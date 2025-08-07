36 Architektur-Fails, bei denen ihr euch einfach nur an den Kopf fasst

Zugegeben: Architekt zu sein ist kein einfacher Job. Einen Fehler zu machen ist unverzeihlich, vor allem dann, wenn sie für alle sichtbar sind. Aber nicht immer liegt der Fehler beim Architekten, manchmal kann es auch an Umsetzung liegen. Wir haben für euch die lustigsten Architektur-Fails zusammengestellt.
„You Had One Job“ ist eine Phrase, die im Internet nicht mehr wegzudenken ist und auch Architekten bleiben davon nicht verschont. Einige Fails sind kreativ, bei anderen hingegen kann man sich nur an den Kopf fassen und wieder andere bringen einen zum Lachen. Manchmal ist jedoch die Frage, ob der Architekt Mist gebaut hat oder ob es bei den Bauarbeiten zum Fehler kam. Wir werden es zwar nie erfahren, allerdings können wir uns trotzdem über die Ergebnisse amüsieren.
Und hier fehlt ein Balkon
Entweder fehlt ein Balkon oder der Bewohner soll sich anscheinend verletzen.
Bunnyhop mit dem Fahrrad
Einfach mit dem Fahrrad leicht rechts abbiegen, einen Bunnyhop machen und dann sind Sie auch schon da.
Eine Toilette für Titanen
„Schatz, du hast den Deckel wieder nicht herunter gemacht!“
Cooler Fail
Keine Ahnung, ob es nun ein wirklicher Fail oder gewollt ist. Zumindest sieht es cool aus.
ATM für große Leute
Entweder müsst ihr 2 Meter groß sein oder eine Räuberleiter machen, um den ATM zu benutzen.
Rollstuhlfahren kann auch Extremsport sein
In einem Rollstuhl zu sitzen, gehört in dieser Stadt anscheinend zu den Extremsportarten.
Drück dich einfach vorbei
Bauch einziehen und vorbei drücken, dann geht das schon.
Natürlich kommt ihr an den Feuerlöscher dran
Zum Glück kommt es hier nie zu einem Feuer.
Eingang zu den Ninja Turtles
Das ist gar kein Abfluss, sondern der Eingang zum Versteck der Ninja Turtles.
Die Anleitung war so
„Wir haben es doch genauso gemacht, wie es in der Anleitung stand.“
Sitzen mit Lobby-Ausblick
Positiv: Das Hotel besitzt Sitzgelegenheiten.
Negativ: Ihr müsst an der Rezeption eine Leiter holen, um sie zu erreichen.
ATM für kleine Menschen
Kleine wie auch große Leute können diesen ATM benutzen.
Balkon ohne Boden
Falls ihr ungewollte Besucher habt, dann könnt ihr sie ja gerne auf den Balkon schicken.
Einfach die Treppe hoch...
... da finden Sie dann die Toilette.
„Magst du kurz auf ein Bierchen rüberspringen?“
Wenn ihr euch mit eurem Nachbarn versteht, eine richtige gute Idee. Falls nicht, könnte es zum Problem werden.
„Schatz, ich kann das auch. Wir müssen niemanden engagieren!“
„Sehe ich, wie du das kannst.“
Wo ist die Einfahrt?
Ein Auto in dieser Garage kann zumindest nie geklaut werden.
Hoffentlich besitzen die ein kleines Auto
Ob die Bewohner den Pfeiler überhaupt noch bemerken?
Die Garage liegt ein bisschen hoch
Wieso sieht es so aus, dass ein Auto die Garagentür angefahren hat?
„Ihr müsst hier nicht raus, oder?“
Was war zuerst da? Die Garage oder die Stromkästen?
Der Pfeiler ist nur Deko
Dieser Pfeiler berührt nicht mal die Decke.
Die Steckdose ist nicht verwendbar
Falls ihr unbedingt euer Smartphone laden müsst, müsst ihr ein paar Scherben und Schnittwunden in Kauf nehmen.
Wer soll hier genau parken?
Ist der Parkplatz für Rollstuhlfahrer mit einem Motorrad?