25 verrückte Streiche, die euch ein Photoshop-Experte gespielt hat

Mit Photoshop lässt sich alles Erdenkliche veranstalten – vor allem kann man damit ganz vorzüglich andere Leute in die Pfanne hauen, wie Grafikdesigner James Fridman auf Twitter immer wieder beweist. Hier sind 25 seiner witzigsten Photoshop-Kreationen.

James Fridman nimmt seine Auftraggeber gern beim Wort – und beschert ihnen somit Photoshop-Kunstwerke, mit denen sie nicht gerechnet hätten. Sie kommen zu ihm, weil er sie aufhübschen soll und was macht er? Zieht sie auf höchst amüsante Weise durch den Kakao, was vor allem für neutrale Zuschauer eine reine Freude ist. Wir zeigen euch 27 seiner witzigsten Werke.