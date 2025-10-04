24 absurde Amazon-Produkte, die wirklich existieren

Bei Amazon bekommt ihr alles, von Hundefutter über Kreissägen bis hin zu Kondomen in allen Geschmacksrichtungen. Aber auch Dinge, die ihr nie erwarten würdet. Faltbare Badewannen fürs Wohnzimmer sind da noch das Harmloseste.
Wir zeigen euch die dunklen Ecken von Amazon und müssen auch warnen: Einiges davon möchtet ihr vielleicht gar nicht sehen oder werdet es nie wieder vergessen können. Also lasst auf keinen Fall unsere Hand los – die Reise beginnt.
Wie wäre es mit einem „Jewel Cooler“, der an warmen Tagen die „Familienjuwelen“ mit Kaltluft aus der Autoklimaanlage versorgt? Für knapp 17 Euro eine gute Investition in die Familienplanung.
Schlong-Sweater
Falls es euch danach untenrum zu kalt wird, solltet ihr euch den „Schlong-Sweater“ besorgen. Handgehäkelt hält er euer Fortpflanzungspaket warm und sorgt mit dem goldenen Band für einen eleganten Look.
Pizza ist fertig!
Falls die Klimaanlage im Auto versagt und es nach Schweiß riecht, könnt ihr einen Lufterfrischer an den Spiegel hängen. Aber nur Anfänger verlassen sich dabei auf Kiefernduft. Wir empfehlen den Pizza-Lufterfrischer oder, falls euch das zu schwach ist, auch den mit Knoblauchduft.
Nutella mit oder ohne Butter?
Es gibt Nutella-Fans und dann gibt es noch Nutella-Ultras. Letztere geben sich mit den Gläsern aus dem Supermarkt gar nicht mehr ab. Sie bestellen ihre Droge gleich im praktischen 3-Kilo-Eimer.
Der oder das Maggi?
Der Erfinder der berühmten Würze hieß mit Nachnamen Maggi und ausgesprochen wird der übrigens wie „Madschi“. Wer denkt, dass ein 3-Kilo-Eimer Nutella leicht übertrieben ist, wird sich vermutlich auch nicht mit dem 5,5-Kilo-Kanister Maggi anfreunden können. Ich kenne persönlich Leute, die mit diesen 4,4 Litern nicht lange auskommen.
Mega-Gummibär
Darunter folgten weitere schräge Empfehlungen. Etwa dieser 2-Kilo-Riesen-Gummibär in der Geschmacksrichtung Kirsche und mit über 6000 Kalorien – ohne Konservierungsstoffe! Leider mag ich gerade den Kirschgeschmack überhaupt nicht. Aber es gibt ja auch die Versionen gemischte Früchte und fruchtig.
Körperflüssigkeiten
Spätestens bei der nächsten Amazon-Empfehlung verging mir der Appetit auf Gummibären völlig. Ein Taschenbuch hatte sich dazwischen gemogelt und der Titel verhieß nichts Gutes: „Ausfluss: Was man mit Körperflüssigkeiten noch alles anstellen kann, lernten wir als Paar erst durch die Freundin meiner Schwiegermutter“.
Donald Duck lässt grüßen
Wenn diese sogenannten „Entenfuß-Fingernägel“ wirklich ein Trend werden, möchte ich bitte erblinden.
Das Waschmaschinen-Nachthemd
Während ich gerade noch über den Kauf einer Nutella-Pumpe nachdachte, stieß ich auf diese Scheußlichkeit: Von diesem Waschmaschinen-Negligé gibt es verschiedene Ausführungen – aber keine macht mich scharf!
Rosa Akku-Bohr-Schrauber
Die renommierte Werkzeug-Firma Makita bietet einen rosafarbenen Akku-Bohrschrauber an. Sicher ein guter Tipp für Handwerker, weil man den auf der Baustelle immer sofort wiederfindet.
Toiletten-Trinknapf
Tiere brauchen frisches Wasser und trinken manchmal aus Toiletten. Das hat eine Firma dazu gebracht, bei Amazon einen Toiletten-Trinknapf anzubieten. Der Wassernapf in Klo-Form wird durch eine Plastikflasche gespeist. Wer stellt sich Mini-Toiletten in die Bude?
Hunde-Sexpuppe
Ihr habt richtig gelesen: Hunde-Sexpuppe. Der Anbieter empfiehlt sie rammelwütigen Rüden als Alternative zur Kastration. Es gibt sie in verschiedenen Größen – inklusive waschbarer Silikon-Vagina. Und nachdem ich im Internet schon viel gesehen habe, hoffe ich doch, dass die wirklich für Hunde gekauft wird.
