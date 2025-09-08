Jeder von uns hat sicherlich schon einmal Schilder gesehen, bei denen wir uns ob der Gestaltung nur am Kopfen kratzen konnten.
Wir haben einmal die kuriosesten Hinweisschilder zusammengestellt, die vom Design her eine Generalüberholung gebrauchen könnten.
DJ Frank. Sie rufen an. Ich lege auf! In diesem Sinne: Viel Spaß beim an den Kopf fassen und loslachen!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Die haben doch nen Schaden!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Achtung! Freilaufende Weihnachtsmänner!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Das deutscheste Schild überhaupt.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Ich habe den Weg ins Paradies gefunden!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Lass dir das gesagt sein, liebe Männerwelt!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Ich tippe auf ein Stück für Erwachsene!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Eine Funktionsrundecke ohne Funktion bitte!
Nicht.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Schwerverbrecher? Die schmecken doch gleich viel besser!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Ich würde mal sagen: Typisch Stadtkind!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Leck(er)!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Da weiß jemand, wie man richtig Geld macht!
Kommt ja auch mehr raus, wenn er größer ist, oder?
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Oder mehr so Liegeplätze?
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Kind schmeckt ja auch fast wie Hühnchen!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Teufelsdroge: HIER ERHÄLTLICH!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Wie viele Leute da wohl schon gegengefahren sind?
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Kreative Vorschläge, was uns dieses Schild sagen könnte, bitte in die Kommentare.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Und, habt ihr auch schon mal in der Schultoilette onaniert? Ihr Ungezogenen!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Langsam zweifel ich an menschlicher Intelligenz.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Zwei Dinge, die hoffentlich nicht das gleiche sind.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
F R A G E Z E I C H E N!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Der wohl unpassendste Name für ein Bestattungsinstitut.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Soll ja auch jemand hören!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Leute, die diesen Friedhof nicht besuchen, dürfen auch nicht im Container liegen!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Die Abwechslung an B A G U E T T E-Spezialitäten ist auf jeden Fall nicht gegeben.
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
So machen Deutsche Urlaub! So und nicht anders!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Okay. Das Keintierhaus kostet sogar noch mehr Geld!
34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen
Dürfen Gäste schießen oder werden sie erschossen? Das geht dem nicht ganz klar hervor.