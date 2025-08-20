24 Instagram-Fails, die euch sprachlos zurücklassen

Bild knipsen, Filter rauf, knackige Caption und die passenden Hashtags rein – fertig ist der nächste Instagram-Post!
Diese 24 Instagram-Fails zeigen euch, warum ihr nicht jeden Schnappschuss direkt auf die Plattform hochladen solltet.
Auf Instagram treiben nicht nur geldgierige Influencer ihr Unwesen, sondern auch ganz normale Leute, die etwas über die Stränge schlagen, auf Teufel komm raus versuchen „edgy“ zu sein oder einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte sind.
Budget-Lamborghini
Ich wusste gar nicht, dass die italienische Automarke Lamborghini inzwischen auch günstige Einsteigermodelle anbietet. Das ist ja faszinierend!
Mr. Universum
Ihr versteht das falsch! Er selbst kann problemlos das volle Gewicht stemmen, nur sein Spiegelbild traut sich das nicht zu.
Die kriegen den Hals nicht voll
Ich dachte immer, dass Langhälse vor 65 Millionen Jahren mit den anderen Dinos ausgestorben sind. Diese zwei sind der lebende Gegenbeweis!
Diese Proportionen …
Entweder hat dieser Mann die größten Brustwarzen der Welt … oder aber einen verdammt kleinen Kopf. Na ja, oder es war Photoshop im Spiel …
Dieser Schatten …
Auf diese Wespentaille wäre wahrscheinlich sogar Barbie stolz. Aber guckt euch mal den Schatten an! Das ist doch kein Mensch mehr. Das sieht aus wie ein Wegweiser!
Immer der Nase nach
Der Kosmetikspiegel schafft es, ihre süße kleine Stupsnase eindrucksvoll in Szene zu setzen.
Wir sind Anonymous … oder auch nicht
„Das Bild auf eurem Instagram-Account zu posten und euch gegenseitig zu taggen, zerstört den Kerngedanken von Anonymous.“
Wo sie Recht hat …
Er ist ein Zauberer
Dieser Moment, wenn du so high bist, dass dein Auto auch ohne die Autoschlüssel mit dir abzuheben scheint.
Immer ein Eisen im Feuer
„Dir ist schon bewusst, dass ich sehen kann, wievielen anderen Frauen du dieses Bild gesendet hast, oder?“
Na ja, man sagt ja bekanntlich: Doppelt hält besser. Wie gut dann wohl sechsmal halten wird?
Da wird sich die Polizei aber freuen
„Ein Stück von Paul Walkers Auto, das ich vom Abschleppdienst an einer Ampel geklaut habe.“
Sehr gut! Poste deine Straftat inklusive Fotobeweis einfach auf Instagram. Was soll da schon schiefgehen?
Ob es ihm einer sagen sollte?
Neeee, so ist es viel lustiger!
„Der Typ hatte einen Wasser-Springbrunnen in seinem Badezimmer, Wahnsinn!“
DAS ist ein #sexybeast
Das Foto ist übrigens auch sein Profilbild bei Tinder.
Wie Pech und Schwefel
„Wir hatten heute unser erstes Date und schon sind wir verliebt“
Ich bin mir nicht so sicher, ob er das auch so empfindet …
Das könnte teuer werden
Ob ihr bewusst ist, dass sie gerade ihre Kreditkartendaten online gestellt hat? Die nächste Abrechnung dürfte knackig ausfallen.
Was hat er gesagt?
Hat der Junge versucht, seine eigene Form der Lautschrift zu etablieren? Falls du das jemals lesen solltest: Laßs äs liba blaibän!
Ego-Level over 9000!!
Dieser Moment, wenn du dich selbst so heiß findest, dass du dich in dein Spiegelbild verguckst.
Stalker machen sogar Bilder mit deinem Handy
„Ich sitze im Park mit den Kindern und auf einmal kommt dieser Creep und macht Bilder von mir!“
„B'*#, hör auf zu lügen! Oder hat dir dieser Creep im Nachhinein die Bilder geschickt?“
Die gute chynahall scheint auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein …
Dieser Moment …
… wenn dir deine eigene Sonnenbrille in den Rücken fällt.
„Dieser Verkehr…“
„WAS FÜR EIN VERKEHR?!“