Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 36 Architektur-Fails, bei denen ihr euch einfach nur an den Kopf fasst

36 Architektur-Fails, bei denen ihr euch einfach nur an den Kopf fasst

Olaf Fries
Olaf Fries,
8 min Lesezeit
© Imgur & Gigazine / Bearbeitung: GIGA1 / 37
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Zugegeben: Architekt zu sein ist kein einfacher Job. Einen Fehler zu machen ist unverzeihlich, vor allem dann, wenn sie für alle sichtbar sind. Aber nicht immer liegt der Fehler beim Architekten, manchmal kann es auch an Umsetzung liegen. Wir haben für euch die lustigsten Architektur-Fails zusammengestellt.

„You Had One Job“ ist eine Phrase, die im Internet nicht mehr wegzudenken ist und auch Architekten bleiben davon nicht verschont. Einige Fails sind kreativ, bei anderen hingegen kann man sich nur an den Kopf fassen und wieder andere bringen einen zum Lachen. Manchmal ist jedoch die Frage, ob der Architekt Mist gebaut hat oder ob es bei den Bauarbeiten zum Fehler kam. Wir werden es zwar nie erfahren, allerdings können wir uns trotzdem über die Ergebnisse amüsieren.

Fehlt hier nicht etwas?

© deadddd52 / 37
Anzeige

Glaube, hier kommt eigentlich noch eine Tür hin.

Nutzloser Balkon

© Reddit3 / 37
Anzeige

Alles klar, und wie kommen wir jetzt auf den Balkon?

Und hier fehlt ein Balkon

© Reddit4 / 37
Anzeige

Entweder fehlt ein Balkon oder der Bewohner soll sich anscheinend verletzen.

Bunnyhop mit dem Fahrrad

© Reddit5 / 37
Anzeige

Einfach mit dem Fahrrad leicht rechts abbiegen, einen Bunnyhop machen und dann sind Sie auch schon da.

Eine Toilette für Titanen

© news-cn6 / 37
Anzeige

„Schatz, du hast den Deckel wieder nicht herunter gemacht!“

Cooler Fail

© RubberDogTurds7 / 37
Anzeige

Keine Ahnung, ob es nun ein wirklicher Fail oder gewollt ist. Zumindest sieht es cool aus.

ATM für große Leute

© gigazine-net8 / 37
Anzeige

Entweder müsst ihr 2 Meter groß sein oder eine Räuberleiter machen, um den ATM zu benutzen.

Rollstuhlfahren kann auch Extremsport sein

© Reddit / Just_some_n00b9 / 37
Anzeige

In einem Rollstuhl zu sitzen, gehört in dieser Stadt anscheinend zu den Extremsportarten.

Drück dich einfach vorbei

© Reddit / raynehk1410 / 37
Anzeige

Bauch einziehen und vorbei drücken, dann geht das schon.

Natürlich kommt ihr an den Feuerlöscher dran

© Reddit / igotnothingtohide11 / 37
Anzeige

Zum Glück kommt es hier nie zu einem Feuer.

Eingang zu den Ninja Turtles

© Reddit / ChocolateCurry12 / 37
Anzeige

Das ist gar kein Abfluss, sondern der Eingang zum Versteck der Ninja Turtles.

Die Anleitung war so

© Reddit / MenacingBanjo13 / 37
Anzeige

„Wir haben es doch genauso gemacht, wie es in der Anleitung stand.“

Sitzen mit Lobby-Ausblick

© Reddit / HotelIndiaFoxtrot14 / 37
Anzeige

Positiv: Das Hotel besitzt Sitzgelegenheiten.

Negativ: Ihr müsst an der Rezeption eine Leiter holen, um sie zu erreichen.

Die Treppe zur Wand

© Imgur15 / 37
Anzeige

Wenn die Treppe zum Keller gar nicht in den Keller führt.

ATM für kleine Menschen

© Imgur16 / 37
Anzeige

Kleine wie auch große Leute können diesen ATM benutzen.

Ohne Worte

© Reddit / nodnodwinkwink17 / 37
Anzeige

Ähm, ja... ohne Wort halt.

Beste Plätze im Stadion

© BoredPanda18 / 37
Anzeige

„Und? Wie findet ihr das Spiel so?“

Balkon ohne Boden

© Reddit / LynnCSchreiber19 / 37
Anzeige

Falls ihr ungewollte Besucher habt, dann könnt ihr sie ja gerne auf den Balkon schicken.

Geheime Tür

© Imgur20 / 37
Anzeige

Findet die geheime Tür.

Treppe oder Rolltreppe?

© BoredPanda21 / 37
Anzeige

Sollte die Rolletreppe nicht eigentlich rollen?

Einfach die Treppe hoch...

© Reddit / SacredOrange22 / 37
Anzeige

... da finden Sie dann die Toilette.

Was liegt hinter der Tür?

© Reddit / accountiuseforpostin23 / 37
Anzeige

Narnia vielleicht?

Was war zuerst dort?

© Reddit / KamikazeWarDog24 / 37
Anzeige

„Nein, die Uhr muss da hängen bleiben!“

„Magst du kurz auf ein Bierchen rüberspringen?“

© BoredPanda25 / 37
Anzeige

Wenn ihr euch mit eurem Nachbarn versteht, eine richtige gute Idee. Falls nicht, könnte es zum Problem werden.

„Schatz, ich kann das auch. Wir müssen niemanden engagieren!“

© Reddit / korosuzo81526 / 37
Anzeige

„Sehe ich, wie du das kannst.“

Symmetrie bitte!

© Reddit / cyanoalpha27 / 37
Anzeige

Der innere Monk rastet aus.

Wo ist die Einfahrt?

© Imgur28 / 37
Anzeige

Ein Auto in dieser Garage kann zumindest nie geklaut werden.

Limbo auf der Treppe

© Imgur29 / 37
Anzeige

Zeit für ein bisschen Limbo!

Hoffentlich besitzen die ein kleines Auto

© Imgur30 / 37
Anzeige

Ob die Bewohner den Pfeiler überhaupt noch bemerken?

Die Garage liegt ein bisschen hoch

© Reddit / nomoneystillproblems31 / 37
Anzeige

Wieso sieht es so aus, dass ein Auto die Garagentür angefahren hat?

Vogelperspektive verrät viel

© BoredPanda32 / 37
Anzeige

Jeder Grundschüler erkennt diese Form.

„Ihr müsst hier nicht raus, oder?“

© Imgur33 / 37
Anzeige

Was war zuerst da? Die Garage oder die Stromkästen?

Der Pfeiler ist nur Deko

© Reddit / duffyproject34 / 37
Anzeige

Dieser Pfeiler berührt nicht mal die Decke.

Die Steckdose ist nicht verwendbar

© Reddit / CameronHubenstein35 / 37
Anzeige

Falls ihr unbedingt euer Smartphone laden müsst, müsst ihr ein paar Scherben und Schnittwunden in Kauf nehmen.

Wer soll hier genau parken?

© Reddit / kangaroonicorn36 / 37
Anzeige

Ist der Parkplatz für Rollstuhlfahrer mit einem Motorrad?

Toller Ausblick!

© Reddit / ioiseb37 / 37
Anzeige

Der Ausblick? Wunderschön.

Lesenswert
Anzeige