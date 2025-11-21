4,7 Sterne und jetzt auch noch im Angebot: Rätsel-Adventskalender ist der Renner auf Amazon

Der Adventskalender von Exit – Das Spiel (Kosmos) verspricht jede Menge Rätselspaß. Schnappt ihn euch jetzt bei Amazon mit 20 Prozent Rabatt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Exit-Rätsel-Adventskalender: Jeden Tag ein neues Abenteuer erleben

Der eine nascht jeden Morgen seine Schokolade, der nächste genießt frischen Tee aus seinem Adventskalender. Doch mit dem Exit-Modell wird nicht genascht, sondern gerätselt.

Anzeige

Hinter 24 Türchen verstecken sich spannende Aufgaben, die eure grauen Zellen anregen. Der Adventskalender ist bei Amazon sehr begehrt, aktuell kostet er gerade einmal 23,99 Euro (bei Amazon ansehen).

EXIT - Das Spiel Adventskalender | Der lautlose Sturm KOSMOS | mit 24 spannenden Rätseln ab 10 Jahren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 13:36 Uhr

Für wen lohnt sich der Exit-Adventskalender?

Für Rätselfans: Jeden Tag könnt ihr ein anderes kniffliges Rätsel lösen und euer Gehirn herausfordern.

Für kreative Schenker: Der Rätsel-Kalender ist das perfekte Geschenk für alle Fans von Escape-Room-Spielen.

Für Kreative: Schokolade ist schnell vernascht, aber wie schnell löst ihr die 24 Rätsel im Adventskalender?

Nicht optimal für Schokofans: Auf Süßes müsst ihr bei diesem Adventskalender verzichten. Bevorzugt ihr es klassisch, kommt ihr hier nicht auf eure Kosten.

Anzeige

Der Exit-Adventskalender im Detail

Der Adventskalender mit Rätseln ist für Kids ab zehn Jahren und Erwachsene geeignet. Euch erwarten täglich Rätsel auf Einsteigerlevel, die ihr alleine oder mit euren Freunden lösen könnt. Die Rätsel wurden von Inka und Markus Brand kreiert und folgen einer Geschichte.

Natürlich geht es bei dem Rätsel um Weihnachten, denn aus eurer misslichen Lage rettet euch nur der Weihnachtsmann. Eure Aufgabe besteht darin, ihn zu finden und bis zum Fest aus der Spielzeugmacher-Werkstatt zu fliehen.

Nur wenn ihr das Rätsel des Tages löst, erfahrt ihr wo es am nächsten Tag weitergeht. Im Lieferumfang sind seltsame Teile, Rätsel-Karten, Decodiertafeln, ein Story-Block und ein Hilfe-Block enthalten.

EXIT - Das Spiel Adventskalender | Der lautlose Sturm KOSMOS | mit 24 spannenden Rätseln ab 10 Jahren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 13:36 Uhr

Anzeige

Produktbewertung: Das sagen die Käufer

Starke 4,7 von 5 Sternen vergeben die Käufer des Kalenders bei Amazon. Der Spaßfaktor wird gelobt und auch die Geschichte als spannend beschrieben.

Lediglich die Lösungsfähigkeit wird stellenweise kritisiert und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt nicht überall für Zufriedenheit. Da ihr den Kalender aktuell um 20 Prozent reduziert bekommt, ist die Nachfrage gerade besonders hoch.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.