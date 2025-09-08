Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

Christopher Bahner
Christopher Bahner,
8 min Lesezeit
Quelle: Getty Images / Damir Khabirov / pr0gramm
© Getty Images / Damir Khabirov / pr0gramm1 / 36
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Jeder von uns hat sicherlich schon einmal Schilder gesehen, bei denen wir uns ob der Gestaltung nur am Kopfen kratzen konnten.

Wir haben einmal die kuriosesten Hinweisschilder zusammengestellt, die vom Design her eine Generalüberholung gebrauchen könnten.

DJ Frank. Sie rufen an. Ich lege auf! In diesem Sinne: Viel Spaß beim an den Kopf fassen und loslachen!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

Quelle: Reddit
© Reddit2 / 36
Anzeige

Die haben doch nen Schaden!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

Quelle: Reddit
© Reddit3 / 36
Anzeige

Achtung! Freilaufende Weihnachtsmänner!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

Quelle: Reddit
© Reddit4 / 36
Anzeige

Ja was denn nun?!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

Quelle: Reddit
© Reddit5 / 36
Anzeige

Das deutscheste Schild überhaupt.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

Quelle: Reddit
© Reddit6 / 36
Anzeige

Ich habe den Weg ins Paradies gefunden!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

7 / 36
Anzeige

Lass dir das gesagt sein, liebe Männerwelt!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

8 / 36
Anzeige

Ich tippe auf ein Stück für Erwachsene!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

9 / 36
Anzeige

Geiles Angebot.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

10 / 36
Anzeige

Eine Funktionsrundecke ohne Funktion bitte!

Nicht.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

11 / 36
Anzeige

Schwerverbrecher? Die schmecken doch gleich viel besser!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© Facebook / Unser Alltag als VerkäuferInnen12 / 36
Anzeige

Ich würde mal sagen: Typisch Stadtkind!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© Texterzitronen kuriose Schilder und Überschriften13 / 36
Anzeige

Leck(er)!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© spassfieber.de14 / 36
Anzeige

Da weiß jemand, wie man richtig Geld macht!

Kommt ja auch mehr raus, wenn er größer ist, oder?

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© spassfieber.de15 / 36
Anzeige

Oder mehr so Liegeplätze?

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© spassfieber.de16 / 36
Anzeige

Kind schmeckt ja auch fast wie Hühnchen!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© spassfieber.de17 / 36
Anzeige

Teufelsdroge: HIER ERHÄLTLICH!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© Reddit18 / 36
Anzeige

Und Tschüss!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm19 / 36
Anzeige

Wie viele Leute da wohl schon gegengefahren sind?

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm20 / 36
Anzeige

Kreative Vorschläge, was uns dieses Schild sagen könnte, bitte in die Kommentare.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm21 / 36
Anzeige

Und, habt ihr auch schon mal in der Schultoilette onaniert? Ihr Ungezogenen!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm22 / 36
Anzeige

Langsam zweifel ich an menschlicher Intelligenz.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm23 / 36
Anzeige

Zwei Dinge, die hoffentlich nicht das gleiche sind.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm24 / 36
Anzeige

F R A G E Z E I C H E N!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm25 / 36
Anzeige

Der wohl unpassendste Name für ein Bestattungsinstitut.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm26 / 36
Anzeige

Soll ja auch jemand hören!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm27 / 36
Anzeige

GLASÄHNLICH?

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© pr0gramm28 / 36
Anzeige

Leute, die diesen Friedhof nicht besuchen, dürfen auch nicht im Container liegen!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© Reddit / MrSalamiFreak29 / 36
Anzeige

Die Abwechslung an B A G U E T T E-Spezialitäten ist auf jeden Fall nicht gegeben.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© Reddit / joffi30 / 36
Anzeige

So machen Deutsche Urlaub! So und nicht anders!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© imgur31 / 36
Anzeige

Okay. Das Keintierhaus kostet sogar noch mehr Geld!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© imgur32 / 36
Anzeige

RUND UM DIE UHR!

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© imgur33 / 36
Anzeige

Dürfen Gäste schießen oder werden sie erschossen? Das geht dem nicht ganz klar hervor.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© imgur34 / 36
Anzeige

Ungünstig.

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© imgur35 / 36
Anzeige

Wie bitte was?

34 Schilder, die direkt aus der Design-Hölle kommen

© facebook / Dinge, die man erst lernt nachdem man von zu Hause ausgezogen ist36 / 36
Anzeige

Ja, bitte.

Lesenswert
Anzeige