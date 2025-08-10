32 Schilder von Nachbarn, bei denen ihr euch an den Kopf fasst

Sind die Nachbarn zu laut? Dann schreibt ihnen doch einfach mal einen freundlichen Hinweis auf ein Blatt Papier.© Getty Images / Srdjanns74 1 / 33

Nachbarn können das tägliche Leben wunderbar, aber auch anstrengend und sehr schwierig erscheinen lassen.

Gute Nachbarn bieten in schwierigen Zeiten Hilfe an, feiern gemeinsame Feste und teilen vielleicht sogar das ein oder andere Grillfest miteinander. Schwierige Nachbarn können laut sein, ständig streiten oder in unpassenden Momenten ihre Musik aufdrehen.

Auf den folgenden Seiten widmen wir uns den Nachbarn, die ihrem Unmut über verrückte Schilder Ausdruck verleihen. Wer einmal „Nachbarschaftskriege“ bei Google eingibt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eine Horrorgeschichte nach der nächsten ploppt auf. So weit gehen die folgenden Schilder, Zettel und Briefe glücklicherweise nicht – sie sorgen nur für Kopfschütteln oder Lachkrämpfe.