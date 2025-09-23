3 Monate Flip-Phone: Dieser Unfall hat mir eine wichtige Lektion gelehrt

Drei Monate lang testete ich mein Falthandy ohne jeglichen Schutz – keine Hülle, keine Folie. Ich wollte herausfinden, wie robust ein modernes Flip-Phone wirklich im Alltag ist. Dann passierte genau das, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte.

Der riskante Alltagstest beginnt

In einem meiner ersten Videos zum Wechsel auf das Motorola razr 60 Ultra hatte ich bereits meine Bedenken geäußert: Die Haltbarkeit von Scharnieren und Displays war bei Falthandys schon immer ein kritisches Thema. Doch die Hersteller versprechen inzwischen deutliche Verbesserungen. Genau deswegen entschied ich mich für das Experiment und verzichtete komplett auf Schutzmaßnahmen wie eine Hülle oder besondere Schutzfolien – ich wollte die wahre Alltagstauglichkeit testen.

Das Flip-Phone erwies sich zunächst als praktischer Begleiter. Besonders bei Sportaktivitäten zeigte es seine Stärken: Zusammengeklappt passt es perfekt in jede Tasche und dank der kompakten Bauweise kann man es überall aufstellen, um sich selbst zu filmen. Für ein YouTube-Experiment zum Thema Musiktempo und Leistung war es die ideale Wahl – Smartphone für Musik und Fitness-Tracking in einem, ohne zusätzliches Equipment wie eine Kamera oder ein Stativ schleppen zu müssen.

Der unvermeidliche Sturz beim Sport

Doch dann passierte es beim Joggen: Was ich völlig unterschätzt hatte, war die lockere Passform des zusammengeklappten Handys in der geöffneten Reißverschluss-Hosentasche. Während des Laufens flog mir das Gerät in hohem Bogen aus der Tasche und knallte direkt auf einen Stein. Meine erste Reaktion war pure Panik – schließlich hatte ich bewusst auf jeglichen Schutz verzichtet.

Zum Glück blieb das Display komplett intakt, doch die Kante des Gehäuses erwischte es voll. Jetzt zieren deutliche, tiefe Kratzer den Rahmen des Handys. Es hätte definitiv schlimmer kommen können, aber optisch ist das Gerät nun merklich ramponiert. Das Experiment zeigt: Auch ohne Display-Schäden können Stürze bei ungeschützten Falthandys deutliche Spuren hinterlassen. Die Alltagstauglichkeit steht und fällt letztendlich mit der eigenen Vorsicht.

