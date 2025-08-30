Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
27 eBay-Chats, die viel zu schnell eskaliert sind

Olaf Fries
Olaf Fries,
6 min Lesezeit
Ein Angebot auf eBay zu erstellen, dauert in der Regel nicht lange. Normalerweise melden sich die ersten Interessenten auch ziemlich schnell. Im Normalfall laufen die Unterhaltungen auch friedlich und freundlich ab. Aber manchmal geht es auch unzivilisiert zu und die Chats eskalieren ziemlich schnell, wie euch die folgenden Beispiele zeigen.

Wer noch nie etwas bei Kleinanzeigen verkauft hat, hat wahrscheinlich die Negativbeispiele bereits gesehen und sich dadurch gegen die Plattform entschieden. Nutzer verkaufen, kaufen, feilschen, und verschenken. Doch die dazugehörigen Unterhaltungen können manchmal ganz schön unter die Gürtellinie gehen, wie euch die folgenden Bilder zeigen.

Komme schnell mit meinem Esstisch vorbei, ok?

Natürlich will ich mit meinem Esstisch vorbeikommen, wieso finden Sie das komisch?

Die Ring-Kamera sieht alles

Vor Wut anscheinend den Rasensprenger geklaut, wer kennt es nicht?

Wann hast du Geburtstag?

Eine berechtigte Frage!

Nur Asoziale hier

Hier stellt sich eher die Frage, wer die asoziale Person ist...

Kabeljau!

Auto-Correct hat wahrscheinlich das schlimmere Wort verhindert.

Wer kennt das Sprichwort denn bitte nicht?

Das Sprichwort muss neu sein.

Ich muss mich nicht entschuldigen...

... denn es tut mir auch nicht leid!

Bist du so diskret, bitte?

Unverschämt, dass das angebotene Bargeld mit einer Aufgabe kommt!

Das Kind hat nur 1-mal im Jahr gebostac

Verhandlungsskills haben ein Level Up erfahren.

Extrem hohe Preisvorstellung

Alles klar...

Kann man sie testen?

DIE PLAYSTATION! Nicht dich!

30, letzte Angebot!

Wieder ein großartiges Beispiel an Verhandlungsskills.

DU ECHSENMENSCH!

Was denn nun? Maulaffe oder Echsenmensch? Entscheide dich halt...

Einfach nein

What the hell!

8, oder 5 mit Zusatzleistung

Ach so, na dann...

Grottenhässlich

Wenn der Schuh so hässlich ist, warum schreibst du denn dann?

Sie nerven

Eine Nachricht und schon genervt?

Alloooooo!

Der letzte Satz sagt alles.

Nein

Und kein einziges unnötiges Wort wurde geschrieben, lieben wir.

Der rosafarbene Brotkorb scheint wichtig zu sein

Da konnte es jemand wohl nicht verkraften, dass der rosafarbene Brotkorb nicht zur Verfügung steht.

ich.habe.eine.auto

Sag mal, drehen wir uns hier im Kreis? Bin mir nicht ganz sicher...

Super

Ist das eine Drohung oder ein Angebot?

100

Ja, ne, ist klar...

Tauschen sie auch?

Der Hamster ist auch noch lebendig, versprochen!

Soll ich vorbeikommen?

Waa nein???

SIE SIND BISEN BALA BALA

Kein Gewerbe! Nur bisschen schwarz vielleicht.

Habe sie kein Zuhause

Wenn du so fragt, dann kommt natürlich direkt in meine Wohnung.

