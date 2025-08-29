33 Kleinanzeigen, bei denen ihr den Glauben an die Menschheit verliert

Manchmal lässt es sich nicht anders auf Kleinanzeigen reagieren als mit Lachen.© Getty Images / Jelena Danilovic 1 / 34

Kleinanzeigen sind mittlerweile bekannte Fundgruben des Humors. Bei eBay und Co. findet ihr oft skurrile Angebote, kuriose Produktbeschreibungen und in der Regel eher unbeabsichtigte Wortspiele.

Es sind diese unerwarteten, menschlichen Momente, die das Stöbern in Kleinanzeigen so unterhaltsam gestalten. Wir haben für euch eine Sammlung zusammengestellt, damit ihr nicht selbst suchen müsst.

Doch eine Warnung im Vorfeld: Es kann sein, dass ihr euch beim Lesen dieser Kleinanzeigen in eine Art Fremdschämen-Schleife verfangt und nicht mehr herauskommt. Gut, dass diese Bilderstrecke auch ein Ende hat.