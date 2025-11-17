25 Euro Rabatt bei Amazon: Dieses Lego-Set ist Pflicht für alle Star-Wars-Fans

Jeder Star-Wars-Fan sollte den Rasenden Falken bei sich zuhause haben – bei Amazon gibt es ihn gerade 25 Euro günstiger.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das vielleicht berühmteste Raumschiff der Galaxis ist jetzt deutlich erschwinglicher: Bei Amazon bekommt ihr den Lego-Millennium-Falken aktuell für nur 54,99 Euro statt 84,99 Euro. Das Set richtet sich gezielt an erwachsene Sammler und Fans, die sich ein Stück Filmgeschichte ins Regal stellen möchten (bei Amazon ansehen).

LEGO Star Wars Millennium Falke Das Lego-Set aus dem Star-Wars-Universum richtet sich mit seinen 921 Bauteilen an erwachsene Sammler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:55 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Lego Millennium Falke bei Amazon?

Für erwachsene Star-Wars-Fans, die ein Ausstellungsstück für den Schreibtisch oder das Regal suchen.

Für Lego-Sammler, die ein detailreiches Modell im kompakten Midi-Format schätzen.

Für alle, die ein Spielset mit Minifiguren erwarten – dieses Modell ist rein zum Ausstellen gedacht.

Mit dem Millennium Falken bekommt ihr ein Lego-Set, das aus 921 Bausteinen besteht. Enthalten sind das legendäre Raumschiff von Han Solo sowie ein Sockel, auf dem ihr es gebührend präsentieren könnt. In der Länge misst das kleine Modell 24 Zentimeter, in der Höhe sind es 13 Zentimeter – es findet also auch in kleineren Regalen Platz.

LEGO Star Wars Millennium Falke Das Lego-Set aus dem Star-Wars-Universum richtet sich mit seinen 921 Bauteilen an erwachsene Sammler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:55 Uhr

Anzeige

Star-Wars-Set trifft den Geschmack der Amazon-Kunden

Auf Amazon hat der Lego-Millennium-Falke eine fantastische Wertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen. Fans schreiben, dass sie beim Zusammenbauen großen Spaß hatten und zeigen sich von dem Detailreichtum des Sets begeistert. Trotz seiner kompakten Größe bietet das Set also ordentlich Gegenwert – ganz besonders für den rabattierten Preis.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.