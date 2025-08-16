25 Beispiele, die beweisen, wie fake Social Media wirklich ist

An der Nase herumgeführt? – Auf Social Media ist wenig so, wie es scheint.© Getty Images / Povozniuk / Reddit / kisskissfallinlove98 1 / 25

Social Media ist schon lange im Zentrum unserer Gesellschaft verankert. Dabei kann sich jeder so zeigen, wie er es will. Das führt aber auch dazu, dass wir uns verschönern, uns belügen und besser darstellen, als unser Leben eigentlich ist. Wir haben Beispiele zusammengetragen, die zeigen, warum ihr den sozialen Netzwerken nicht trauen solltet.

Facebook, Instagram und Co. sind aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken. Jeder teilt Erlebnisse, Gedanken und Erfahrungen mit der ganzen Welt. Dass diese Fotos und Videos meistens jedoch wenig mit der Realität zu tun haben, vergessen viele. Sie wollen nur Klicks, Likes und vor allem Anerkennung.

Studien zufolge löst die Nutzung der sozialen Netzwerke sowohl Neid als auch Stress aus. Viele gaben in den Befragungen an, dass sie aufgrund ihrer Social-Media-Nutzung schon einmal deprimiert waren oder neidisch darauf sind, wenn ihre Freunde mehr Likes bekommen als sie selbst.

Stattdessen sollten wir uns alle viel mehr auf uns selbst konzentrieren als neidisch auf eine Scheinwelt zu sein, die vermutlich fernab der Realität existiert. Seht selbst, denn die folgenden Bilder gewähren einen Blick hinter die Fassade.