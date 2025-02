24 kostenlose E-Books: Rezepte, Krimis, Fantasy & Lovestorys

Heute habe ich für euch 24 kostenlose Kindle-Bücher – und eine Frage: Was lest ihr eigentlich am liebsten? Schreibt mir doch eine kurze Mail mit Tipps oder Wünschen an buchtipps@tuta.com. Ich werde nicht die Zeit für eine Antwort haben, aber mir all eure Wünsche durchlesen und nach Möglichkeit berücksichtigen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Krimis, Romane, Thriller

Giftmischer: und andre Detektivgeschichten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:40 Uhr

Deja-vu: Geschändet und gebrandmarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:52 Uhr

Mr Maxwell und die tote Schülerin: Ein spannender Cosy Crime mit vielen Wendungen (Ein Leighford Kri Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:46 Uhr

Puppenjagd: Der zweite Fall für Oberkommissarin Tina Baumann Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:51 Uhr

Kommissar Bremshey und der Mord in der Krummhörn und 2 weitere Ostfrieslandkrimis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:48 Uhr

Der Atem der Dunkelheit (Evelyn Monroe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:49 Uhr

Sherlock Holmes und Das verschwundene Porträt (Sherlock Holmes Mysterien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:50 Uhr

Teufelsbrut: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:51 Uhr

Liebe, Romantik, Erotik

Christophs Street Day: GayRomance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:41 Uhr

Alles auf Anfang, Marie: Ein Sauerland-Wohlfühl-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:42 Uhr

Liebe zähmen: Familie Ivanov Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:43 Uhr

MORRONE: TEIL 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:44 Uhr

Liebe am Haken (Liebesroman aus Irland – Irish Love 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:44 Uhr

Der Unwillige Bräutigam (The Elusive Lords - German) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:47 Uhr

Fantasy, Science-Fiction, Mystery

Der Nur ad-Din - Das Leben vergessen Teil 1: (Es gibt das Normale, das Fantastische und die Vollkomm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:54 Uhr

Schatten über Velaran: Geheimnisse im Marktviertel (Die Chroniken von Amara Hadran 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:55 Uhr

Dereks Geheimnis: ein Milliardär Wolfswandler Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 10:59 Uhr

Regnum Luxarion - Die Gefährtin des Halbbluts Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:00 Uhr

Die Schule des Hyänen: Eine Geschichte von Abenteuer, Mystery und Romantik Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:01 Uhr

Das Geheimnis der Schatten: Der Jäger (Die Erwachte Welt) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:02 Uhr

Essen, Trinken, Gesundheit

Denkt dran: Kochbücher enthalten oft Fotos und funktionieren deshalb nur in der Kindle-App auf Handys oder Tablets.

Anzeige

50 glutenfreie vegetarische Cremesuppen: Leckere, cremige Suppen mit Aromen aus aller Welt zum Zuber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:03 Uhr

Die besten Pizza und Pasta Rezepte: 50 Rezepte zum nachmachen! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:04 Uhr

American Football - Rezepte für den perfekten Football Abend: Koch- und Backrezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:05 Uhr

Schweizer Hausmannkost: Schnell und Einfach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:06 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Little Merry Murder (Georgiana Germaine Ferienserie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:13 Uhr

Die Siebte Kammer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:14 Uhr

Der Fuchs von Frankreich: Eine Gaslampen-Fantasie und Action-Abenteuer über düstere Politik, mythisc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:01 Uhr

Der Fuchs von Frankreich: Eine Gaslampen-Fantasie und Action-Abenteuer über düstere Politik, mythisc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:27 Uhr

ECHOS Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:42 Uhr

Im Schatten von München Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:37 Uhr

Wen es betrifft: Hüte Dich vor dem, was nicht für Dich bestimmt war Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 08:59 Uhr

Im Schatten der Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 11:48 Uhr

Kater Tammo und ein Mord in Emden: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:40 Uhr

Ausweglos: Rache-Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:26 Uhr

Königin des Verbrechens: Giulia & Lorenzo (Macht und Leidenschaft - Die Castano-Dynastie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 05:55 Uhr

Cool Mädchen Sommer: Urlaubslektüre frauen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 08:55 Uhr

Mister Wonder (The Misters) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:42 Uhr

Eine Lady ergibt sich nie: Regency-Romanze der zweiten Chance (Sisterhood Of Scandal-Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:15 Uhr

Wellen der Gefühle (Married in Malibu 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:06 Uhr

Vergoldete Ketten: Der Verrat des Milliardärs: Wenn die Liebe zum Schlachtfeld wird, wer wird als Si Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 06:12 Uhr

Turos: Aus Rache wird Reue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:09 Uhr

Sitara Sterling Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 09:45 Uhr

Das Easy 30 Minutes Kochbuch: Schnelle und einfache Rezepte, die Sie lieben warden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2025 05:41 Uhr

Weißt du, wofür diese alltäglichen Dinge gedacht sind?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.