241543903: Die bizarre Google-Suche, die dich garantiert zum Staunen bringt

Auf den ersten Blick ergeben die Ziffern „241543903“ eine simple Zahlenkombination, die zum Beispiel auf eine Telefonnummer hindeuten könnte. Wer sich jedoch mit der Zahlenkombination zur Google-Bildersuche begibt, findet etwas gänzlich Unerwartetes.

Sucht ihr nach „241543903“ und schaut euch dann die zur Suchanfrage gehörigen Bilder an, findet ihr entweder einen Tipp, dass ihr diese Google-Bildersuche einmal ausprobieren solltet, oder aber sehr unheimliche, kuriose Bilder, bei welchen Leute aus unerklärlichen Gründen ihren Kopf in einen Kühlschrank oder in ein Gefrierfach stecken.

241543903: Was steckt dahinter?

Der Zahlencode 241543903 ist kein zufälliger Tippfehler und auch keine Geheimzahl. Er wurde 2009 vom New Yorker Künstler David Horvitz bekannt gemacht.

Hinter den Ziffern steckt die Aktion „Heads in Freezers“ des US-Künstlers David Horvitz, die bereits 2009 gestartet wurde. Damit wollte er ein virales Kunstprojekt initiieren.

Ziel der Aktion ist es aufzuzeigen, wie simpel Google teilweise funktioniert.

Der Künstler stellte in seinem Blog die Aufgabe, Bilder von sich ins Netz zu stellen, auf denen man den Kopf in einen Kühlschrank hält.

Die Bilder sollten dann bei einem Bilder-Dienst der eigenen Wahl hochgeladen werden.

Voraussetzung war, dem Bild die Zahlenkombination „ 241543903 “ als Tag zuzuweisen.

“ als Tag zuzuweisen. Weltweit fotografierten sich Nutzer nun in den vergangenen Jahren und luden das Bild nach den entsprechenden Vorgaben hoch. Und tatsächlich: Über Plattformen wie Flickr, Tumblr und später auch Facebook verbreitete sich die Zahl rasant. So entstand ein Internet-Meme der frühen 2010er-Jahre.

Ein tieferer Sinn steckt nicht hinter der Zahlenkombination.

Horvitz wählte diese Zahl, weil es keine weiteren relevanten Ergebnisse zu dieser Ziffernfolge gab.

Um die Google-Bildersuche zu nutzen, gebt zunächst wie gewohnt den Suchbegriff in das entsprechende Feld ein und klickt dann in der Leiste über den Ergebnissen auf „Bilder“. Manche Fotos sind witzig, andere kreativ, einige bewusst skurril. Das Ganze ist also ein Beispiel dafür, wie eine simple Idee durch das Internet zur globalen Such-Referenz werden kann.

241543903 und andere „Google-Bomben“

Auch hinter dem Kopf im Kühlschrank steckt keine weitere, tiefgründige Bedeutung. Horvitz schlug lediglich seiner Freundin vor Jahren vor, ihren aufgeheizten Kopf zur Abkühlung in ein Eisfach zu stecken. Der Künstler fotografierte seine Freundin hierbei und lud das Bild selbst hoch. Zahlreiche Nutzer ahmten seine Idee nach. Inzwischen spuckt Google weit mehr als 100.000 verschiedene Bilder in der Google-Bildersuche zu der Suchanfrage „241543903“ aus. Ein typisches Beispiel für solche Bilder:

Immer wieder gibt es populäre Beispiele von solchen „Google-Bomben“. Neben den Text-Inhalten auf der Seite bezieht Google viele weitere äußere Faktoren mit ein, um eine Seite im Ergebnis auszugeben. Bereits 1999 gelang es Tüftlern etwa, die Webseite von Microsoft auf Platz 1 auf die Suchanfrage „more evil than satan himself“ zu hieven. 2009 gab Google auf die Suchanfrage „Verräter Partei“ als bestplatziertes Ergebnis die Webseite der SPD aus, während zeitweise die Anfrage „miserable failure“ 2003 zur Biographie von George W. Bush führte.

Mitmachen oder lieber nicht?

Mitmachen : Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euer eigenes „Head in a Freezer“-Foto machen, es online hochladen und mit dem Hashtag oder Suchbegriff 241543903 versehen.

: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euer eigenes „Head in a Freezer“-Foto machen, es online hochladen und mit dem Hashtag oder Suchbegriff versehen. Achtung: Achte dabei unbedingt auf deine Sicherheit! Lehnt euch nicht zu weit hinein, haltet die Tür offen und stellt sicher, dass die Kühlung nicht blockiert wird.

Dadurch, dass mittlerweile zahlreiche Blogs und Webseiten über das Thema geschrieben haben, sind die Ergebnisse in der Bildersuche inzwischen aber verfälscht. Neben den Fotos von Nutzern finden sich schließlich hier auch die Artikelbilder der Webseiten, die das Thema behandelt haben.