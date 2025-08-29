Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  33 Kleinanzeigen, bei denen ihr den Glauben an die Menschheit verliert

33 Kleinanzeigen, bei denen ihr den Glauben an die Menschheit verliert

Ewelina Walkenbach
7 min Lesezeit
Manchmal lässt es sich nicht anders auf Kleinanzeigen reagieren als mit Lachen.
Kleinanzeigen sind mittlerweile bekannte Fundgruben des Humors. Bei eBay und Co. findet ihr oft skurrile Angebote, kuriose Produktbeschreibungen und in der Regel eher unbeabsichtigte Wortspiele.

Es sind diese unerwarteten, menschlichen Momente, die das Stöbern in Kleinanzeigen so unterhaltsam gestalten. Wir haben für euch eine Sammlung zusammengestellt, damit ihr nicht selbst suchen müsst.

Doch eine Warnung im Vorfeld: Es kann sein, dass ihr euch beim Lesen dieser Kleinanzeigen in eine Art Fremdschämen-Schleife verfangt und nicht mehr herauskommt. Gut, dass diese Bilderstrecke auch ein Ende hat.

Single garderobe

Diese Garderobe gibt es übrigens auch in der Familienvariante.

Ein Autogahm

Wer ein Autogahm ohne Bild will, muss nur fragen.

Scheiß peugeot kaputt

Solange das Schiebedach funktioniert, lässt sich das Auto doch noch als Sternwarte verkaufen. Dafür braucht es nur ein wenig Kreativität.

Drei Klappstühle

Also, merkt der Verkäufer denn nicht, dass die drei nicht zusammenpassen? Wer soll das bitte kaufen?

Victoria Sigrid

Lacht nicht! Das ist kein Fehler. Das ist die „Sigrid und Roy“-Edition.

Haus Kaka

Haus Kaka
Haus Kaka? Nehm ich!

Hafer Bord

Hafer Bord
Das Hafer Bord! Damit auch Veganer ihren Spaß haben können.

Nintendo Switch Sonder Idioten

Nintendo Switch Sonder Idioten
Denkt daran, auf Autokorrektur zu achten.

Zapfhuber

Zapfhuber
Einen was? Zapfhuber? Immerhin geht er einband frei.

Nokia

Nokia
Einmal die Sommerferien von Samsung bitte. Nein, nur Spaß. Von Nokia, natürlich.

Falschen Opfer Kupfer

Falschen Opfer Kupfer
Jeder muss irgendwann in seinem Leben etwas opfern, um belohnt zu werden. Auch wenn es nur ein kühles Bierchen ist. Prost!

Ein reifen Farad

Ein reifen Farad
Es gibt Zwei reifen fareder und ein reifen fareder. Ist doch ganz klar.

Glastisch?

Glastisch?
Der Glastisch ist übrigens kaum gebraucht.

Ich verstehe

Ich verstehe
Vielleicht hat er oder sie es doch nicht verstanden?

Riesen Teddy

Riesen Teddy
Wünscht ihr euch auch, die Unterhaltung hätte eine Antwort auf diese Frage enthalten?

Kühlschrank

Kühlschrank
Eine klassische Aufbewahrungstruhe in Kühlschrankoptik. Was habt ihr erwartet?

Katzer

Katzer
Sie heißt Eo und ist sehr verschmaust. Das bedeutet, sie kuschelt gerne mit Mäusen. Keine Sorge, das Wort kennen nur Katzenbesitzer.

Meine Lieblings Tisch

Meine Lieblings Tisch
Sie hatten ein paar schöne Stunden miteinander, haben sich aber offensichtlich auseinandergelebt.

Elektronischer Vibrator

Elektronischer Vibrator
Also, wenn ihr diese Vibratoren tragt, dann wiegt ihr nur 15 Kilo. Besser als jede Diät.

Zu verschenken

Zu verschenken
Gehört das Laminat denn auch dazu? Weil, dann lohnt es sich erst recht.

WWÄTZAB

WWÄTZAB
Okay, darauf wären wir im Leben nicht gekommen.

Merely Monror

Merely Monror
Das ist doch die, die angeblich eng mit Johna Kennedor vertraut war.

This Tennis Platte

This Tennis Platte
Wenn ihr ein Netz dazu haben wollt, dann braucht ihr die That Tennis Platte.

Fernseher

Fernseher
Alle Alle Ordnung funktioniert und darauf kommt es schließlich an.

Nuttendampfer

Nuttendampfer
Das muss so.

Wie bitte?

Wie bitte?
Ja, also darauf solltet ihr keine Antwort erwarten.

Komödie

Komödie
Dieser Schrank kann nicht nur eure Wäsche bergen, nein, er kann euch auch Witze erzählen, das glaubt ihr gar nicht.

Pauer Beng

Pauer Beng
Braucht ihr zwei Bahnen, dann raten wir euch von dem Kauf ab. Jede weitere Bahn kostet nämlich bei dieser Beng extra.

Verkaufe meine Seele

Verkaufe meine Seele
Ein Gürtel von Versace ist also ca. eine Seele wert.

Simplon Kibo Pro

Simplon Kibo Pro
Das bringt uns auf die Idee, eine Bilderstrecke zum Thema „Die dümmsten Verbrechen“ zu erstellen. Idee notiert.

Güntha

Güntha
Nur Abholung ist aber ungünstig. Geht es auch per Brieftaube?

Windelator

Windelator
Der Lator macht Winde. Ist doch logisch. In diesem Fall sind es halt kleine Winde, deshalb nur 10 Euro.

Papst Gaddon

Papst Gaddon
Das ist Schrödingers Papst. Erst, wenn ihr den Gaddon öffnet, wisst ihr, ob es ein Papst oder ein Parp ist. Und wenn es ein Parp ist, dann ist es auch ein Garton.

