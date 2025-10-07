3 % zusätzlichen Rabatt bei Amazon: So bekommt ihr ihn

Amazon spart euch bares Geld.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon ist der größte Onlinehändler in Deutschland. Millionen von Menschen bestellen dort und genießen die schnelle Lieferung. Für Amazon wird das aber immer mehr zur Herausforderung. Jetzt könnt ihr dafür finanziell entlohnt werden, wenn ihr etwas länger auf eure Bestellung wartet.

Anzeige

Amazon belohnt längere Wartezeit

Eigentlich sind wir alle daran gewöhnt, dass Amazon von heute auf morgen liefert – teilweise noch am selben Tag. Für den Onlineriesen ist das eine gigantische Herausforderung. An Aktionen wie jetzt bei dem Prime Day werden die Wartezeiten schon etwas länger. Um die Lage etwas zu entspannen, taucht an der Kasse bei einigen Produkten eine neue Option auf. Wenn eure Ware etwas später ankommen kann, gibt es 3 Prozent Rabatt (bei Amazon anschauen).

Amazon beschreibt die Aktion wie folgt:

Über den GRATIS Versand ohne Eile: Wenn du deine Bestellung nicht sofort brauchst, kannst du den GRATIS Versand ohne Eile wählen und erhältst einen sofortigen Rabatt. Das Lieferdatum für den Versand ohne Eile wird dir an der Kasse angezeigt. Indem du den Ohne Eile Versand wählst, hilfst du uns, Lieferungen für Kunden mit dringenden Bedürfnissen zu priorisieren. Der Rabatt gilt nur für qualifizierte Artikel. Amazon

Anzeige

Zusätzlicher Rabatt auf Angebote

Ihr könnt damit einen zusätzlichen Rabatt auf sowieso schon reduzierte Preise erhalten und somit noch mehr sparen. Klar, drei Prozent extra sind nicht die Welt, aber wenn ihr das Produkt nicht sofort braucht und warten könnt, dafür etwas mehr Geld spart, haben am Ende alle Seiten etwas davon.

Besonders bei Produkten, die etwas mehr kosten, macht sich das durchaus bezahlt. Beim letzten Mal gab es nur ein oder zwei Prozent Rabatt, jetzt sind es sogar drei Prozent. Ich hatte den Rabatt einmal wahrgenommen und meine Ware wurde trotzdem früher geliefert, weil wohl nicht genug los war. Ich habe also ohne Verzicht gespart.