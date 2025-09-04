Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 32 Chats aus dem Netz, bei denen ihr froh seid, dass ihr sie nicht führen musstet

32 Chats aus dem Netz, bei denen ihr froh seid, dass ihr sie nicht führen musstet

Christopher Bahner
Christopher Bahner,
7 min Lesezeit
Quelle: Getty Images / AaronAmat / Kleinanzeigen
© Getty Images / AaronAmat / Kleinanzeigen1 / 33
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Kleinanzeigen-Chats sind legendär und inzwischen gibt es tausende von Chatverläufen, bei denen man sich einfach nur an den Kopf fassen kann, ob der kuriosen Dialoge, die Käufer und Verkäufer führen. An dieser Stelle seht ihr einige der Highlights aus den Chats bei Kleinanzeigen.

„Sag mal, gehts noch?“, denken wir uns immer öfter, wenn wir mit Leuten auf Kleinanzeigen versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Keine Sorge, denn wie die folgenden Screenshots beweisen, geht es JEDEM so. Viel Spaß!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

Quelle: Kleinanzeigen/Instagram
© Kleinanzeigen/Instagram2 / 33
Anzeige

So schnell geht das heutzutage.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

Quelle: Kleinanzeigen/Instagram
© Kleinanzeigen/Instagram3 / 33
Anzeige

Ihm macht keiner so schnell was vor.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

Quelle: Kleinanzeigen/Instagram
© Kleinanzeigen/Instagram4 / 33
Anzeige

Bitte um Erlaubnis zum Einbruch in ihr Haus.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

Quelle: Kleinanzeigen/Instagram
© Kleinanzeigen/Instagram5 / 33
Anzeige

Dieser ehrenlose Rucksack!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

Quelle: Kleinanzeigen/Instagram
© Kleinanzeigen/Instagram6 / 33
Anzeige

Hätte fast geklappt.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook7 / 33
Anzeige

Na, wenigstens tut es ihnen Leid.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook8 / 33
Anzeige

DAS IST VERDAMMT SCHNELL ESKALIERT.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook9 / 33
Anzeige

Solang die sich verstehen!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook10 / 33
Anzeige

Sagte auch schon der Terminator: „Asta la pasta!“

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook11 / 33
Anzeige

„Picture or it did not happen!“

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook12 / 33
Anzeige

Ist doch vollkommen glaubwürdig, oder?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook13 / 33
Anzeige

WARUM?!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook14 / 33
Anzeige

Hallo mein Name ist Bong. Kassen Bong.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook15 / 33
Anzeige

Jedes Mal, wenn ich diese Konversation lese, muss ich mir an den Kopf fassen.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Best of Kleinanzeigen / facebook16 / 33
Anzeige

OKAY?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / Reddicallicious17 / 33
Anzeige

Was sagt ihr, wer ist hier frech? Der Interessierte, oder der, der seine Ware zum Verkauf angeboten hat und umsonst gewartet hat?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / snnywlf18 / 33
Anzeige

Angebot: 5,5 Zimmer-Wohnung

Anfrage: Sorry, ja, die Wohnung? Will ich gar nicht.

WARUM?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / MoedeBeck19 / 33
Anzeige

Bessien teuer, aber wenigstens sind sie nicht komplett ausgerastet.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / sinn0r20 / 33
Anzeige

„Sie müssen mich verwechseln.“

Beste Antwort.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© imgur21 / 33
Anzeige

Aber 800 sind doch mehr als 700?

KLAR, NEHM ICH!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / SonGoku2129522 / 33
Anzeige

Ich weiß auch nicht, was sagt ihr?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / Kashik23 / 33
Anzeige

Was die immer mit ihrem „lesten preis“ wollen?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / KingD9424 / 33
Anzeige

Manchmal fragt man sich, ob die Leute es einfach nicht verstehen möchten?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / defineyt25 / 33
Anzeige

LESEN, LESEN, LESEN!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© imgur26 / 33
Anzeige

Da verstehen sich zwei.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / Neonbunt27 / 33
Anzeige

Galant gelöst, liebe Leute!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / TheMikro28 / 33
Anzeige

Wann lernen es die Leute nur?

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / Joshua133729 / 33
Anzeige

ABER ER KOMMT DOCH MIT BLUMEN!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / derstandard30 / 33
Anzeige

Klar, ich tausche meinen heilen Laptop gegen dein kaputtes MacBook?!

WAS DENN SONST.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© imgur31 / 33
Anzeige

Ohne Worte.

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / WelleErdbeer32 / 33
Anzeige

Es soll Menschen geben, die keine Ironie verstehen. Ups!

32 Chats aus dem Netz, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen

© Reddit / Affenpilot-Umberto33 / 33
Anzeige

Erst beleidigen und dann in den Hintern gekrochen kommen? So haben wir es doch gern!

Lesenswert
Anzeige