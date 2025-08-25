23 grausige Verbrechen, die Google Street View zufällig aufgenommen hat

© Jon Rafman auf Tumblr / Nine Eyes, Google Street View 1 / 25

Wenn ihr lang genug sucht, dann werdet auch ihr auf Google Street View bizarre Szenen finden, gruselige Orte und sogar Verbrechen. Wir haben für euch ein paar schaurige Verbrechen gesammelt, die über Google Street View aufgenommen wurden.

Wir haben die Tiefen des Internets für euch durchforstet, um für euch die größten Straftaten ans Tageslicht zu bringen – eine schlimmer als die andere!