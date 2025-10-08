24 Euro günstiger: Amazon verscherbelt Brettspiel-Klassiker, der in keinem Regal fehlen darf

Ein Muss für die Brettspielsammlung kostet bei Amazon jetzt deutlich weniger.
Der Brettspiel-Klassiker Catan ist auf Amazon gerade viel günstiger zu haben. Die Big Box mit Grundspiel + Bonusszenarien kostet im Rahmen des Prime Deal Days nur 35,71 Euro anstelle von 59,99 Euro. Ihr spart also 40 Prozent. Das Angebot gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder (bei Amazon ansehen).
Für wen lohnt sich die Catan Big Box bei Amazon?
- Catan-Neulinge, die in den Brettspiel-Klassiker einsteigen wollen
- Größere Brettspielgruppen profitieren von der Erweiterung für 5-6 Spieler
- Für die Bonus-Szenarien alleine lohnt sich die Big Box für Catan-Kenner eher nicht
In der Catan Big Box steckt das Grundspiel, in dem Spieler um Ressourcen auf einer Insel streiten, ihr Reich vergrößern und Siegpunkte müssen. Dank der Erweiterung könnt ihr nicht nur zu viert, sondern auch mit fünf bis sechs Spielern loslegen, wodurch die Insel auch vergrößert wird.
Zusätzlich bekommt ihr fünf Szenarien, um für etwas Abwechslung im Spielfluss zu sorgen. Im Szenario beste Freunde bekommt ihr Vorteile, wenn ihr euch gegenseitig helft, während Länderszenarien wie Rickshaw Run und Iberische Halbinsel das gewohnte Spielbrett etwas aufpeppen und es in Nordindien sowie Spanien und Portugal verwandeln. Für die passenden Feiertage warten zuletzt Szenarien mit dem Osterhasen oder dem Weihnachtsmann auf euch. Im Austausch von Wolle bekommt ihr Geschenke.
Amazon-Kunden loben Qualität
Bei Amazon-Kunden erreicht die Catan Big Box eine sehr gute Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Kunden loben vor allem die hochwertige Qualität der Spielfiguren und Spielfelder und die gute Einbindung der Szenarien ins Grundspiel. Käufer berichten weiterhin von zahlreichen spaßigen Spieleabenden mit Familien und Freunden dank des Brettspiel-Klassiker.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.