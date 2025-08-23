25 verrückte Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat

Mit Photoshop lässt sich alles Erdenkliche veranstalten – vor allem kann man damit ganz vorzüglich andere Leute in die Pfanne hauen, wie Grafikdesigner James Fridman auf Twitter immer wieder beweist. Hier sind 25 seiner witzigsten Photoshop-Kreationen.
James Fridman nimmt seine Auftraggeber gern beim Wort – und beschert ihnen somit Photoshop-Kunstwerke, mit denen sie nicht gerechnet hätten. Sie kommen zu ihm, weil er sie aufhübschen soll und was macht er? Zieht sie auf höchst amüsante Weise durch den Kakao, was vor allem für neutrale Zuschauer eine reine Freude ist. Wir zeigen euch 27 seiner witzigsten Werke.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du meine Haare aus dem Gesicht meines Verlobten nehmen, ohne mir dabei eine Glatze zu verpassen?“
Lieber keine Haare als so einen Hals.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du meinen Freund so aussehen lassen, als sei er wenigstens entfernt glücklich mit mir?“
#longdistancerelationshipgoals
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Ich hab ein Foto, über das sich meine Freunde lustig machen. Meine Haare sind zu lang und sehen albern aus. Kannst du mir helfen? Ich bin der Typ links.“
Frisuren sind immer relativ.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du mich mehr wie ein „Daddy“ aussehen lassen?“
Vermutlich nicht die Art von Daddy, die er sich vorgestellt hat.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Ich mag dieses Foto mit meiner Freundin sehr, aber kannst du vielleicht die Nüsse entfernen?“
Das tut schon beim Hinsehen weh.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du dieses Bild so bearbeiten, dass mein Bruder und ich das selbe T-Shirt tragen? Danke!“
Selbes T-Shirt? Gar kein Problem!
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du das Gesicht meines Freundes in dem Bild ein bisschen kleiner machen?“
Das Gesicht ist jetzt deutlich kleiner, nur der Kopf ist gleichgeblieben.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du mir helfen, dass mein Bruder nicht mehr müde aussieht?“
Von müde zu drei Tage wach in einer Photoshop-Sekunde.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du mich weniger wie ein Kind aussehen lassen?“
Blick in die Zukunft.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du es so aussehen lassen, als würde ich gegen die Gans kämpfen?“
Gänse können knallhart sein.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Schaffst du es, dass mein Kopf weniger rund aussieht?“
Wenn nicht rund, dann halt Quadratschädel
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du machen, dass meine Freundin und ich die selbe Größe haben?“
Für eine gute Freundin verzichtet sie schon mal auf ihren Hals und Oberkörper.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du mein rechtes Bein länger machen? Es sieht sehr kurz aus!“
Ist das Bein jetzt lang genug?
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du es aussehen lassen, als wären wir in gefährlicheren Gewässern? Ich will cool aussehen!“
Schwimmen streng verboten.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du meine Haare Messi aussehen lassen?“
Weltmeisterlich.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du mir den Traum erfüllen und mich „in space“ photoshoppen?“
Statt Weltraum gibt's für diese Dame die Leertaste – im Englischen auch als Space Bar bekannt.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du mich in Star Wars packen?“
Dieser Chewy hätte sogar Episode 9 gerettet.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du einen Zug hinter mich retuschieren?“
LAUF!
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Mach, wie du willst“
#photoception
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Ich hab dieses coole Bild von mir und meinem Hund. Kannst du den hässlichen Hund im Hintergrund entfernen?“
Wer ist hier hässlich??
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Ich liege hier am Strand in Russland, aber ich würde gern in Amerika liegen.“
MURICAAAA! ’Nuff said.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Mein Freund hat dieses Bild gemacht, aber diese hässliche Kreatur ist ein Schandfleck! Kannst du sie löschen?“
Hart, aber fair.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du etwas Drama hinzufügen? So, als würde ich vor etwas wegspringen.“
Verantwortung ist wirklich zum Davonspringen.
25 schlagfertige Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat
„Kannst du das Bild retuschieren? Alle meine Freunde sagen, ich hätte einen Giraffenhals.“
Das ist kein Giraffenhals. DAS ist ein Giraffenhals.