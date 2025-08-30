27 eBay-Chats, die viel zu schnell eskaliert sind

© Getty Images Finn Hafemann & bestofkleinanzeigen1 / Bearbeitung: GIGA 1 / 28

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Angebot auf eBay zu erstellen, dauert in der Regel nicht lange. Normalerweise melden sich die ersten Interessenten auch ziemlich schnell. Im Normalfall laufen die Unterhaltungen auch friedlich und freundlich ab. Aber manchmal geht es auch unzivilisiert zu und die Chats eskalieren ziemlich schnell, wie euch die folgenden Beispiele zeigen.

Wer noch nie etwas bei Kleinanzeigen verkauft hat, hat wahrscheinlich die Negativbeispiele bereits gesehen und sich dadurch gegen die Plattform entschieden. Nutzer verkaufen, kaufen, feilschen, und verschenken. Doch die dazugehörigen Unterhaltungen können manchmal ganz schön unter die Gürtellinie gehen, wie euch die folgenden Bilder zeigen.