30-Meter-Lichterkette für nur 7,99 Euro: Lidl bringt euch bald in Weihnachtsstimmung

Lidl verkauft eine LED-Lichterkette mit Überlänge.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zu Weihnachten soll es überall schön funkeln und glitzern – eine LED-Lichterkette ist da quasi Pflicht. Teuer muss das zum Glück auch nicht sein, denn bei Lidl könnt ihr euch ab dem 3. November 2025 eine 30-Meter-lange Lichterkette für nur 7,99 Euro statt 12,99 Euro sichern. Das Angebot wird sowohl online als auch in den Geschäften verfügbar sein (bei Lidl ansehen).

30-Meter-Lichterkette bei Lidl Die Lichterkette von der Marke Livarno hat 200 LEDs auf einer Gesamtlänge von 30 Metern zu bieten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:19 Uhr

Bei Lidl gibt es eine lange Lichterkette zum kleinen Preis. (© Lidl Prospekt / Livarno Home / Screenshot: GIGA)

Anzeige

Für wen lohnt sich die LED-Lichterkette bei Lidl?

Für alle, die nach einer langen LED-Lichterkette suchen.

Für alle, die für ihre Weihnachtsbeleuchtung nicht zu viel Geld ausgeben wollen.

Nicht geeignet, wenn ihr eine Lichterkette mit dichterer LED-Besetzung wollt.

Die Lichterkette der Marke Livarno Home bietet 200 LEDs – je nach Modell mit kaltweißem, warmweißem oder buntem Licht. Von den 30 Metern Länge sind rund 10 Meter Zuleitung.

Die Lichterketten sind sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Sie bieten 8 verschiedene Lichteffekte und haben einen praktischen 6-Stunden-Timer an Bord, dank dem ihr euch nicht mehr um das manuelle An- und Abschalten kümmern müsst.

30-Meter-Lichterkette bei Lidl Die Lichterkette von der Marke Livarno hat 200 LEDs auf einer Gesamtlänge von 30 Metern zu bieten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 09:19 Uhr

Anzeige

Darf’s noch etwas mehr sein? Galaxie-Lichterketten bieten noch mehr LEDs

Falls es bei euch zu Weihnachten extra-hell und stimmungsvoll werden soll, könntet ihr als Alternative zu einer Galaxie-Lichterkette greifen – diese sind deutlich dichter mit LEDs bestückt und können damit sogar auf weniger Länge ganze 1.000 Leuchten bieten. Bei Lidl findet ihr eine solche LED-Kette im Online-Shop für 24,99 Euro (bei Lidl ansehen).