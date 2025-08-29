33 Kleinanzeigen, bei denen ihr den Glauben an die Menschheit verliert

Kleinanzeigen sind mittlerweile bekannte Fundgruben des Humors. Bei eBay und Co. findet ihr oft skurrile Angebote, kuriose Produktbeschreibungen und in der Regel eher unbeabsichtigte Wortspiele.
Es sind diese unerwarteten, menschlichen Momente, die das Stöbern in Kleinanzeigen so unterhaltsam gestalten. Wir haben für euch eine Sammlung zusammengestellt, damit ihr nicht selbst suchen müsst.
Doch eine Warnung im Vorfeld: Es kann sein, dass ihr euch beim Lesen dieser Kleinanzeigen in eine Art Fremdschämen-Schleife verfangt und nicht mehr herauskommt. Gut, dass diese Bilderstrecke auch ein Ende hat.
Scheiß peugeot kaputt
Solange das Schiebedach funktioniert, lässt sich das Auto doch noch als Sternwarte verkaufen. Dafür braucht es nur ein wenig Kreativität.
Drei Klappstühle
Also, merkt der Verkäufer denn nicht, dass die drei nicht zusammenpassen? Wer soll das bitte kaufen?
Victoria Sigrid
Lacht nicht! Das ist kein Fehler. Das ist die „Sigrid und Roy“-Edition.
Hafer Bord
Das Hafer Bord! Damit auch Veganer ihren Spaß haben können.
Nintendo Switch Sonder Idioten
Denkt daran, auf Autokorrektur zu achten.
Zapfhuber
Einen was? Zapfhuber? Immerhin geht er einband frei.
Nokia
Einmal die Sommerferien von Samsung bitte. Nein, nur Spaß. Von Nokia, natürlich.
Falschen Opfer Kupfer
Jeder muss irgendwann in seinem Leben etwas opfern, um belohnt zu werden. Auch wenn es nur ein kühles Bierchen ist. Prost!
Ein reifen Farad
Es gibt Zwei reifen fareder und ein reifen fareder. Ist doch ganz klar.
Glastisch?
Der Glastisch ist übrigens kaum gebraucht.
Ich verstehe
Vielleicht hat er oder sie es doch nicht verstanden?
Riesen Teddy
Wünscht ihr euch auch, die Unterhaltung hätte eine Antwort auf diese Frage enthalten?
Kühlschrank
Eine klassische Aufbewahrungstruhe in Kühlschrankoptik. Was habt ihr erwartet?
Katzer
Sie heißt Eo und ist sehr verschmaust. Das bedeutet, sie kuschelt gerne mit Mäusen. Keine Sorge, das Wort kennen nur Katzenbesitzer.
Meine Lieblings Tisch
Sie hatten ein paar schöne Stunden miteinander, haben sich aber offensichtlich auseinandergelebt.
Elektronischer Vibrator
Also, wenn ihr diese Vibratoren tragt, dann wiegt ihr nur 15 Kilo. Besser als jede Diät.
Zu verschenken
Gehört das Laminat denn auch dazu? Weil, dann lohnt es sich erst recht.
WWÄTZAB
Okay, darauf wären wir im Leben nicht gekommen.
Merely Monror
Das ist doch die, die angeblich eng mit Johna Kennedor vertraut war.
This Tennis Platte
Wenn ihr ein Netz dazu haben wollt, dann braucht ihr die That Tennis Platte.
Fernseher
Alle Alle Ordnung funktioniert und darauf kommt es schließlich an.
Komödie
Dieser Schrank kann nicht nur eure Wäsche bergen, nein, er kann euch auch Witze erzählen, das glaubt ihr gar nicht.
Pauer Beng
Braucht ihr zwei Bahnen, dann raten wir euch von dem Kauf ab. Jede weitere Bahn kostet nämlich bei dieser Beng extra.
Verkaufe meine Seele
Ein Gürtel von Versace ist also ca. eine Seele wert.
Simplon Kibo Pro
Das bringt uns auf die Idee, eine Bilderstrecke zum Thema „Die dümmsten Verbrechen“ zu erstellen. Idee notiert.
Güntha
Nur Abholung ist aber ungünstig. Geht es auch per Brieftaube?
Windelator
Der Lator macht Winde. Ist doch logisch. In diesem Fall sind es halt kleine Winde, deshalb nur 10 Euro.