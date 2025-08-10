32 Schilder von Nachbarn, bei denen ihr euch an den Kopf fasst

Nachbarn können das tägliche Leben wunderbar, aber auch anstrengend und sehr schwierig erscheinen lassen.
Gute Nachbarn bieten in schwierigen Zeiten Hilfe an, feiern gemeinsame Feste und teilen vielleicht sogar das ein oder andere Grillfest miteinander. Schwierige Nachbarn können laut sein, ständig streiten oder in unpassenden Momenten ihre Musik aufdrehen.
Auf den folgenden Seiten widmen wir uns den Nachbarn, die ihrem Unmut über verrückte Schilder Ausdruck verleihen. Wer einmal „Nachbarschaftskriege“ bei Google eingibt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eine Horrorgeschichte nach der nächsten ploppt auf. So weit gehen die folgenden Schilder, Zettel und Briefe glücklicherweise nicht – sie sorgen nur für Kopfschütteln oder Lachkrämpfe.
Mal im ernst...
...ist Beute nicht dafür da, um erbeutet, also in anderen Worten auch geklaut zu werden?
Friedliches Zusammensein
Das gilt in dieser Nachbarschaft für Mensch, Katze, Hund und andere Tiere. Ja, das fällt aus der Reihe. Aber verdient!
Fahrrad entführt!
Liebe Nachbarn, haltet Ausschau nach gegen ihren Willen angekettete Fahrräder.
Die Invasion der Einkaufswagen
Hier fehlt eindeutig noch das Vielleicht. Dennoch, diesen Zettel könnt ihr gerne für euren Hauseingang ausdrucken und verwenden, denn wer kennt das nicht. Zumindest in einer Großstadt.
Vorsicht, Falle!
Diese Nachbarn möchten offensichtlich nicht gestört werden. Stellt sich nur die Frage wie das mit der Paketlieferung gehalten wird?
Wo sind meine Dritten?
Wenigstens ist der Suchende ehrlich und lockt mit einer Belohnung.
Letztes Angebot
Ein bisschen sehr sportlich in die Verhandlung gegangen. Gehört sicherlich zur Fraktion: „Was ist letzte Preis?“
Irrsinn in jeder Hinsicht
Womit sich Nachbarn so befassen: Der eine klagt wegen 2-4 cm Grenzüberschreitung, der andere stellt extra ein Schild mit laminiertem Papier und enthaltenem Seitenhieb auf.
Stadtfinanzierung
Hier werden sogar Tipps zur Förderung des Stadtetats gegeben – wie überaus freundlich von den Nachbarn.
Geschmäcker gehen auseinander
Wenn das heraus musste – hoffen wir einmal, dass sich der Verfasser nun erleichtert fühlt.
Liebenswerte Worte
Da muss im Vorfeld schon einiges vorgefallen sein, damit die Nachbarschaft so gereizt reagiert.
Sachbeschädigung
Mit Sachschäden ist nicht zu spaßen. Inwieweit sich der oder die Schuldige nach dieser Ansage jedoch noch freiwillig meldet, ist fraglich.
Wer hat einen Vogel?
Wer keine anderen Probleme hat, als sich über das Pfeifen eines Nachbarn aufzuregen... Der Verfasser soll froh sein, dass es nicht eine Bohrmaschine, ein Paarstreit oder ein nächtliches Drift-Rennen direkt vor der Haustür ist.
Rasenmäher in der Tonne
Wirklich mal, jeder Mensch weiß doch, dass Rasenmäher in die blaue Tonne gehören. Nein! Natürlich nicht.
Ein bisschen Liebe nebenan
So schön auch geteilte Freuden sind – ausufernde Bettaktivitäten zählen meist nicht dazu.
Da könnt ihr schon mal klatschen
Ähnlich wie beim Vorgängerbild sind die Nachbarn hier unfreiwillig Teil eines regen Liebeslebens.
Schlechtes Gewissen?
Zumindest gibt es ein Beispiel ab, wie eine berechtigte Forderung charmant und friedlich herübergebracht werden kann.
Obstsalat
Richtig verwirrend wird es ernst, wenn die betroffene Familie aus Sicht des Täters einen öffentlichen Brief schreibt.
Dalli, dalli
Die liebste Bettwäsche ist schon wichtig, ist sie doch unglaublich kuschelig und weich. Wer gut ruhen möchte, ist auf seine Bettwäsche angewiesen, verdammt nochmal!
Sticker-Overflow
Auf die Frage „Seid ihr dumm?“ werden die Betroffenen wohl selten aufrichtig antworten. Was wir uns fragen: Kamen die bunten Aufkleber nachträglich auf das Schriftstück oder direkt vom Verfasser?
Hinweis vom Postboten
Die Masse macht's wie so oft. Schön, wenn sogar der Postbote sich in Nachbarsangelegenheiten einmischt.
Der Sinn von Wäscheklammern
„Klammern schützen Schlüpfer“ – da funkelt der Berliner Humor durch. Wir nehmen an, die betreffende Person hat durchaus Interesse daran, diesen öffentlichen Umstand ganz schnell zu ändern.
Es geht auch anders
Eine Prise Rücksicht und Liebe unter den Nachbarn soll es auch geben.
Klingt nach Spaß
Auch wenn Mülltrennung in der Tat ein sensibles Thema ist und nicht jeder es wie gefordert verinnerlicht hat, ein hausinterner Workshop mit Teilnahmeliste ist dann doch etwas zu viel des Guten.
Religionsunterricht
Ganz wichtig der Hinweis: „Nicht anfassen. NUR VORLESEN!“ Nicht auszumalen, was bei den Lesestunden schon vorgefallen sein muss.
Support
Hier einmal ein tatsächlich gut gemeinter Rat, auch wenn wir schon neugierig sind, welche Utensilien hier genau gemeint sind.
Dessous-Dieb
Ob sie ihre BHs jemals wiedergesehen hat? Der Nachteil von gemeinsamen Waschräumen in Studentenwohnheimen.
Angriff der Mülleimer
Egal, ob Mülleimer, Getränke oder Blumentöpfe, alles keine guten Ideen für das Fensterbrett. Das kann sehr böse ausgehen, wie ihr an diesem Fall sehen könnt.
