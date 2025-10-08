30-Meter-Lichterkette für nur 19,99 Euro: Aldi bringt euch in Weihnachtsstimmung

Mit dieser überlangen Lichterkette schafft ihr drinnen und draußen festliche Atmosphäre.

Lichterketten gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu – deswegen kann die Auswahl auch überwältigend sein. Falls ihr eine besonders lange LED-Kette sucht, werdet ihr ab der nächsten Woche bei Aldi Nord fündig. Dort gibt es gleich zwei Modelle für jeweils 19,99 Euro, eines mit 16 Metern, das andere mit 30 Metern Länge.

Perfekt für Weihnachten: Aldi verkauft LED-Lichterkette. (© Aldi Nord / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon bekommt ihr ebenfalls lange LED-Lichterketten, allerdings kosten diese dort etwas mehr und haben im Vergleich deutlich weniger LEDs zu bieten:

40 Meter Lichterkette Diese Lichterkette verfügt über 400 LEDs. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:23 Uhr

Für wen lohnt sich die Lichterkette bei Aldi Nord?

Für alle, die an Weihnachten gerne in festlicher Stimmung sind.

Für alle, die besonders lange Lichterketten benötigen.

Nicht geeignet, wenn eure Lichterkette bunt leuchten soll.

Die Lichterketten bei Aldi Nord haben jeweils beachtliche 1.000 LEDs zu bieten. Sie sorgen für warmweißes oder extra-warmweißes Licht, das als bernsteinfarben beschrieben wird – ideal als Wohlfühlbeleuchtung für die kalte Jahreszeit.

Zusätzlich verfügen die Ketten über eine Fernbedienung mit Knopfzellenbatterie, 8 verschiedene Leuchtfunktionen und einen Sleep-Timer. Die Zuleitung ist rund 5 Meter lang, was an den meisten Orten ausreichen sollte, um einen Steckdosenplatz zu finden.

Bunte Lichterketten-Alternativen gibt es bei Amazon

Wenn ihr zu Weihnachten unbedingt eine bunte Lichterkette haben wollt – natürlich könnt ihr diese auch mit warmweißem Licht kombinieren – dann lohnt sich ein Blick auf Amazon.

Dort findet ihr diverse Angebote für eure Beleuchtungsbedürfnisse, je nachdem, wo ihr die Ketten aufhängen wollt. Eine Dichte von 1.000 LEDs bieten allerdings die wenigsten (bei Amazon ansehen).