Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 32 Schilder von Nachbarn, bei denen ihr euch an den Kopf fasst

32 Schilder von Nachbarn, bei denen ihr euch an den Kopf fasst

Ewelina Walkenbach
Ewelina Walkenbach,
7 min Lesezeit
Sind die Nachbarn zu laut? Dann schreibt ihnen doch einfach mal einen freundlichen Hinweis auf ein Blatt Papier.© Getty Images / Srdjanns741 / 33
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Nachbarn können das tägliche Leben wunderbar, aber auch anstrengend und sehr schwierig erscheinen lassen.

Gute Nachbarn bieten in schwierigen Zeiten Hilfe an, feiern gemeinsame Feste und teilen vielleicht sogar das ein oder andere Grillfest miteinander. Schwierige Nachbarn können laut sein, ständig streiten oder in unpassenden Momenten ihre Musik aufdrehen.

Auf den folgenden Seiten widmen wir uns den Nachbarn, die ihrem Unmut über verrückte Schilder Ausdruck verleihen. Wer einmal „Nachbarschaftskriege“ bei Google eingibt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Eine Horrorgeschichte nach der nächsten ploppt auf. So weit gehen die folgenden Schilder, Zettel und Briefe glücklicherweise nicht – sie sorgen nur für Kopfschütteln oder Lachkrämpfe.

Wer Internet hat....

2 / 33
Anzeige

...der braucht sonst nichts weiter.

Mal im ernst...

3 / 33
Anzeige

...ist Beute nicht dafür da, um erbeutet, also in anderen Worten auch geklaut zu werden?

Friedliches Zusammensein

4 / 33
Anzeige

Das gilt in dieser Nachbarschaft für Mensch, Katze, Hund und andere Tiere. Ja, das fällt aus der Reihe. Aber verdient!

Eine freundliche Einladung

5 / 33
Anzeige

Aber Vorsicht, sonst wird sie noch angenommen.

Fahrrad entführt!

6 / 33
Anzeige

Liebe Nachbarn, haltet Ausschau nach gegen ihren Willen angekettete Fahrräder.

Die Invasion der Einkaufswagen

7 / 33
Anzeige

Hier fehlt eindeutig noch das Vielleicht. Dennoch, diesen Zettel könnt ihr gerne für euren Hauseingang ausdrucken und verwenden, denn wer kennt das nicht. Zumindest in einer Großstadt.

Wie ein Ohrwurm

8 / 33
Anzeige

Ein Gedicht bleibt eher hängen. Sowohl im Kopf als auch an der Tür.

Vorsicht, Falle!

9 / 33
Anzeige

Diese Nachbarn möchten offensichtlich nicht gestört werden. Stellt sich nur die Frage wie das mit der Paketlieferung gehalten wird?

Wo sind meine Dritten?

10 / 33
Anzeige

Wenigstens ist der Suchende ehrlich und lockt mit einer Belohnung.

Letztes Angebot

11 / 33
Anzeige

Ein bisschen sehr sportlich in die Verhandlung gegangen. Gehört sicherlich zur Fraktion: „Was ist letzte Preis?“

Irrsinn in jeder Hinsicht

12 / 33
Anzeige

Womit sich Nachbarn so befassen: Der eine klagt wegen 2-4 cm Grenzüberschreitung, der andere stellt extra ein Schild mit laminiertem Papier und enthaltenem Seitenhieb auf.

Stadtfinanzierung

13 / 33
Anzeige

Hier werden sogar Tipps zur Förderung des Stadtetats gegeben – wie überaus freundlich von den Nachbarn.

Geschmäcker gehen auseinander

14 / 33
Anzeige

Wenn das heraus musste – hoffen wir einmal, dass sich der Verfasser nun erleichtert fühlt.

Liebenswerte Worte

15 / 33
Anzeige

Da muss im Vorfeld schon einiges vorgefallen sein, damit die Nachbarschaft so gereizt reagiert.

Sachbeschädigung

16 / 33
Anzeige

Mit Sachschäden ist nicht zu spaßen. Inwieweit sich der oder die Schuldige nach dieser Ansage jedoch noch freiwillig meldet, ist fraglich.