Cat-Pimp
Nach dem vorherigen Bild würde es mich auch nicht wundern, wenn Katzenbesitzer ihre Lieblinge wie einen Zuhälter ausstaffieren. Mit der Sonnenbrille und Goldkette für Katzen klappt das. Deutlich cooler finde ich aber die Katzen-Batman-Maske.
Eulengewölle für kleine Forscher
„Bei Amazon kannst Du Eulengewölle kaufen!“
„Du spinnst doch.“
Nee, wirklich … guck hier!“
Was bei Amazon als „Schleiereule Pellets“ angeboten wird, sind kleine Gewölle dieser Tiere, die sie nach der Nahrungsaufnahme hochgewürgt haben. In US-Schulen dienen die im Biologie-Unterricht zur Veranschaulichung der Nahrungskette, weil darin unter anderem Knochen verschiedener Kleintiere zu finden sind.
Faltbare Badewanne, WTF?
Man kennt das: Jemand sitzt vor dem Fernseher , will sich entspannen und denkt „Eine Badewanne im Wohnzimmer wäre jetzt Klasse!“. Leider hat man aber nur eine Dusche. Zum Glück gibt es die faltbare Badewanne.
Einfach nur aufbauen, mit heißem Wasser füllen und sich zurücklehnen. Aber wie füllt man die mit mehreren hundert Litern warmem Wasser – und wie leert man sie anschließend wieder? Es gibt Modelle mit Ablass-Schlauch am unteren Ende, aber der muss die ganze Zeit niedriger als der Wasserspiegel sein, um zu funktionieren.
Getrocknete Seegurken
In China gilt die Regel, dass man alles essen kann, was lebt. Warum das auch auf Seegurken zutreffen muss, ist mir nicht ganz klar. Und noch viel weniger, warum man die auch noch trocknen muss…
Rinderorgane für die Dame
Wer sich als moderne Frau mit modernen Nahrungsmittelergänzungen versorgen will, setzt zumindest in den USA auf Rinderorgane. Der Uterus, die Niere, Eileiter und Ovarien, Leber und Herzen sollen stark machen. Das Ganze wird gesunden Freilandkühen entnommen und zu Pillen verarbeitet.
Bei uns bietet Amazon zumindest Pillen der Lebern, Herzen, Nieren, der Milz und Bauchspeicheldrüse von Rindern an. Sie sollen euch mit Eisen, Kupfer und Vitaminen versorgen. Wohl bekomm’s! Für Männer gibt’s übrigens die Version mit Rinderhoden, Leber und Austern.
Wurst-Kabeltrommel
Da bleibe ich lieber beim Bewährten. Die Wurst-Kabeltrommel ist praktisch für Spieleabende oder um sie ins Kino zu schmuggeln. Popcorn ist out, 3,5 Meter Krakauer am Stück sind in.
Bauch-Tasche mal wörtlich
Ich habe mal ein Bild von einer nachgemachten, sehr unhygienischen Unterhose gesehen, in der man sein Geld verstecken konnte und die Diebe abschrecken sollte. Ähnliches haben sich wohl auch die Designer dieser Bauch-Tasche gedacht. Selbst wenn sich ein Dieb davon nicht täuschen lässt, wird er vermutlich seine Finger davon lassen.
Haarige Hoodies
Wem der Ekelfaktor der Bauchtasche noch nicht ausreicht, für den gibt es haarige Hoodies.
Mundstraffer?
Dieses abenteuerliche Ding soll ein Mundstraffer sein. Empfohlen wird, es jeden Tag für 3 Minuten in den Mund zu stecken, um „schlaffe Gesichtshaut und Muskeln“ zu stärken.
Popel-Quartett
In diesem Popel-Quartett bekommt ihr 32 Spielkarten mit „Maurerbonbons“ in Hochauflösung. Die verschiedenen Popel werden darin unter anderem in den Kategorien Dehnbarkeit und Wegschnippbarkeit bewertet
Akne-Spiel
Bei manchen ist es länger her, für andere war es erst gestern: Das Auspressen von Akne-Pickeln mit Ernte in Form von gelbem Sekret. Ihr vermisst das Gefühl? Für euch gibt’s das Akne-Spiel. Eine Kunststoffplatte, die mit einem geschmolzenen Sekret-Ersatz gefüllt wird und schon könnt ihr wieder Pickel ausdrücken – mit „Pickel-Creme“.
Superstabiles Vordach
Irgendwie habe ich gewusst, dass ich mein Vordach immer falsch genutzt habe. Das ist nicht nur einfach dazu da, Regen und Schnee von der Tür fernzuhalten. Auf ein richtig stabiles Vordach könnt ihr euch setzen. Es ist in vielen Farben und Größen erhältlich, aber nicht ganz billig.