39 Tchibo-Erfindungen, die beweisen: Es gibt nichts, was es nicht gibt

Die Erfindungen und Innovationen von Tchibo schießen oftmals übers Ziel hinaus und zeigen, was die Welt nicht gebraucht hat.
Wir alle kennen Tchibo und denken als Erstes wohl nicht an den Kaffee, sondern die wechselnden Themenwochen, die uns in deren Filialen und Rewe-Regalen entgegenstrahlen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, uns mit vielen verschiedenen Helferlein im Alltag auszustatten.
Jetzt mal unter uns: Bei Tchibo muss es diesen einen Ort geben, an dem kreative Köpfe auf engstem Raum zusammensitzen und sich die absolut sinnlosesten Erfindungen ausdenken. Anders kann ich mir diese Produkte nämlich nicht erklären! Sie sind fragwürdig, bizarr und vor allem eines: sinnfrei.
Als Autorin dieser Galerie möchte ich darum bitten, nicht alles so bierernst zu nehmen. Wir nehmen uns unter keinen Umständen heraus, Tchibo zu diskreditieren, nehmt alles mit einem Augenzwinkern. Vielen Dank!
Kinder-Sandkämme
Kinder, schmeißt eure Spielzeugrechen weg! Tchibo hat eine bessere Lösung.
Teig-Knetbeutel
Rührgeräte sind out! Für das authentische Handgefühl ohne Klebrigkeit hat Tchibo das passende Produkt parat.
Relax- und Lackiersocken
Diese Qualen, Fußnägel ohne Socken zu lackieren, ist ein ganz klares Problem. Danke, Tchibo! Und der Schlafsack-Mantel ist das perfekte Kombi-Piece.
Wende-Regenhut
Gibt es auch den Wende-Sonnenhut? Dann wird der Kopf nach dem Wenden immerhin nicht nass.
Rasierschürze
Neben der Koch- und Grillschürze nun also auch die Rasierschürze. Stellt euch am besten einen ganzen Schrank für Schürzen hin, für alle Anlässe. Man weiß ja nie.
Hunde-Bademantel
Passend zum Thema: Die kleinen Vierbeiner sollen ja auch ihren eigenen Bademantel haben. Ein einfaches Handtuch reicht heutzutage nicht mehr aus. Wo kämen wir denn da hin?
Tubenpresser
Wer kennt's nicht? Ein winziger Rest Zahnpasta und wir wollen ihn mit aller Mühe und Not noch herauspressen. Tada, noch ein Utensil, das Platz wegnimmt.
Bananenschneider
Nie wieder ungleich große Bananenstücke in meinem Müsli! Meine innere Zwangserkrankung schlägt Purzelbäume.
Mini-Tischstaubsauger
Saugroboter auf dem Boden und Mini-Staubsauger auf dem Tisch – schöne, neue Welt.
Wasserfeste Spielkarten
Auch Taucher wollen Karten spielen! Bei diversen offenen Getränken auf dem Tisch jedoch gar nicht so eine schlechte Idee ...
Sicherheits-Geldbörse
Diese besondere Geldbörse setzt neue Maßstäbe, weil man sie ganz sicher in der Hosentasche aufbewahren kann. So sicher war mein Geld noch nie! Nicht.
Sturmhaube
Perfekt für den richtigen Partnerlook, wenn man mal eine Bank überfallen möchte!
Notfall-Strumpfhose
Eine normale Ersatz-Strumpfhose kaufen, reicht nicht! Es muss die Notfallstrumpfhose sein.
Marmeladen-Scheren
Brauch‘ ich, will ich, sofort. Doch wofür eigentlich? Marmeladen schneiden?
Bett-Ablagebox
Wir alle kennen das. Wer ein großes Bett hat, schläft auf einer Seite und lagert Sachen auf der anderen. Mit dieser Bett-Ablagebox wird dem ein Ende gesetzt. Wer braucht schon einen Nachttisch, wenn er das hat?
LED-Toilettenpapierhalter
Eine Toilette, die Angst im Dunkeln hat, ist ein ernstzunehmendes Problem!
Muffin-Rad
Sicherlich ein nettes Deko-Accessoire – aber müssen wir unsere Muffins wirklich auf ein „Riesenrad“ schicken?
Türstopper mit Alarm
Beim Öffnen der Zimmertür wird ein Alarm ausgelöst. Frage: Wer braucht das zu Hause?
WC-Bürste mit Kindersicherung
Was musste vorher alles passieren, damit dieses Produkt nötig wird?
Beheizter Wimpernformer
Ernsthaft? Dinge, die die Welt nicht braucht ...
Bestickte Bistrogardine
Klingt so sexy wie es ist: Eine bestickte Bistrogardine für die Küche. Wer sich das Bistrogefühl nach Hause holen möchte, nur zu!
Qbo-Würfelschale
Zum Unterbringen der Qbo-Kapseln, juhu! Ja nee, ist klar, darauf hat die Welt gewartet.
Smoothie-Beutel
Trinkflaschen und Tupperboxen erhalten eine Erweiterung: Den Smoothie-Beutel! Sicherlich finden diese einige praktisch, aber seien wir doch einmal ehrlich: Brauchen wir für alle Lebenslagen ein extra Gefäß? Wie oft wird das tatsächlich genutzt?
Schneidebrett mit herausnehmbarer Küchenwaage
Sucht ihr auch jedes Mal eure Küchenwaage? Oder sie nimmt zu viel Platz im Schrank weg? Tja, dann seid ihr mit diesem Produkt gut beraten. Bloß beim Abwasch dann aufpassen.
Auto-Brillenhalterclip
Aber damit lässt sich die Sonnenblende doch gar nicht mehr richtig zuklappen?
Umzieh-Unterlage
Wie oft haben wir uns unterwegs gedacht: Jetzt eine Umzieh-Unterlage für diesen nassen Boden. Camperherzen mögen hier höherschlagen – aber Tchibo, brauchen wir hierfür ernsthaft ein zusätzliches Produkt?
Tchibolette
Die Badelatschen an sich stellen kein Problem dar, aber den Produktnamen an Adilette anzupassen, grenzt an Selbstironie oder zeugt von schlechten Geschmack. Ihr entscheidet.
