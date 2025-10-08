Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  30-Meter-Lichterkette für nur 19,99 Euro: Aldi bringt euch in Weihnachtsstimmung
30-Meter-Lichterkette für nur 19,99 Euro: Aldi bringt euch in Weihnachtsstimmung

Gregor Elsholz
Gregor Elsholz,
2 min Lesezeit
Das Logo von Aldi Nord.
Bei Aldi Nord gibt es bald festliche Beleuchtung. (© imagebroker / Torsten Krüger / IMAGO / Bearbeitung: GIGA)
Mit dieser überlangen Lichterkette schafft ihr drinnen und draußen festliche Atmosphäre.

Lichterketten gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu – deswegen kann die Auswahl auch überwältigend sein. Falls ihr eine besonders lange LED-Kette sucht, werdet ihr ab der nächsten Woche bei Aldi Nord fündig. Dort gibt es gleich zwei Modelle für jeweils 19,99 Euro, eines mit 16 Metern, das andere mit 30 Metern Länge.

Die LED-Lichterkette bei Aldi Nord.
Perfekt für Weihnachten: Aldi verkauft LED-Lichterkette. (© Aldi Nord / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon bekommt ihr ebenfalls lange LED-Lichterketten, allerdings kosten diese dort etwas mehr und haben im Vergleich deutlich weniger LEDs zu bieten:

Für wen lohnt sich die Lichterkette bei Aldi Nord?

  • Für alle, die an Weihnachten gerne in festlicher Stimmung sind.
  • Für alle, die besonders lange Lichterketten benötigen.
  • Nicht geeignet, wenn eure Lichterkette bunt leuchten soll.

Die Lichterketten bei Aldi Nord haben jeweils beachtliche 1.000 LEDs zu bieten. Sie sorgen für warmweißes oder extra-warmweißes Licht, das als bernsteinfarben beschrieben wird – ideal als Wohlfühlbeleuchtung für die kalte Jahreszeit.

Zusätzlich verfügen die Ketten über eine Fernbedienung mit Knopfzellenbatterie, 8 verschiedene Leuchtfunktionen und einen Sleep-Timer. Die Zuleitung ist rund 5 Meter lang, was an den meisten Orten ausreichen sollte, um einen Steckdosenplatz zu finden.

Bunte Lichterketten-Alternativen gibt es bei Amazon

Wenn ihr zu Weihnachten unbedingt eine bunte Lichterkette haben wollt – natürlich könnt ihr diese auch mit warmweißem Licht kombinieren – dann lohnt sich ein Blick auf Amazon.

Dort findet ihr diverse Angebote für eure Beleuchtungsbedürfnisse, je nachdem, wo ihr die Ketten aufhängen wollt. Eine Dichte von 1.000 LEDs bieten allerdings die wenigsten (bei Amazon ansehen).

