3-mal so groß wie bei Samsung: Chinesisches Smartphone schafft Akku-Wunder

Gegen diesen Monster-Akku hat selbst Samsungs Top-Handy keine Chance.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der chinesische Smartphone-Hersteller Realme bringt ein neues Smartphone in Stellung, das gleich mit zwei Features für Aufmerksamkeit sorgt: ein gigantischer Akku, der selbst die Premium-Konkurrenz um Samsung alt aussehen lässt und eine skurrile Lüftungsoption.

Anzeige

Realme-Handy verbaut Monster-Akku

Realme will das Chill Fan Phone bei seinem Fan-Festival-Event am 27. August 2025 vorstellen. Es soll über einen gigantischen Akku mit einer Kapazität von 15.000 mAh verfügen. Im Vergleich dazu bietet Samsung mit seinem Galaxy S25 Ultra (Test) derzeit nur einen 5.000 mAh Akku an.

Laut Realme soll das Handy damit locker 5 Tage Nutzung überstehen, ohne aufgeladen werden zu müssen. Alternativ könnten Nutzer auch 18 Stunden aktiv lang Videomaterial filmen oder sich 50 Stunden lang am Stück von Video-Clips berieseln lassen.

Es ist damit nicht das erste chinesische Handy, das bei Akkus neue Grenzen austestet. So hat Honor bereits im April 2025 sein Power-Smartphone mit einem 7.800 mAh großen Akku vorgestellt und auch Redmagic hatte Ende 2024 mit seinem 10 Pro+ ein Modell mit 7.500 mAh präsentiert.

Selbst diese Riesen-Akkus lässt das Realme Chill Fan Phone locker hinter sich – allerdings befindet es sich zunächst noch in der Prototyp-Phase und ist noch nicht bereit für die Massenproduktion (Quelle: Fonearena).

Anzeige

China-Smartphone setzt auf kurioses Feature

Dass es sich bei dem Realme-Smartphone um eine echte Kuriosität handelt, zeigt auch ein weiteres einzigartiges Feature: Eine leistungsstarke Kühlung, die die Temperatur des Handys um bis zu 6 Grad herunterkühlen soll, wenn es bei anspruchsvollen Spielen mal etwas zu heiß hergeht.

Wie das Video oben suggeriert, soll die Kühlung so stark sein, dass sie als starker Luftzug selbst außerhalb des Smartphones fühlbare Abkühlung schaffen könnte – wie sich dies in der Realität verhält, muss sich allerdings noch zeigen.