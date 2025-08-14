Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  34 peinliche Logo-Fails auf Autos, die herrlich versaut sind

34 peinliche Logo-Fails auf Autos, die herrlich versaut sind

Olaf Fries
Olaf Fries,
7 min Lesezeit
© Reddit / Bearbeitung: GIGA1 / 35
Anzeige
Unternehmen stecken in ihre Slogans oftmals jede Menge Zeit und Arbeit. Viele Ideen werden über den Haufen geworfen, bis endlich alles passt. Leider achtet nicht jede Firma auf die Fläche, die der Slogan ziert. Vor allem Schiebetüren bei Firmenautos sind des Öfteren ziemlich tückisch, die alles ruinieren können. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Logo-Fails auf Fahrzeugen.

Gute Werbung soll die Gesellschaft mitreißen. Werbesprüche sollen im Gedächtnis hängen bleiben und clever formuliert sein. Die Beispiele aus unserer folgenden Bilderstrecke könnten das eigentlich sein, wenn da nicht irgendetwas schiefgelaufen wäre. Neben Schiebetüren, Fenstern und Türen gibt es viele Dinge, die einen perfekten Slogan ruinieren können, uns aber dafür ziemlich zum Lachen bringen. Viele der kommenden Werbesprüche sind nach dem Öffnen der Tür ungewollt anzüglich und manchmal sogar ziemlich versaut. Aber wir wollen nicht zu viel verraten...

Die Qualität spricht für sich

© Reddit2 / 35
Anzeige

Hat jemand zufällig die Nummer parat?

XL was?

© Reddit3 / 35
Anzeige

Wir hoffen, dass die Toilette dem Geschäft standhalten kann.

Wir sollen wir das verstehen?

© Reddit4 / 35
Anzeige

Wie sollen wir es verstehen? Sollen wir euch rufen, wenn wir Probleme bei der Masturbation haben? Oder sollen wir euch rufen, weil ihr masturbieren wollt?

Fäuste ballen

© Reddit5 / 35
Anzeige

Anscheinend scheint das Angebot reichlich Andrang zu bekommen.

Das freut uns für Mike

© Reddit6 / 35
Anzeige

Aber Mike, wenn das der Dauerzustand ist, solltest du bitte zum Doktor gehen.

Schmeiß die Schule

© Reddit7 / 35
Anzeige

Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der eine große Auswirkung haben kann.

Besser nicht einsteigen

© Reddit8 / 35
Anzeige

Wenn die Fahrgäste seltsam angeguckt werden, kann das nur einen Grund haben.

Practice makes perfect

© Reddit9 / 35
Anzeige

Übung macht bekanntlich den Meister

Er ist neben der Spur

Design-Fail-Fahrzeuge_1
© Reddit10 / 35
Anzeige

Sieht zwar auf den ersten Blick nicht so aus, aber anscheinend geht es ihm gut.

Keinen Kaffee gehabt, heute Morgen?

© Reddit11 / 35
Anzeige

Auch großen Unternehmen passiert der Schiebetür-Fauxpas.

Ein Arztbesuch wäre angebracht

© Reddit12 / 35
Anzeige

Hat Sid aus Ice Age eine Schwester?

Besser zum Doktor

© Reddit13 / 35
Anzeige

Früher hießen die noch Urologen.

Mein Lieblingsradio

© Reddit14 / 35
Anzeige

Stellt den Radiosender am besten bei eurem Lieblingsarbeitskollegen ein.

Die Kirche ist offen

© Reddit15 / 35
Anzeige

Sie beten wohl den heiligen Marx an. Ob es wohl auch Engel(s) gibt?

Einfach nur Horror

© Reddit16 / 35
Anzeige

Sieht irgendwie nach einer schlechten K.I.-Kreation aus.

Doppelt peinlich

© Reddit17 / 35
Anzeige

Der Handwerker geht sogar durchs Feuer.

Diese Firma beherrscht die Wort-Bild-Sprache perfekt

© imgur18 / 35
Anzeige

Wie passend dazu dieser Anhänger ist: Beachtet die offene „Hintertür“.

Neues Motto

© Reddit19 / 35
Anzeige

Eigentlich ist gegen das Motto ja nichts einzuwenden.

Entstelltes Gesicht

© Reddit20 / 35
Anzeige

Ihr Mund ist in Wahrheit sicherlich genauso breit.

Können sie mir die Nase etwas kleiner machen?

© imgur21 / 35
Anzeige

Herr Doktor, stellen Sie bitte meine Augen näher zusammen.

Mitchell gehts gut

© Reddit22 / 35
Anzeige

Mitchell ist in Wahrheit PIMP.

Schlimme Kopfschmerzen

© Reddit23 / 35
Anzeige

Wen erinnert es auch an den Film „Die Coneheads“?

Viagra-Lieferant

© Reddit24 / 35
Anzeige

Obsttaxi war gestern, Viagra-Taxi ist heutzutage wichtiger.

Traumjob gefunden?

© Reddit25 / 35
Anzeige

Für einige wäre das wohl der beste Arbeitgeber der Welt.

Bitte rechts ranfahren

© Reddit26 / 35
Anzeige

Achtung, Kontrolle. Die Behörde klärt alles im Handumdrehen.

Besser nicht ins Rotlichtviertel fahren

© Reddit27 / 35
Anzeige

Da ist hoffentlich nicht drin, was draufsteht.

Meine Kindheit ist dahin

© Reddit28 / 35
Anzeige

Was soll das? Ich werde nie wieder Kakao trinken können, ohne dieses Bild im Kopf.

Penis

© imgur29 / 35
Anzeige

So einfach, so gut.

Oh My ***

© Reddit30 / 35
Anzeige

Die haben sogar einen 24-Stunden-Service.

VIP-Club

31 / 35
Anzeige


Für die Premium-Mitglieder vom Club gibt es natürlich einen Fahrservice.

Er sah auch schon mal besser aus

© Reddit32 / 35
Anzeige

Hobbits sind zwar an sich nicht die Schönsten, aber das geht zu weit.

Was für ein Rohr

© Reddit33 / 35
Anzeige

Gut ausgestattet, dieser Typ.

Wenn du Regenbogen etwas zu sehr magst …

© Reddit34 / 35
Anzeige

I like rainbows, so I get ... Ganz einfach.

Neue Regionen entdecken

© Reddit35 / 35
Anzeige

Das perfekte Auto für das erste Date.

