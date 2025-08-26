250 Euro Rabatt bei MediaMarkt: Mit dieser Soundbar holt ihr euch 7.1-Klang nach Hause

Surround-Sound muss nicht teuer sein.

Eine leistungsstarke Soundbar macht ordentlich was her und lässt eingebaute Fernsehlautsprecher alt aussehen. Bei MediaMarkt gibt es nun das 7.1-Modell Poseidon D80 von der amerikanischen Marke Ultimea im Angebot. Aktuell bekommt ihr die Soundbar bereits für 249,99 Euro statt 499,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

MediaMarkt verkauft 7.1-Soundbar zum Sparpreis. (© Ultimea / Bearbeitung: GIGA)

Für wen lohnt sich die Ultimea Poseidon D80 Soundbar bei MediaMarkt?

Für alle, die den Sound ihres Fernsehers verbessern wollen.

Für alle, die nach einem günstigen Einstieg in Surround Sound suchen.

Nicht geeignet, wenn ihr echten Dolby-Atmos-Sound wollt.

Die Ultimea Poseidon D80 Soundbar bietet euch einen starken und ausbalancierten 7.1-Klang. Das Paket besteht aus der Soundbar, zwei verdrahteten vorderen Surround-Sound-Lautsprechern sowie zwei Rücklautsprechern und einem Subwoofer.

Ihr könnt die Soundbar per Fernbedienung oder App steuern, euch stehen dabei zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und EQ-Optionen zur Verfügung. Eure Geräte könnt ihr entweder über optischen Ausgang, AUX, HDMI mit eARC oder Bluetooth verbinden.

Die Soundbar kann das anspruchsvolle Audio-Format Dolby Atmos verarbeiten, allerdings muss gesagt werden, dass es wegen der fehlenden nach oben gerichteten Kanäle keinen echten Dolby-Atmos-Klang geben kann.

MediaMarkt-Kunden loben Klang der 7.1-Soundbar

MediaMarkt-Kunden zeigen sich von der Ultimea-Soundbar beeindruckt – der satte 7.1-Klang verdient sich eine Wertung von 4,7 aus 5 möglichen Sternen im Online-Shop. Die Bedienung der App und die Soundqualität werden besonders gelobt.

Soundbar-Alternative mit echtem Dolby Atmos bei MediaMarkt

Wenn ihr beim Soundbar-Angebot ein Regal höher greifen und euch Dolby-Atmos-Sound mit nach oben gerichteten Lautsprechern ins Heimkino holen wollt, könnt ihr euch bei MediaMarkt aktuell das 2024er-Spitzenmodell von Samsung zum kleinen Preis schnappen. Die Q995GD-Soundbar bietet 11.1.4-Kanalsound und kostet derzeit nur 979 Euro statt 1699 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

