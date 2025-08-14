34 peinliche Logo-Fails auf Autos, die herrlich versaut sind

Unternehmen stecken in ihre Slogans oftmals jede Menge Zeit und Arbeit. Viele Ideen werden über den Haufen geworfen, bis endlich alles passt. Leider achtet nicht jede Firma auf die Fläche, die der Slogan ziert. Vor allem Schiebetüren bei Firmenautos sind des Öfteren ziemlich tückisch, die alles ruinieren können. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Logo-Fails auf Fahrzeugen.
Gute Werbung soll die Gesellschaft mitreißen. Werbesprüche sollen im Gedächtnis hängen bleiben und clever formuliert sein. Die Beispiele aus unserer folgenden Bilderstrecke könnten das eigentlich sein, wenn da nicht irgendetwas schiefgelaufen wäre. Neben Schiebetüren, Fenstern und Türen gibt es viele Dinge, die einen perfekten Slogan ruinieren können, uns aber dafür ziemlich zum Lachen bringen. Viele der kommenden Werbesprüche sind nach dem Öffnen der Tür ungewollt anzüglich und manchmal sogar ziemlich versaut. Aber wir wollen nicht zu viel verraten...
Wir sollen wir das verstehen?
Wie sollen wir es verstehen? Sollen wir euch rufen, wenn wir Probleme bei der Masturbation haben? Oder sollen wir euch rufen, weil ihr masturbieren wollt?
Das freut uns für Mike
Aber Mike, wenn das der Dauerzustand ist, solltest du bitte zum Doktor gehen.
Schmeiß die Schule
Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der eine große Auswirkung haben kann.
Besser nicht einsteigen
Wenn die Fahrgäste seltsam angeguckt werden, kann das nur einen Grund haben.
Er ist neben der Spur
Sieht zwar auf den ersten Blick nicht so aus, aber anscheinend geht es ihm gut.
Keinen Kaffee gehabt, heute Morgen?
Auch großen Unternehmen passiert der Schiebetür-Fauxpas.
Mein Lieblingsradio
Stellt den Radiosender am besten bei eurem Lieblingsarbeitskollegen ein.
Die Kirche ist offen
Sie beten wohl den heiligen Marx an. Ob es wohl auch Engel(s) gibt?
Diese Firma beherrscht die Wort-Bild-Sprache perfekt
Wie passend dazu dieser Anhänger ist: Beachtet die offene „Hintertür“.
Können sie mir die Nase etwas kleiner machen?
Herr Doktor, stellen Sie bitte meine Augen näher zusammen.
Bitte rechts ranfahren
Achtung, Kontrolle. Die Behörde klärt alles im Handumdrehen.
Besser nicht ins Rotlichtviertel fahren
Da ist hoffentlich nicht drin, was draufsteht.
Meine Kindheit ist dahin
Was soll das? Ich werde nie wieder Kakao trinken können, ohne dieses Bild im Kopf.
Er sah auch schon mal besser aus
Hobbits sind zwar an sich nicht die Schönsten, aber das geht zu weit.
Wenn du Regenbogen etwas zu sehr magst …
I like rainbows, so I get ... Ganz einfach.