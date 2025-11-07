2823 Klemmbausteine zum Spottpreis: BlueBrixx haut Pro-Set für nur 64,85 € raus

Klemmbausteinfans unter euch dürften den Start der Blue Week bei BlueBrixx bereits mitbekommen haben und in den Startlöchern stehen. Unter anderem könnt ihr euch das maßstabsgetreue Architekturmodell „Alhambra“ mit 50 Prozent Rabatt sichern. Entdeckt eine von Europas bekanntesten Sehenswürdigkeiten mal anders.

Sehenswürdigkeit für Tüftler und Baufreunde

Die Alhambra wurde über Jahrhunderte erbaut und dabei ständig erweitert. Das UNESCO-Welterbe ist ein europäischer Besuchermagnet und lockt jährlich Tausende Besucher in Granada (Spanien) an. Wenn ihr eure eigene Sehenswürdigkeit zu Hause nachbauen wollt, braucht ihr das Pro-Set mit insgesamt 2823 Steinen. Ihr bekommt es zurzeit für günstige 64,85 Euro im BlueBrixx-Store.

„Alhambra“ bei BlueBrixx jetzt entdecken

Bekommt ihr von Klemmbausteinen nie genug? Pünktlich zur BlueBrixx Blue Week bekommt ihr jede Menge spannender Sets mit Top-Rabatten. Die ideale Möglichkeit, um schon mal eure Weihnachtsgeschenke aufzurüsten oder euch selbst etwas zu gönnen (bei BlueBrixx entdecken).

Für wen lohnt sich das BlueBrixx Set?

Für Liebhaber von architektonischen Bauwerken in Europa.

Für clevere Sparfüchse, die schon nach Weihnachtsgeschenken suchen.

Für Erwachsene, die ihre Kreativität gern beim Bauen zeigen.

Für Lego-Fans, die nur das dänische Original-Produkt mögen.

Das bekommt ihr mit dem BlueBrixx-Set „Alhambra“

Das BlueBrixx-Set besteht aus Steinen im Standard-Format. Bei BlueBrixx gibt es verschiedene Stein-Arten, darunter Baby und Mini. Die Alhambra baut ihr mit Klemmbausteinen im klassischen Format auf, daher hat euer fertiges Modell eine Gesamtgröße von 768 x 368 x 84 Millimetern. Perfekt, um es dekorativ ins Wohnzimmerregal zu stellen oder eure Klemmbaustein-Ecke zu erweitern.

Die Alhambra ist eine von Europas größten Sehenswürdigkeiten. (© BlueBrixx / Screenshot GIGA)

Ihr bekommt die Bauanleitung mit dem Set, könnt sie aber mit einem Kundenkonto auch auf der Website runterladen (bei BlueBrixx entdecken).

Das Modell ist natur- und detailgetreu nachgebildet, es kombiniert Architektur und Natur miteinander und lässt euch die einzelnen Teile der Festung gut erkennen. Geeignet ist es für erwachsene Bauer, wobei ihr auch mit euren kreativen Kids viel Spaß haben werdet.

Infos zur Blue Week Die Bluebrixx Blue Week dauert vom 3. bis zum 9. November 2025 und bietet euch zahlreiche Deals und exklusive Rabatte. Die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht. Reduziert sind zahlreiche Sets, aber auch Minifiguren und Einzelteile. Denke jetzt schon an Weihnachten und stöbere im Klemmbausteine-Paradies.

Da die Alhambra derzeit um 50 Prozent reduziert ist, könnt ihr damit auch ein Top-Schnäppchen als Weihnachtsgeschenk machen. Hübsch verpackt, macht ihr einem Klemmbausteinfan damit eine große Freude.

BlueBrixx selbst bezeichnet das Modell als komplex und die definiert die Bautechnik für „Anspruchsvolle“. Wenn ihr also gern tüftelt und euch auch von komplizierten Ecken nicht abhalten lasst, kann der Bauspaß jetzt losgehen.

