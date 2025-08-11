3 Euro pro Monat: Telekom bestraft treue Kunden

Uralt-Vertrag bei der Telekom? Dann wird’s für Festnetz-Kunden bald teurer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Telekom hebt die Preise für Festnetz-Telefonie an. Davon betroffen sind längst nicht alle Tarife, dafür aber ausgerechnet die, deren Kunden zu den treuesten der Telekom überhaupt gehören dürften. Sie müssen ab 1. Oktober zwischen 2,50 und 3 Euro pro Monat mehr zahlen als bisher.

Anzeige

Telekom macht Alttarife teurer

Von dem Schritt betroffen sind „Preise für alle vertriebs­einge­stellten und über ältere Technik reali­sierten reinen Tele­fonan­schlüsse für Privat- und Geschäfts­kunden“, erklärt der Bonner Telekomkonzern (Quelle: Teltarif). Soll heißen: Die betroffenen Tarife werden von der Telekom nicht mehr beworben und auch nicht mehr an Neukunden angeboten. Es gibt demnach nur noch Bestandskunden, die jetzt stärker zur Kasse gebeten werden.

Der Grund – aus Sicht der Telekom – ist vollkommen klar: Aufgrund „der rück­läufigen Kunden­zahlen bei den vertriebs­einge­stellten Anschlüssen“ seien die Kosten der Telekom „insbe­sondere für Netz­nutzung und -betrieb“ gestiegen, erklärt der Konzern.

Alternativen bringen keine Ersparnis

Zuvor, so berichtet Teltarif, kündigte die Telekom an, nur Geschäftskunden seien von der Preissteigerung betroffen. Dem ist nun nicht mehr so. Betroffene Kunden würden aber direkt von der Telekom informiert, per Mail oder Brief.

Anzeige

Wie viele Kunden es sind, ist nicht bekannt. Sie dürften jedoch den Beschreibungen der Telekom zufolge am untersten Ende des Leistungsspektrums der verschiedenen Telekom-Tarife sein. Reine Festnetz-Verträge sind ohnehin schon eine Seltenheit.

Die Telekom bietet daher auch den Wechsel in andere Optionen an. Ob die für die Betroffenen ernsthafte Alternativen sind, muss sich allerdings zeigen. Es geht um Kombi-Tarife, wo etwa zumindest rudimentäres Festnetzinternet mit 16 Mbit/s enthalten ist.

Auch der Wechsel von der alten Kupferkabelstruktur hin zu Glasfaser ist eine Option – allerdings wohl in diesen Fällen mit zusätzlichem Ausbau verbunden. So oder so kommen auf die ältesten Bestandskunden der Telekom jetzt neue Kosten zu – je nach Auswahl gibt es dafür aber immerhin auch neue Leistungen, die sich für den ein oder anderen lohnen können. Sonst wird einfach nur für überholte Technik draufgezahlt.