Wer hat einen Vogel?

17 / 33
Anzeige

Wer keine anderen Probleme hat, als sich über das Pfeifen eines Nachbarn aufzuregen... Der Verfasser soll froh sein, dass es nicht eine Bohrmaschine, ein Paarstreit oder ein nächtliches Drift-Rennen direkt vor der Haustür ist.

Rasenmäher in der Tonne

18 / 33
Anzeige

Wirklich mal, jeder Mensch weiß doch, dass Rasenmäher in die blaue Tonne gehören. Nein! Natürlich nicht.

Ein bisschen Liebe nebenan

19 / 33
Anzeige

So schön auch geteilte Freuden sind – ausufernde Bettaktivitäten zählen meist nicht dazu.

Da könnt ihr schon mal klatschen

20 / 33
Anzeige

Ähnlich wie beim Vorgängerbild sind die Nachbarn hier unfreiwillig Teil eines regen Liebeslebens.

Schlechtes Gewissen?

21 / 33
Anzeige

Zumindest gibt es ein Beispiel ab, wie eine berechtigte Forderung charmant und friedlich herübergebracht werden kann.

Obstsalat

22 / 33
Anzeige

Richtig verwirrend wird es ernst, wenn die betroffene Familie aus Sicht des Täters einen öffentlichen Brief schreibt.

Dalli, dalli

23 / 33
Anzeige

Die liebste Bettwäsche ist schon wichtig, ist sie doch unglaublich kuschelig und weich. Wer gut ruhen möchte, ist auf seine Bettwäsche angewiesen, verdammt nochmal!

Sticker-Overflow

24 / 33
Anzeige

Auf die Frage „Seid ihr dumm?“ werden die Betroffenen wohl selten aufrichtig antworten. Was wir uns fragen: Kamen die bunten Aufkleber nachträglich auf das Schriftstück oder direkt vom Verfasser?

Hinweis vom Postboten

25 / 33
Anzeige

Die Masse macht's wie so oft. Schön, wenn sogar der Postbote sich in Nachbarsangelegenheiten einmischt.

Nachbar-Sheriff

26 / 33
Anzeige

Obacht, im Revier sind wieder einmal die Nachbar-Sheriffs unterwegs.

Der Sinn von Wäscheklammern

27 / 33
Anzeige

„Klammern schützen Schlüpfer“ – da funkelt der Berliner Humor durch. Wir nehmen an, die betreffende Person hat durchaus Interesse daran, diesen öffentlichen Umstand ganz schnell zu ändern.

Es geht auch anders

28 / 33
Anzeige

Eine Prise Rücksicht und Liebe unter den Nachbarn soll es auch geben.

Klingt nach Spaß

29 / 33
Anzeige

Auch wenn Mülltrennung in der Tat ein sensibles Thema ist und nicht jeder es wie gefordert verinnerlicht hat, ein hausinterner Workshop mit Teilnahmeliste ist dann doch etwas zu viel des Guten.

Religionsunterricht

30 / 33
Anzeige

Ganz wichtig der Hinweis: „Nicht anfassen. NUR VORLESEN!“ Nicht auszumalen, was bei den Lesestunden schon vorgefallen sein muss.

Support

31 / 33
Anzeige

Hier einmal ein tatsächlich gut gemeinter Rat, auch wenn wir schon neugierig sind, welche Utensilien hier genau gemeint sind.

Dessous-Dieb

32 / 33
Anzeige

Ob sie ihre BHs jemals wiedergesehen hat? Der Nachteil von gemeinsamen Waschräumen in Studentenwohnheimen.

Angriff der Mülleimer

33 / 33
Anzeige

Egal, ob Mülleimer, Getränke oder Blumentöpfe, alles keine guten Ideen für das Fensterbrett. Das kann sehr böse ausgehen, wie ihr an diesem Fall sehen könnt.

Wenn euch an einem guten Miteinander gelegen ist und ihr es witzig mögt, dann schaut doch mal bei 10 WLAN-Namen, die deine Nachbarn zum Lachen bringen vorbei.

Lesenswert
Anzeige