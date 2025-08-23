Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 39 Tchibo-Erfindungen, die beweisen: Es gibt nichts, was es nicht gibt

39 Tchibo-Erfindungen, die beweisen: Es gibt nichts, was es nicht gibt

Mandy Strebe
Mandy Strebe,
8 min Lesezeit
Tchibo-Erfindungen
Bildquellen: Tchibo, Getty Images/Damir Khabirov1 / 40
Die Erfindungen und Innovationen von Tchibo schießen oftmals übers Ziel hinaus und zeigen, was die Welt nicht gebraucht hat.

Wir alle kennen Tchibo und denken als Erstes wohl nicht an den Kaffee, sondern die wechselnden Themenwochen, die uns in deren Filialen und Rewe-Regalen entgegenstrahlen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, uns mit vielen verschiedenen Helferlein im Alltag auszustatten.

Jetzt mal unter uns: Bei Tchibo muss es diesen einen Ort geben, an dem kreative Köpfe auf engstem Raum zusammensitzen und sich die absolut sinnlosesten Erfindungen ausdenken. Anders kann ich mir diese Produkte nämlich nicht erklären! Sie sind fragwürdig, bizarr und vor allem eines: sinnfrei.

Als Autorin dieser Galerie möchte ich darum bitten, nicht alles so bierernst zu nehmen. Wir nehmen uns unter keinen Umständen heraus, Tchibo zu diskreditieren, nehmt alles mit einem Augenzwinkern. Vielen Dank!

Kinder-Sandkämme

Kinder, schmeißt eure Spielzeugrechen weg! Tchibo hat eine bessere Lösung.

Schminkbrille

Mit dem Zweiten sieht man besser. Oder so ...

Teig-Knetbeutel

Rührgeräte sind out! Für das authentische Handgefühl ohne Klebrigkeit hat Tchibo das passende Produkt parat.

Relax- und Lackiersocken

Diese Qualen, Fußnägel ohne Socken zu lackieren, ist ein ganz klares Problem. Danke, Tchibo! Und der Schlafsack-Mantel ist das perfekte Kombi-Piece.

Wende-Regenhut

Gibt es auch den Wende-Sonnenhut? Dann wird der Kopf nach dem Wenden immerhin nicht nass.

Rasierschürze

Neben der Koch- und Grillschürze nun also auch die Rasierschürze. Stellt euch am besten einen ganzen Schrank für Schürzen hin, für alle Anlässe. Man weiß ja nie.

Hunde-Bademantel

Passend zum Thema: Die kleinen Vierbeiner sollen ja auch ihren eigenen Bademantel haben. Ein einfaches Handtuch reicht heutzutage nicht mehr aus. Wo kämen wir denn da hin?

Tubenpresser

Wer kennt's nicht? Ein winziger Rest Zahnpasta und wir wollen ihn mit aller Mühe und Not noch herauspressen. Tada, noch ein Utensil, das Platz wegnimmt.

Bananenschneider

Nie wieder ungleich große Bananenstücke in meinem Müsli! Meine innere Zwangserkrankung schlägt Purzelbäume.

Mini-Tischstaubsauger

Saugroboter auf dem Boden und Mini-Staubsauger auf dem Tisch – schöne, neue Welt.

Butterstempel

Und dafür soll man Geld bezahlen?

Wasserfeste Spielkarten

Auch Taucher wollen Karten spielen! Bei diversen offenen Getränken auf dem Tisch jedoch gar nicht so eine schlechte Idee ...

Brillen-LED-Leselicht

Ja, das ist unglaublich praktisch. Nicht.

Backform mit Probierstück

Darauf hat die ganze Welt gewartet, Tchibo!

Sicherheits-Geldbörse

Diese besondere Geldbörse setzt neue Maßstäbe, weil man sie ganz sicher in der Hosentasche aufbewahren kann. So sicher war mein Geld noch nie! Nicht.

Sturmhaube

Perfekt für den richtigen Partnerlook, wenn man mal eine Bank überfallen möchte!

Herren-Slipboxer

Jeder Mann braucht das. Gar nicht peinlich oder so.

Notfall-Strumpfhose

Eine normale Ersatz-Strumpfhose kaufen, reicht nicht! Es muss die Notfallstrumpfhose sein.

Marmeladen-Scheren

Brauch‘ ich, will ich, sofort. Doch wofür eigentlich? Marmeladen schneiden?

Bett-Ablagebox

Wir alle kennen das. Wer ein großes Bett hat, schläft auf einer Seite und lagert Sachen auf der anderen. Mit dieser Bett-Ablagebox wird dem ein Ende gesetzt. Wer braucht schon einen Nachttisch, wenn er das hat?

Zitronensprüher

Endlich! NIE WIEDER AUSPRESSEN!

Damen-Gartenschere

Weil Herren diese Schere nicht benutzen können, was auch sonst?

Einhand-Seifenspender

Oh Tchibo, du Innovationsbringer! Darauf habe ich gewartet!

Fleisch-Wendehaken

Das ist doch innovationspreisverdächtig!

LED-Toilettenpapierhalter

Eine Toilette, die Angst im Dunkeln hat, ist ein ernstzunehmendes Problem!

Tisch-Krümelkehrer

Bei Tchibo gibt es nichts, was es nicht gibt!

Stunde der Männer

Tchibo weiß einfach, was DU willst.

Muffin-Rad

Sicherlich ein nettes Deko-Accessoire – aber müssen wir unsere Muffins wirklich auf ein „Riesenrad“ schicken?

Fliegen-Wedler

Der Name ist Programm. Schön romantisch auf dem Esstisch platziert.

Türstopper mit Alarm

Beim Öffnen der Zimmertür wird ein Alarm ausgelöst. Frage: Wer braucht das zu Hause?

WC-Bürste mit Kindersicherung

Was musste vorher alles passieren, damit dieses Produkt nötig wird?

Beheizter Wimpernformer

Ernsthaft? Dinge, die die Welt nicht braucht ...

Bestickte Bistrogardine

Klingt so sexy wie es ist: Eine bestickte Bistrogardine für die Küche. Wer sich das Bistrogefühl nach Hause holen möchte, nur zu!

Qbo-Würfelschale

Zum Unterbringen der Qbo-Kapseln, juhu! Ja nee, ist klar, darauf hat die Welt gewartet.

Smoothie-Beutel

Trinkflaschen und Tupperboxen erhalten eine Erweiterung: Den Smoothie-Beutel! Sicherlich finden diese einige praktisch, aber seien wir doch einmal ehrlich: Brauchen wir für alle Lebenslagen ein extra Gefäß? Wie oft wird das tatsächlich genutzt?

Schneidebrett mit herausnehmbarer Küchenwaage

Sucht ihr auch jedes Mal eure Küchenwaage? Oder sie nimmt zu viel Platz im Schrank weg? Tja, dann seid ihr mit diesem Produkt gut beraten. Bloß beim Abwasch dann aufpassen.

Auto-Brillenhalterclip

Aber damit lässt sich die Sonnenblende doch gar nicht mehr richtig zuklappen?

Umzieh-Unterlage

Wie oft haben wir uns unterwegs gedacht: Jetzt eine Umzieh-Unterlage für diesen nassen Boden. Camperherzen mögen hier höherschlagen – aber Tchibo, brauchen wir hierfür ernsthaft ein zusätzliches Produkt?

Tchibolette

Die Badelatschen an sich stellen kein Problem dar, aber den Produktnamen an Adilette anzupassen, grenzt an Selbstironie oder zeugt von schlechten Geschmack. Ihr entscheidet.

