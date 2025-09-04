32 Chats aus dem Netz, bei denen ihr froh seid, dass ihr sie nicht führen musstet

Kleinanzeigen-Chats sind legendär und inzwischen gibt es tausende von Chatverläufen, bei denen man sich einfach nur an den Kopf fassen kann, ob der kuriosen Dialoge, die Käufer und Verkäufer führen. An dieser Stelle seht ihr einige der Highlights aus den Chats bei Kleinanzeigen.
„Sag mal, gehts noch?“, denken wir uns immer öfter, wenn wir mit Leuten auf Kleinanzeigen versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Keine Sorge, denn wie die folgenden Screenshots beweisen, geht es JEDEM so. Viel Spaß!
32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen
So schnell geht das heutzutage.
Ihm macht keiner so schnell was vor.
Bitte um Erlaubnis zum Einbruch in ihr Haus.
Dieser ehrenlose Rucksack!
Hätte fast geklappt.
Na, wenigstens tut es ihnen Leid.
DAS IST VERDAMMT SCHNELL ESKALIERT.
Solang die sich verstehen!
Sagte auch schon der Terminator: „Asta la pasta!“
„Picture or it did not happen!“
Ist doch vollkommen glaubwürdig, oder?
WARUM?!
Hallo mein Name ist Bong. Kassen Bong.
Jedes Mal, wenn ich diese Konversation lese, muss ich mir an den Kopf fassen.
OKAY?
Was sagt ihr, wer ist hier frech? Der Interessierte, oder der, der seine Ware zum Verkauf angeboten hat und umsonst gewartet hat?
Angebot: 5,5 Zimmer-Wohnung
Anfrage: Sorry, ja, die Wohnung? Will ich gar nicht.
WARUM?
Bessien teuer, aber wenigstens sind sie nicht komplett ausgerastet.
„Sie müssen mich verwechseln.“
Beste Antwort.
Aber 800 sind doch mehr als 700?
KLAR, NEHM ICH!
Ich weiß auch nicht, was sagt ihr?
Was die immer mit ihrem „lesten preis“ wollen?
Manchmal fragt man sich, ob die Leute es einfach nicht verstehen möchten?
LESEN, LESEN, LESEN!
Da verstehen sich zwei.
Galant gelöst, liebe Leute!
Wann lernen es die Leute nur?
ABER ER KOMMT DOCH MIT BLUMEN!
Klar, ich tausche meinen heilen Laptop gegen dein kaputtes MacBook?!
WAS DENN SONST.
Ohne Worte.
Es soll Menschen geben, die keine Ironie verstehen. Ups!