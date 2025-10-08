33 Beispiele: Für jedes seltsame Problem gibt es eine absurde Lösung

1 / 34

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn der Wagenheber verschwunden ist und die Nachbarn einem nichts mehr leihen wollen, muss man sich clevere Lösungen überlegen. Wir stellen euch richtig schräge Problemlösungen und Erfindungen vor, die beweisen, dass der Mensch an die Spitze der Evolution gehört – oder manchmal auch nicht!