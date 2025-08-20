24 Instagram-Fails, die euch sprachlos zurücklassen

lolwot.com // Getty Images / monkeybusinessimages 1 / 25

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bild knipsen, Filter rauf, knackige Caption und die passenden Hashtags rein – fertig ist der nächste Instagram-Post!

Diese 24 Instagram-Fails zeigen euch, warum ihr nicht jeden Schnappschuss direkt auf die Plattform hochladen solltet.

Auf Instagram treiben nicht nur geldgierige Influencer ihr Unwesen, sondern auch ganz normale Leute, die etwas über die Stränge schlagen, auf Teufel komm raus versuchen „edgy“ zu sein oder einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte sind.