270 Euro Rabatt bei MediaMarkt: Diese Soundbar ist perfekt für euren LG-Fernseher

Wenn ihr einen LG-Fernseher zuhause habt, lohnt sich dieses Angebot.

Bei MediaMarkt gibt es die LG DS77TY Soundbar aktuell zum Sparpreis. Das Audio-Highlight bietet euch 3.1.3 Sound und harmoniert dank dem WOW-Orchestra-Feature ideal mit eurem LG-TV. Ihr könnt euch die Soundbar jetzt für nur 529,99 Euro statt 799 Euro sichern (bei MediaMarkt ansehen).

LG DS77TY Soundbar Die LG-Soundbar bietet 3.1.3 Sound und harmoniert besonders gut mit LG-Fernsehern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 11:16 Uhr

Für wen lohnt sich die LG DS77TY Soundbar bei MediaMarkt?

Für alle, die einen modernen LG-Fernseher besitzen.

Für alle, die in Dolby-Atmos-Sound einsteigen wollen.

Nicht geeignet, wenn ihr echten Surround-Sound mit Rücklautsprechern wollt.

Die DS77TY bietet euch 3 nach vorne und 3 nach oben gerichtete Kanäle. Zusätzlich ist neben der Soundbar auch ein Subwoofer im Paket enthalten, wodurch ihr also auf den 3.1.3-Sound kommt.

Mit dem WOW-Orchestra-Feature arbeiten die integrierten Lautsprecher eures LG-Fernsehers mit der Soundbar zusammen, um einen besseren und volleren Raumklang zu erzeugen. Das Feature ist auf den meisten LG-TVs der Jahre 2022, 2023 und 2024 verfügbar.

Die Soundbar ist allerdings auch mit Fernsehgeräten anderer Hersteller kompatibel und kann diverse Audio-Formate, darunter auch Dolby Atmos und DTS:X wiedergeben.

Wer für echten Surround-Sound sorgen will, muss sich allerdings noch LG-Rücklautsprecher dazu kaufen, die separat erhältlich sind – damit lässt sich ein 5.1.3 System bauen (bei MediaMarkt ansehen).

MediaMarkt-Kunden loben Kombo von LG-Soundbar und -Fernseher

Derzeit hat die LG DS77TY Soundbar bei MediaMarkt eine Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen. Die Kunden zeigen sich vor allem von dem klangvollen Zusammenspiel zwischen LG-TV und -Soundbar begeistert. Auch die einfache Bedienung über die Fernsehbedienung sorgt für Lob.

