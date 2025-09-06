28 eBay-Verkäufer, die aus Versehen Nacktbilder hochgeladen haben

Jeder möchte sein Produkt natürlich schön in Szene setzen, aber manchmal passiert dabei auch ein Missgeschick. Nicht selten geschieht es dabei, dass dabei mehr preisgegeben wird als jemand möchte. Im Folgenden zeigen wir euch 28 der absurdesten Anzeigen, die auf eBay hochgeladen wurden.
Täglich werden abertausende Auktionen und Anzeigen auf eBay hochgeladen. Da fragen sich viele Verkäufer, was ist der beste Weg einen Gegenstand auf eBay zu verkaufen? Genau! Den Artikel einfach mit einem „ungewollten“ Nackbild versehen, ist doch klar. Egal, ob gewollt oder aus Versehen, wir zeigen euch die absoluten Perlen, die auf auf eBay hochgeladen wurden.
Hinweis: Wir haben die Bilder natürlich so bearbeitet, sodass ihr die äußeren Geschlechtsorgane nicht erkennen könnt. Trotzdem müsst ihr wahrscheinlich ein gesundes Maß an Masochismus haben, um die Bilderstrecke bis zum Schluss durchzuklicken, aber ihr werdet es nicht bereuen.
Die Fritzbox
Sich als Frau breitbeinig vor die Fritzbox zu setzten kann doch keine Absicht sein. Wir hätten nur gerne gewusst, wie viel Geld sie denn nun eingebracht hat.
Der Skaterhelm
Safety first hätte er auch vor dem Hochladen walten lassen sollen.
Das gelbe Kleid
Uuuuuuuups! Wie ist das denn nur passieren? Da hat anscheinend jemand nach dem Toilettengang die Unterhose „aus Versehen“ auf dem Badezimmerboden liegen lassen.
Irgendwas von Yamaha
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist mitnichten eine Reflektion eines menschlichen Körpers.
Teekanne
Stativ und Keyboard gekonnt in Szene gesetzt. Wette, dass das auch sein Tinder-Profilbild ist.
Motorradhelm
Auch eigentlich nicht reflektierende Visiere können unter den richtigen Umständen einigermaßen reflektieren.
Naked Warrior
Genauso wie der Name sagt! Selbe Verkäuferin wie von „Long Voyage Back“, nur andere CD!
Teekesselchen
Oh hallo! Teekessel sind für ihre detailgetreuen Reflektionen bekannt.
Am Fenster
Die Reflektion möchte eigentlich niemand im Fenster sehen, außer seiner Partner wahrscheinlich.
Spiel mit das Lied vom Nudismus
Ja, auch Gitarren-Oberflächen reflektieren! Diese Custom-Edition hat bestimmt willige Käufer gefunden.
Esstisch
Wer es einmal gesehen hat, kann nicht mehr wegschauen. Die Szenerie hat aber irgendwie auch etwas aus einem Horrorfilm.
Am Fenster
Das Fenster schlägt zurück. Wie kann man sowas online stellen und was wollte er verkaufen? Die Katze?!
Das ist aber eine schöne Kaffeemaschine
Sonne doof. Ich doof. Kaffeemaschine doof. Dicker Bauch in Reflektion doof.
Eine kleine Taucherglocke
Zumindest sieht es so aus. Wenigstens hat er sich ein Handtuch umgeschnallt.