39 Tchibo-Erfindungen, die beweisen: Es gibt nichts, was es nicht gibt

Die Erfindungen und Innovationen von Tchibo schießen oftmals übers Ziel hinaus und zeigen, was die Welt nicht gebraucht hat.

Wir alle kennen Tchibo und denken als Erstes wohl nicht an den Kaffee, sondern die wechselnden Themenwochen, die uns in deren Filialen und Rewe-Regalen entgegenstrahlen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, uns mit vielen verschiedenen Helferlein im Alltag auszustatten.

Jetzt mal unter uns: Bei Tchibo muss es diesen einen Ort geben, an dem kreative Köpfe auf engstem Raum zusammensitzen und sich die absolut sinnlosesten Erfindungen ausdenken. Anders kann ich mir diese Produkte nämlich nicht erklären! Sie sind fragwürdig, bizarr und vor allem eines: sinnfrei.

Als Autorin dieser Galerie möchte ich darum bitten, nicht alles so bierernst zu nehmen. Wir nehmen uns unter keinen Umständen heraus, Tchibo zu diskreditieren, nehmt alles mit einem Augenzwinkern. Vielen Dank!