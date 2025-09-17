30 Euro Rabatt bei Amazon: Diese Stehlampe verwandelt euer Zimmer in ein Lichtermeer

Mit der Govee Stehlampe könnt ihr bei Amazon jetzt ein bunt leuchtendes Schnäppchen schlagen.

Wollt ihr in eurer Wohnung für stimmungsvolles Licht sorgen, solltet ihr euch eine smarte LED-Lampe mit App-Steuerung anschaffen – so könnt ihr das Licht stets eurer Laune und Bedürfnissen anpassen. Bei Amazon ist eine beliebte LED-Stehlampe von Govee für genau diese Zwecke derzeit von 89,99 Euro auf 59,99 Euro reduziert (bei Amazon ansehen).

Govee LED-Stehlampe Mit 16 Millionen Farben, 58 Szenenmodi und App-Steuerung. UVP: 89,99 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 06:56 Uhr

Für wen lohnt sich die Govee Stehlampe bei Amazon?

Für alle, die smartes Licht in ihrer Wohnung wollen.

Für alle, die bereits Produkte von Govee besitzen.

Nicht geeignet, wenn ihr euer Smart Home auf Philips Hue ausgerichtet habt.

Die Govee Stehlampe ist 136 cm hoch, hat eine Helligkeit von 1.000 Lumen und kann laut Hersteller 16 Millionen Farbtöne darstellen und hat 58 vorgefertigte Szenenmodi in petto. Ihr könnt die Farben auch nach Belieben selbst in der App einstellen oder die Lampe per Alexa oder eurem Google Assistant ein und ausschalten.

Govee bietet ebenso wie der Platzhirsch Philips Hue smarte Lichter, die per App gesteuert und zusammen kombiniert werden können – doch im Gegensatz zu Philips sind die Govee-Produkte deutlich günstiger zu haben. Leider könnt ihr die beiden Marken nicht miteinander verbinden.

Amazon-Kunden loben Govee-Lampe

Auf Amazon ist die Govee Stehlampe ziemlich beliebt – nach über 2.400 abgegebenen Stimmen kann sie eine sehr positive Wertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen vorweisen. Kunden loben ihr schlicht-stylishes Aussehen, die flexiblen Licht-Einstellungen, die App-Steuerung sowie das hübsche Ambiente, das die Lampe kreiert.

