraten.
Stehen bleiben oder ich schieße!
Ob spielerisch oder nicht – das was dieser Mann in den Händen hält, sieht verdammt nach einer Pistole aus. Wieso, weshalb, warum konnte nie geklärt werden.
Drogendealer
Google Street View nahm diese Drogendealer aus Brooklyn auf, wie sie jeden Tag an derselben Ecke standen, wo sie wohl größtenteils nur an die „Hipster-Masse“ verkauften. Einem Bericht zufolge fand die Polizei Heroin, Marihuana und ein Verpackungs-Labor mit Umschlägen, Waagen und Briefmarken.
Drogenhandel
Auf diesen Bildern hat Google Street View mal wieder einen waschechten Drogenhandel aufgedeckt.
Geheime Marihuana-Felder
Auch Marihuana-Felder bleiben nicht ungesehen, liebe Schweizer! In diesem Fall handelte es sich sogar um einen großen Polizeieinsatz, bei dem 16 Menschen verhaftet wurden. Insgesamt 1,2 Tonnen Marihuana mit einem Wert von 2,5 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt.
Der arme Esel
Mein lieber Esel! Hier hat das Google-Street-View-Auto wohl selbst einen Mord begangen. Google streitet dies übrigens ab.
Gangs of Detroit
Dieser Ausschnitt zeigt eine Gang in Detroit, die mit einer Waffe auf das Google Auto zeigt. Ein paar Monate bevor dieses Bild gemacht wurde, wurde ein 1-Monate altes Baby tot im Schrank gefunden. Angeblich sei es ein Unfalltod gewesen.
Mord am See?
Was hier aussieht, wie ein grausamer Mord, konnte Stunden später aufgeklärt werden. Angeblich handelte es sich hier nur um einen großen schwarzen Hund, der aus dem Wasser gekrochen ist und die Spur hinterlassen hat.
Läuft bei denen
Sex und Bier auf offener Straße? Dass dieses Pärchen in den USA dafür hochgenommen werden kann, scheint ihnen wohl nicht bewusst zu sein.
Prostitution
Hand-Job auf offener Straße? Kann man in Manchester auf einer Brücke auf Google Street View bewundern. Niemand weiß, ob es sich hierbei um eine Prostituierte handelt und ob das Unterfangen in beidseitigem Einverständnis passiert ist. Feststeht aber, dass es trotzdem nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat.
Vandalismus
Okay, eigentlich ist es eine Straftat. Was den Toilettenpapier-Standard angeht, haben sie aber einen guten Job gemacht.
Bonus: Geprankt!
Hier haben sich zwei Deppen nur einen Prank erlaubt, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Gestorben ist hier nämlich niemand!
