  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 28 eBay-Verkäufer, die aus Versehen Nacktbilder hochgeladen haben

28 eBay-Verkäufer, die aus Versehen Nacktbilder hochgeladen haben

Olaf Fries
Olaf Fries,
6 min Lesezeit
1 / 29
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Jeder möchte sein Produkt natürlich schön in Szene setzen, aber manchmal passiert dabei auch ein Missgeschick. Nicht selten geschieht es dabei, dass dabei mehr preisgegeben wird als jemand möchte. Im Folgenden zeigen wir euch 28 der absurdesten Anzeigen, die auf eBay hochgeladen wurden.

Täglich werden abertausende Auktionen und Anzeigen auf eBay hochgeladen. Da fragen sich viele Verkäufer, was ist der beste Weg einen Gegenstand auf eBay zu verkaufen? Genau! Den Artikel einfach mit einem „ungewollten“ Nackbild versehen, ist doch klar. Egal, ob gewollt oder aus Versehen, wir zeigen euch die absoluten Perlen, die auf auf eBay hochgeladen wurden.

Hinweis: Wir haben die Bilder natürlich so bearbeitet, sodass ihr die äußeren Geschlechtsorgane nicht erkennen könnt. Trotzdem müsst ihr wahrscheinlich ein gesundes Maß an Masochismus haben, um die Bilderstrecke bis zum Schluss durchzuklicken, aber ihr werdet es nicht bereuen.

Die Fritzbox

© eBay2 / 29
Sich als Frau breitbeinig vor die Fritzbox zu setzten kann doch keine Absicht sein. Wir hätten nur gerne gewusst, wie viel Geld sie denn nun eingebracht hat.

Der Fernseher

© eBay3 / 29
Wenigstens lädt er ganz pflichtbewusst seinen PS4-Controller auf.

Der Skaterhelm

© eBay4 / 29
Safety first hätte er auch vor dem Hochladen walten lassen sollen.

Die Sonnenbrille

© eBay5 / 29
Die Sonnenbrille ist auf jeden Fall reflektiert.

Die Trompete

© eBay6 / 29
Du hast aber eine schöne Trompete.

Der Röhrenfernseher

© eBay7 / 29
Dieser TV hat selbst einige Dinge ansehen müssten.

Das gelbe Kleid

© eBay8 / 29
Uuuuuuuups! Wie ist das denn nur passieren? Da hat anscheinend jemand nach dem Toilettengang die Unterhose „aus Versehen“ auf dem Badezimmerboden liegen lassen.

Irgendwas von Yamaha

© eBay9 / 29
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist mitnichten eine Reflektion eines menschlichen Körpers.

Teekanne

© eBay10 / 29
Stativ und Keyboard gekonnt in Szene gesetzt. Wette, dass das auch sein Tinder-Profilbild ist.

Motorradhelm

© eBay11 / 29
Auch eigentlich nicht reflektierende Visiere können unter den richtigen Umständen einigermaßen reflektieren.

Long Voyage Back

© eBay12 / 29
Ähm... wissen es auch nicht.

Naked Warrior

© eBay13 / 29
Genauso wie der Name sagt! Selbe Verkäuferin wie von „Long Voyage Back“, nur andere CD!

Teekesselchen

© eBay14 / 29
Oh hallo! Teekessel sind für ihre detailgetreuen Reflektionen bekannt.

Im Rampenlicht

© eBay15 / 29
Da wollte wohl auch jemand im Rampenlicht stehen.

Am Fenster

© eBay16 / 29
Die Reflektion möchte eigentlich niemand im Fenster sehen, außer seiner Partner wahrscheinlich.

Spiel mit das Lied vom Nudismus

© eBay17 / 29
Ja, auch Gitarren-Oberflächen reflektieren! Diese Custom-Edition hat bestimmt willige Käufer gefunden.

Esstisch

© eBay18 / 29
Wer es einmal gesehen hat, kann nicht mehr wegschauen. Die Szenerie hat aber irgendwie auch etwas aus einem Horrorfilm.

Am Fenster

© eBay19 / 29
Das Fenster schlägt zurück. Wie kann man sowas online stellen und was wollte er verkaufen? Die Katze?!

TV mit DVD-Player

© eBay20 / 29
Ob sein Geschlechtsteil dabei sein sollte?

Das ist aber eine schöne Kaffeemaschine

© eBay21 / 29
Sonne doof. Ich doof. Kaffeemaschine doof. Dicker Bauch in Reflektion doof.

Keine Ahnung, was das ist ...

© eBay22 / 29
Aber ... Arghhh!

Pinky

© eBay23 / 29
Das kann man doch nicht übersehen!

Schöner Minirock

© eBay24 / 29
Unterhose hätte vielleicht geholfen.

Monitor

© eBay25 / 29
Oh bitte.

Ist das ein Kochtopf?

© eBay26 / 29
Egal. Hauptsache schöner Bikini!

Eine kleine Taucherglocke

© eBay27 / 29
Zumindest sieht es so aus. Wenigstens hat er sich ein Handtuch umgeschnallt.

Kellenset

© eBay28 / 29
Das sind aber zwei schöne Suppenkellen.

Noch ein TV

© eBay29 / 29
Die Fernseher gehören hier zu den Serientätern, aber wenigstens hat das Opfer sich noch Socken anziehen können.

