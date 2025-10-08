33 Beispiele: Für jedes seltsame Problem gibt es eine absurde Lösung

Wenn der Wagenheber verschwunden ist und die Nachbarn einem nichts mehr leihen wollen, muss man sich clevere Lösungen überlegen. Wir stellen euch richtig schräge Problemlösungen und Erfindungen vor, die beweisen, dass der Mensch an die Spitze der Evolution gehört – oder manchmal auch nicht!
Green Button
Nur wer lesen kann, bekommt eine Lösung für das Problem, das erst durchs Lesen entsteht…
Auto-Glas
Wenn es doch nur eine Firma gäbe, die Autoscheiben reparieren kann…
Die Scheibe hält!
Problem gelöst: Diese Scheibe rutscht nicht mehr runter!
Nie lauter als 20
Mach die Musik nie lauter als 20, hab ich gesagt, sonst kommen die Nachbarn. Aber er wollte ja nicht hören…
Immergrün
Manchmal wird selbst eine immergrüne Pflanze braun. Doch es gibt ja Abhilfe.
Die Sicherung ist sicher
Immer wenn er den Heizlüfter anstellte, flog die Sicherung raus – jetzt nicht mehr!
Da tropft nix
Sonntagnacht, das Dach ist undicht… aber wir haben ja genug Windeln.
Ich nehme Lösung 3
Man hätte ja die Tür kürzen oder Unterlegscheiben am Scharnier nutzen können. Doch so geht’s natürlich auch.
Handy-Spiegel
Spiegel kaputt, kein Problem – ich hab ja mein Handy. Eine Lösung für Mutige, aber wo ist das Ladekabel?
Unsicherheitsgurt
Das Schloss des Sicherheitsgurtes ist kaputtgegangen, aber es gibt ja noch Karabinerhaken.
Keine Kätzchen mehr
Wer genügend Katzen hat, muss bei der Verhütung kreativ sein, wenn er Geld sparen will.
Tut Tut
Mal ehrlich, wie oft braucht ein vernünftiger Autofahrer die Hupe? So geht‘s doch auch.
Fast perfekt
Kommt, gebt’s zu… ihr habt es doch auch erst auf den zweiten Blick bemerkt.
Menschenwaschanlage
Diese Dusche erspart euch jeden Morgen mindestens 5 Minuten Zeit!
Bluetooth-Rohr
Wenn man kein Verlängerungskabel aber jede Menge Rohre hat…
Großer Tesla!
30 cm Kabel und fertig ist die Mehrfachsteckdose.
Boom-Box
2 Plastikflaschen, Pappe einer Küchenpapierrolle, Schere – und fertig ist der Ghettoblaster... in Stereo!
Endlich 75 PS!
Motoraustausch einmal anders – und der Wagen fährt sogar in 1 Meter Wassertiefe noch gut.
Optik ist alles
Wenn man sich keine 22-Zoll-Felgen leisten kann, werden sie eben verlängert.
Flieg weiter
Was an Häusern gegen Vogelkot hilft, kann am Auto nicht falsch sein.
Warmbadetag
Die vermutlich günstigste Lösung, sein Poolwasser aufzuwärmen.
Handyhalter
Ich musste zweimal hinschauen, bevor ich erkannt habe, woraus dieser Handyhalter gemacht wurde.
Kippen-Klemme
OK, die Lösung kriegt null Punkte für Stil, aber Sonderpunkte für Innovation.
DIY-Rasensprenger
Habt ihr mal einen Marken-Rasensprenger gekauft? Habt ihr eine Ahnung was diese Dinger kosten? Eben…
Alles da
2-Türer, ökologisch einwandfreier Antrieb, Mehrfarblackierung, Luftbereifung, vier Scheiben – alles Nötige ist vorhanden.
Selbstbau-Grill-Rotator
Dieser Grill im Selbstbau ist ein Meisterwerk: Man kann am Rand sein Bier abstellen, während sich das Grillgut automatisch über der Glut dreht.
Blumentrommel
So sieht es aus, wenn man seine Bandkarriere an den Nagel gehängt hat und ruhiger geworden ist.
Skate-Regal
Und so sieht es aus, wenn man zu alt zum Skateboardfahren ist und so langsam einen richtigen Haushalt führen will.