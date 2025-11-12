29 Euro Rabatt bei Amazon: Dieses Lego-Set beantwortet die wichtigste Frage von Harry-Potter-Fans

Mit diesem Lego-Set wisst ihr endlich, in welchem Hogwarts-Haus ihr gelandet wärt.

Wenn ihr Harry Potter und Lego mögt, dann gibt es bei Amazon jetzt ein interessantes Angebot für euch: Das Set Der Sprechende Hut kostet aktuell nur 70,99 Euro statt 99,99 Euro und beantwortet euch dank eines Soundbausteins die Frage, in welchem Hogwarts-Haus ihr Platz gefunden hättet (bei Amazon ansehen).

Lego-Set Der Sprechende Hut Interaktives Hogwarts-Modell mit 31 verschiedenen Klangkombinationen, Ständer mit Hauswappen und Harry-Potter-Minifigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 13:46 Uhr

Für wen lohnt sich das Lego-Set Der Sprechende Hut bei Amazon?

Für alle erwachsenen Harry-Potter-Fans.

Für Lego-Enthusiasten mit Platz im Regal.

Nicht geeignet für kleine Kinder.

Der Sprechende Hut besteht im Lego-Set aus 561 Bausteinen und beinhaltet eine Harry-Potter-Minifigur. Der integrierte Soundbaustein verfügt über 31 Klangkombinationen. Wenn ihr den Hut vorsichtig auf den Kopf setzt und auf seine Spitze drückt, dann spricht der Hut gewissermaßen zu euch.

Wenn ihr ihn gerade nicht als modisches Accessoir tragt, könnt ihr den Hut wieder zurück auf seinen Sockel setzen, der mit den 4 Hauswappen verziert ist. Lego empfiehlt das Set erst für Bauer ab 18 Jahren.

Harry-Potter-Set begeistert Lego-Fans bei Amazon

Nach knapp 1.000 abgegeben Stimmen hat das Lego-Set eine beachtliche Wertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen bei Amazon. Kunden zeigen sich von der Idee ebenso begeistert wie vom Bauspaß und der Komplexität des Modells.

