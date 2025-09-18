3 Stück für 9,99 Euro: Aldi verkauft Lampen, die euch Licht schenken, wenn ihr es am meisten braucht

Es gibt Situationen, in denen man ohne Beleuchtung aufgeschmissen ist. Für diese Momente bietet Aldi jetzt Lampen im Dreierpack an.

Diese Leuchten sollten in keinem Haus fehlen

Das Dreierset LED-Leuchten mit Bewegungsmelder (via Aldi-Prospekt) ist ab dem 22. September 2025 in den Filialen des Discounters für 9,99 Euro zu haben. Damit könnt ihr euer Zuhause auch nachts ausleuchten.

Falls ihr das Angebot verpasst, hat Amazon das Nachtlicht mit Bewegungsmelder von Suright für euch auf Lager (bei Amazon anschauen), das mit 12,99 Euro im Doppelpack zwar ein bisschen teurer ist, aber ein paar Funktionen mehr mitbringt.

Für wen lohnen sich LED-Leuchten mit Bewegungsmelder?

Senioren: Besonders für ältere Menschen, die nachts öfter mal rausmüssen, ist eine Lampe mit Bewegungsmelder sinnvoll, sorgt sie doch für mehr Sicherheit.

Familien mit Kindern: Auch für junge Familien lohnt sich eine solche Lampe. Denn sicherlich müsst ihr nachts immer mal wieder nach euren Kleinen schauen.

Singles: Lebt ihr alleine in einer kleinen Wohnung, müsst ihr vermutlich den kurzen Weg zum Bad nicht extra ausleuchten.

Das ist im Dreierset von Aldi enthalten

Die drei LED-Lampen mit Bewegungsmelder leuchten in Neutralweiß mit 4.000 Kelvin und 0,5 Watt. Die Leuchten sind in Schwarz oder Weiß erhältlich haben die Maße sechs mal dreizehn mal vier Zentimeter. Der Bewegungsmelder hat einen 100-Grad-Erfassungswinkel und eine Reichweite von drei Metern.

Neun AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten, mit den Standfüßen lassen sich die Leuchten problemlos auf Treppenstufen platzieren. Das Kugelgelenk lässt sich abnehmen, die Leuchten sind auch für die Wandmontage geeignet.

Die Leuchten-Alternative von Amazon

Mit einem Erfassungswinkel von 120° sind die LED-Leuchten von Suright noch ein bisschen flexibler. Zudem lassen sich auch die Lampen flexibler anbringen – mit den mitgelieferten Magnetstreifen und dem doppelseitigen Klebeband.

Wer Kaltweiß zu steril findet, bekommt hier außerdem Leuchten in Warmweiß, die mit 2.800 Kelvin strahlen. Dank integriertem 600-mAh-Akku könnt ihr die Lampen bequem per USB-C über Notebook, Powerbank oder Netzteil aufladen.

Suright Nachtlicht mit Bewegungsmelder, [2 Stück] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 15:37 Uhr

Das sagen die Kunden zur Amazon-Alternative

Die Amazon-Kunden haben mit dem Nachtlicht mit Bewegungsmelder von Suright einen zuverlässigen Helfer gefunden, wie auch Käufer „Ohhh“ berichtet:

„Die Bewegungserkennung funktioniert zuverlässig: Sobald ich mich nachts bewege, geht das warmweiße Licht sofort an und nach ca. 20 Sekunden wieder aus. Das Licht ist angenehm weich (2800K), blendet nicht, ist aber hell genug, um sich sicher durch Flur, Bad oder Treppe zu bewegen. Ideal auch für Familien mit kleinen Kindern oder Senioren.“

Amazon-Kunde „MaGo“ lobt hingegen den Lieferumfang und die Akkulaufzeit in seiner 5-Sterne-Wertung: „Ich bin begeistert von den kleinen Lichtern. Der Akku hält ewig, die Helligkeit lässt sich einstellen und Ladekabel und das Befestigungskit ist mit dabei.“

