  4. 33 Beispiele: Für jedes seltsame Problem gibt es eine absurde Lösung

33 Beispiele: Für jedes seltsame Problem gibt es eine absurde Lösung

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
7 min Lesezeit
Wenn der Wagenheber verschwunden ist und die Nachbarn einem nichts mehr leihen wollen, muss man sich clevere Lösungen überlegen. Wir stellen euch richtig schräge Problemlösungen und Erfindungen vor, die beweisen, dass der Mensch an die Spitze der Evolution gehört – oder manchmal auch nicht!

Green Button

Nur wer lesen kann, bekommt eine Lösung für das Problem, das erst durchs Lesen entsteht…

Auto-Glas

Wenn es doch nur eine Firma gäbe, die Autoscheiben reparieren kann…

Die Scheibe hält!

Problem gelöst: Diese Scheibe rutscht nicht mehr runter!

Nie lauter als 20

Mach die Musik nie lauter als 20, hab ich gesagt, sonst kommen die Nachbarn. Aber er wollte ja nicht hören…

Immergrün

Manchmal wird selbst eine immergrüne Pflanze braun. Doch es gibt ja Abhilfe.

Die Sicherung ist sicher

Immer wenn er den Heizlüfter anstellte, flog die Sicherung raus – jetzt nicht mehr!

Da tropft nix

Sonntagnacht, das Dach ist undicht… aber wir haben ja genug Windeln.

Ich nehme Lösung 3

Man hätte ja die Tür kürzen oder Unterlegscheiben am Scharnier nutzen können. Doch so geht’s natürlich auch.

Handy-Spiegel

Spiegel kaputt, kein Problem – ich hab ja mein Handy. Eine Lösung für Mutige, aber wo ist das Ladekabel?

Unsicherheitsgurt

Das Schloss des Sicherheitsgurtes ist kaputtgegangen, aber es gibt ja noch Karabinerhaken.

Keine Kätzchen mehr

Wer genügend Katzen hat, muss bei der Verhütung kreativ sein, wenn er Geld sparen will.

Steuer-Roller

Was? Geht doch…

Strom fließt

Löten wird total überbewertet.

Tut Tut

Mal ehrlich, wie oft braucht ein vernünftiger Autofahrer die Hupe? So geht‘s doch auch.

Fast perfekt

Kommt, gebt’s zu… ihr habt es doch auch erst auf den zweiten Blick bemerkt.

Wo viel Licht ist…

Einfache Lösungen sind oft die besten.

Menschenwaschanlage

Diese Dusche erspart euch jeden Morgen mindestens 5 Minuten Zeit!

Bluetooth-Rohr

Poster
Wenn man kein Verlängerungskabel aber jede Menge Rohre hat…

Großer Tesla!

30 cm Kabel und fertig ist die Mehrfachsteckdose.

Boom-Box

2 Plastikflaschen, Pappe einer Küchenpapierrolle, Schere – und fertig ist der Ghettoblaster... in Stereo!

Endlich 75 PS!

Motoraustausch einmal anders – und der Wagen fährt sogar in 1 Meter Wassertiefe noch gut.

Optik ist alles

Wenn man sich keine 22-Zoll-Felgen leisten kann, werden sie eben verlängert.

Flieg weiter

Was an Häusern gegen Vogelkot hilft, kann am Auto nicht falsch sein.

Warmbadetag

Die vermutlich günstigste Lösung, sein Poolwasser aufzuwärmen.

Handyhalter

Ich musste zweimal hinschauen, bevor ich erkannt habe, woraus dieser Handyhalter gemacht wurde.

iTürstopper

Das nenne ich mal eine sinnvolle Verwendung!

Kippen-Klemme

OK, die Lösung kriegt null Punkte für Stil, aber Sonderpunkte für Innovation.

DIY-Rasensprenger

Habt ihr mal einen Marken-Rasensprenger gekauft? Habt ihr eine Ahnung was diese Dinger kosten? Eben…

Alles da

2-Türer, ökologisch einwandfreier Antrieb, Mehrfarblackierung, Luftbereifung, vier Scheiben – alles Nötige ist vorhanden.

Selbstbau-Grill-Rotator

Dieser Grill im Selbstbau ist ein Meisterwerk: Man kann am Rand sein Bier abstellen, während sich das Grillgut automatisch über der Glut dreht.

Blumentrommel

So sieht es aus, wenn man seine Bandkarriere an den Nagel gehängt hat und ruhiger geworden ist.

Skate-Regal

Und so sieht es aus, wenn man zu alt zum Skateboardfahren ist und so langsam einen richtigen Haushalt führen will.

Spritz-Schutz

Merke: Wenn‘s funktioniert, ist es nicht dumm!

