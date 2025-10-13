3 Monate kostenlos: Darum lohnt sich der aktuelle Prepaid-Deal bei Vodafone

Wenn ihr das schnelle 5G-Netz von Vodafone erst einmal testen wollt, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Die meisten Tarif-Aktionen drehen sich um mehr Datenvolumen oder niedrigere Preise. Hier ist es anders: Vodafone schenkt Neukunden bei Buchung des CallYa Allnet Flat M direkt 45 Euro Guthaben. Damit könnt ihr den Prepiad-Tarif 12 Wochen komplett kostenlos nutzen. Gebt hierfür einfach den Code BONUS45 im Bestellprozess ein (Angebot bei Vodafone ansehen).

Ihr bekommt dafür pro Abrechnungszeitraum 30 GB, eine Telefon- und SMS-Flat in Deutschland sowie 500 Minuten oder SMS ins EU-Ausland. Nach den drei Gratismonaten kostet der Tarif 14,99 Euro alle vier Wochen. Bei Rufnummernmitnahme gibt es zusätzlich 10 Euro Guthaben.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: Vodafone

30 GB 5G -Datenvolumen alle 4 Wochen

-Datenvolumen alle 4 Wochen Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

EU-Roaming inklusive

WiFi-Calling inklusive

Ohne Vertragsbindung (Prepaid)

Kosten: 3 Monate kostenlos mit dem Code BONUS45 , danach 14,99 Euro alle 4 Wochen

, danach 14,99 Euro alle 4 Wochen Bereitstellungsgebühr: entfällt

Angebot nur bis 3. November 2025

Für wen lohnt sich das Tarif-Schnäppchen bei Vodafone?

Der CallYa Allnet Flat M ist ein Prepaid-Tarif, der besonders für diejenigen interessant ist, die viel Wert auf Flexibilität legen. Ihr müsst keinen langfristigen Vertrag abschließen und behaltet trotzdem Zugriff auf Telefon-, SMS-Flat und umfangreiches Datenvolumen. Ob ihr im heimischen WLAN eine Serie beginnt und unterwegs im Bus weiterschaut oder während einer Reise EU-weit surfen wollt – durch EU-Roaming und WiFi-Calling bleiben eure Kosten kalkulierbar.

Der Tarif eignet sich auch für Nutzer, die häufiger zwischen Geräten wechseln. Dank eSIM-Unterstützung könnt ihr die Karte direkt in kompatible Smartphones einbinden, oder ihr nutzt die physische SIM für ältere Geräte. Mit den 500 inkludierten Minuten oder SMS von Deutschland ins EU-Ausland lassen sich auch Kontakte außerhalb der Landesgrenzen erreichen, ohne separate Auslandsoptionen buchen zu müssen.

Fazit: Top-Angebot, das nur kurze Zeit gilt

Viel Datenvolumen, flexible Nutzung und drei Monate gratis – wer jetzt einen neuen Prepaid-Tarif sucht, macht hier kaum etwas falsch. Aber Achtung: Das Angebot ist nur bis zum 3. November verfügbar.