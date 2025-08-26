Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt


29 Selfies von Frauen, bei denen du nicht glaubst, dass es die selbe Person ist

Laura Li Tung
Laura Li Tung,
6 min Lesezeit
© Reddit / maaaahtin1 / 29

Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters? Nicht immer! Denn Schönheit ist auch eine Frage der Perspektive.

Habt ihr schon einmal ein Bild von euch gemacht und gedacht, dass ihr darauf ein ganz anderer Mensch seid? Das geht euch nicht allein so, das beweisen zahlreiche Beispiele auf dem Subreddit PrettyGirlsUglyFaces. Wir haben 29 für euch herausgesucht.



© Reddit / nellynuttons2 / 29


Eins ihrer Talente: Das Kinn vollkommen verschwinden zu lassen.



© Reddit / caringcucumber3 / 29


Ist das wirklich die selbe Person?



© Reddit / cassilike4 / 29


Ein gutes Beispiel für zu Hause vs. unterwegs mit Freunden.



© Reddit / chdz_x5 / 29


Wenn euch zu Hause einfach langweilig ist.



© Reddit / DenverCoderIX6 / 29


Wie ihr Telefon sie sieht vs. wie ihre Switch sie sieht.



© Reddit / Dipitydoodahdipityay7 / 29


Innerhalb von Minuten ein paar Kilos daraufgelegt und das nur durch die Veränderung des Winkels.



© Reddit / duckyswims8 / 29


Jup, kann man mal machen.



© Reddit / the_amazing_junebug9 / 29


Der Gedankengang „Was soll ich diese Woche kochen?" von Anfang bis Ende.



© Reddit / eatinginmycar10 / 29


Bilder die der Freund bekommt bevor und nachdem er da war.



© Reddit / enelyathesmall11 / 29


Warum nur eine Freundin haben, wenn man zwei haben kann?



© Reddit / flypurplesky12 / 29


Was eine Zeit in der Quarantäne so anrichten kann.



© Reddit / flypurplesky13 / 29


Sie kann nicht nur ein zweites Kinn machen, sondern einen ganzen Po.



© Reddit / katherineemerald14 / 29


Verträumt und verspielt.



© Reddit / KizKizzery15 / 29


Was Beleuchtung und Winkel ausmachen können.



© Reddit / Korolyeva16 / 29


Ein Fischaugen-Filter ist nicht sehr vorteilhaft.



© Reddit / lamiga17 / 29


Eine Frage der Perspektive.



© Reddit / lazarus_lateralus18 / 29


Zwei völlig unterschiedliche Menschen, oder?



© Reddit / Leilani_Huang19 / 29


Ein anderer Kamerawinkel, etwas Kaugummi und schon hat man Abwechslung drin.



© Reddit / lordclarmander20 / 29


Gibt es sowas wie Blitz-Cosplay?



© Reddit / maaaahtin21 / 29


Die Sicht der Frau und die Sicht des Ehemannes. Fast identisch.



© Reddit / McCoolmack22 / 29


Cosplay-Version.



© Reddit / Norythelittlebrie23 / 29


Das Phänomen „Wimpern tuschen".



© Reddit / nutzrnutz24 / 29


Bad Hair Day.



© Reddit / oogieboogie199625 / 29


Make-Up frisch vs. nach dem Schlafen.



© Reddit / Rebekahflowers26 / 29


Das hat doch schon fast Horrorfilm-Potenzial.



© Reddit / super_embarrassed27 / 29


Der Unterschied zwischen dem realen und dem gestellten „So aufgewacht".



© Reddit / the_amazing_junebug28 / 29


Transformation von weiblich in männlich in Sekundenschnelle.



© Reddit / silmarilhunter29 / 29


Immerhin erkennt man an der Brille, dass es die selbe Person ist.

