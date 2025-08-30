27 eBay-Chats, die viel zu schnell eskaliert sind

Ein Angebot auf eBay zu erstellen, dauert in der Regel nicht lange. Normalerweise melden sich die ersten Interessenten auch ziemlich schnell. Im Normalfall laufen die Unterhaltungen auch friedlich und freundlich ab. Aber manchmal geht es auch unzivilisiert zu und die Chats eskalieren ziemlich schnell, wie euch die folgenden Beispiele zeigen.
Wer noch nie etwas bei Kleinanzeigen verkauft hat, hat wahrscheinlich die Negativbeispiele bereits gesehen und sich dadurch gegen die Plattform entschieden. Nutzer verkaufen, kaufen, feilschen, und verschenken. Doch die dazugehörigen Unterhaltungen können manchmal ganz schön unter die Gürtellinie gehen, wie euch die folgenden Bilder zeigen.
Komme schnell mit meinem Esstisch vorbei, ok?
Natürlich will ich mit meinem Esstisch vorbeikommen, wieso finden Sie das komisch?
Die Ring-Kamera sieht alles
Vor Wut anscheinend den Rasensprenger geklaut, wer kennt es nicht?
Nur Asoziale hier
Hier stellt sich eher die Frage, wer die asoziale Person ist...
Kabeljau!
Auto-Correct hat wahrscheinlich das schlimmere Wort verhindert.
Bist du so diskret, bitte?
Unverschämt, dass das angebotene Bargeld mit einer Aufgabe kommt!
Das Kind hat nur 1-mal im Jahr gebostac
Verhandlungsskills haben ein Level Up erfahren.
DU ECHSENMENSCH!
Was denn nun? Maulaffe oder Echsenmensch? Entscheide dich halt...
Grottenhässlich
Wenn der Schuh so hässlich ist, warum schreibst du denn dann?
Nein
Und kein einziges unnötiges Wort wurde geschrieben, lieben wir.
Der rosafarbene Brotkorb scheint wichtig zu sein
Da konnte es jemand wohl nicht verkraften, dass der rosafarbene Brotkorb nicht zur Verfügung steht.
ich.habe.eine.auto
Sag mal, drehen wir uns hier im Kreis? Bin mir nicht ganz sicher...
Tauschen sie auch?
Der Hamster ist auch noch lebendig, versprochen!
SIE SIND BISEN BALA BALA
Kein Gewerbe! Nur bisschen schwarz vielleicht.