  4. 4,8 Sterne zeigen, wie beliebt dieser Airfryer ist: Ninja gibt euch jetzt starke Rabatte

Am 28. November 2025 ist Black Friday, aber bis zu diesem Höhepunkt müsst ihr mit dem Shoppen gar nicht warten. Ninja haut bereits die ersten coolen Deals raus und liefert euch jede Menge Sparpotenzial. Ihr wolltet eure Küche ohnehin mit hochwertigen Koch- und Zubereitungsprodukten ausrüsten? Dann auf zu Ninja!

Wir verraten euch, in welchen Kategorien ihr schon vor Black Friday kräftig bei Ninja sparen könnt.

#1 Airfryer

Eine Heißluftfritteuse der Marke Ninja auf einer Kücheninsel mit verschiedenen Küchenutensilien und Lebensmitteln.
Bei Ninja bekommt ihr die beliebten Airfryer jetzt günstiger.© Ninja / Screenshot GIGA2 / 9
Die Ninja Airfryer gehören zu den beliebtesten Heißluftfritteusen und schon jetzt bietet euch Ninja coole Rabatte. In der Kategorie findet ihr Airfryer für Singles, Familien, mit Glasgehäuse und sogar speziell für Black Friday limitierte Sondereditionen.

Wie wäre es zum Beispiel mit der Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone Heißluftfritteuse mit 9,5 L Fassungsvermögen? Die bekommt ihr aktuell 70 Euro günstiger (im Online-Shop ansehen). Bisherige Käufer sind auf jeden Fall überzeugt: Mehr als 1.400 Bewertungen vergeben volle 5 Sterne.

Hier zu den Ninja Heißluftfritteusen

#2 Eismaschinen

Eine Ninja Swirl Eismaschine mit verschiedenen gefüllten Eisbechern.
Die stylische Eismaschine von Ninja ist vor Black Friday bereits reduziert.© Ninja / Screenshot GIGA3 / 9
Auch bei den Eismaschinen von Ninja könnt ihr bereits Geld sparen. So ist die beliebte Ninja Swirl Eismaschine von 369,99 Euro auf 229,99 Euro reduziert (im Online-Shop ansehen). Ihr bekommt aber auch günstigere und kleinere Modelle im Angebot. Schaut euch in der Kategorie nach allen Schnäppchen im Bereich Eismaschinen um.

Hier geht es zu den Eismaschinen

#3 Kaffeemaschinen

Perrson drückt einen Knopf an einer Ninja-Kaffeemaschine.
Spart schon vor Black Friday bei eurem Ninja Kaffeeautomaten© Ninja / Screenshot GIGA4 / 9
Luxus am Morgen zum günstigen Preis? Das gibt es in der Kategorie „Kaffee“ bei Ninja. Aktuell erhaltet ihr beispielsweise die Ninja Luxe Café Pro Kaffeemaschine für günstige 419,99 statt 569,99 Euro. Sie wurde laut Ninja allein mehrere hundert Male in den letzten Tagen gekauft und ist bestens bewertet (im Online-Shop ansehen).

Hier geht es zu den Kaffeemaschinen

#4 Outdoor-Küchen

Ein Mann setzt einen Ninja Gill auf einen Ständer im Garten.
Der Ninja-Grill ist schon vor Black Friday reduziert.© Ninja / Screenshot GIGA5 / 9
In der Outdoor-Küche gibt es bei Ninja bereits erste Rabatte vor Black Friday. Den Ninja Woodfire Pro Connect XL Outdoor-Smoker bekommt ihr derzeit zu einem günstigen Preis von 299,99 Euro, vorher kostete das Produkt 449,99 Euro (im Online-Shop ansehen). Wenn ihr eure Outdoor-Küche aufpeppen wollt, seid ihr in dieser Kategorie genau richtig.

Hier geht es zu den Outdoor-Küchen

#5 Küchengeräte

Ein Mixer der Marke Ninja auf einer Kücheninsel mit zusätzlichen Aufsätzen.
Die Ninja Küchengeräte sind sehr begehrt© Ninja / Screenshot GIGA6 / 9
Bei den Küchengeräten ist das Sparpotenzial schon deshalb hoch, weil Ninja euch so viele verschiedene Kategorien bietet. Mixer, Küchenmaschinen, Messer, Töpfe, Pfannen und vieles mehr ist bereits rabattiert. Wenn ihr einen Testsieger in Sachen Mixer sucht, bekommt ihr zurzeit den Ninja Detect Power Mixer Pro für 179,99 Euro (im Online-Shop ansehen).

Hier geht es zu den Küchenprodukten

#6 Trinkgefäße

Eine grüne Trinkflasche der Marke Ninja liegt neben Gewichten und Sportschuhen auf einer Sportmatte.
Die Trinkbecher von Ninja sind outdoor sehr beliebt© Ninja / Screenshot GIGA7 / 9
Auch beim Trinken könnt ihr jetzt sparen, beispielsweise mit der 700 ml Thirsti Trinkflasche in Grün. Sie ist von 34,99 Euro auf 24,99 Euro runtergesetzt und bietet euch die Möglichkeit, auch heiße Getränke unterwegs zu genießen (im Online-Shop ansehen).

Hier geht es zu den Trinkprodukten

#7 Bundles zu Black Friday

Zusammenschnitt zweier Produktbilder einer Eismaschine und einer Heißluftfriseuse der Marke Ninja.
Die Bundle-Angebot bieten doppeltes Sparpotenzial© Ninja / Screenshots GIGA8 / 9
Wenn ihr im Set sparen wollt, schaut euch die Bundles von Ninja zu Black Friday an. Ihr bekommt beispielsweise die Eismaschine Creami Deluxe mit der Double Stack Heißluftfritteuse zum Bundle-Preis von 379,99 Euro (im Online-Shop ansehen). Hier lohnt sich das Stöbern für alle, die ohnehin mehr „Ninja“ in ihre Küche lassen wollten.

Hier geht es zu den Bundles

#8 Limited Editions

Ein offener Airfryer der Marke Ninja mit Lebensmitteln und angerichteten Essen.
Limited Editions sind bei Ninja sehr begehrt© Ninja / Screenshot GIGA9 / 9
Zu Black Friday verkauft Ninja einige limitierte Editionen günstiger. So bekommt ihr die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro mit 6,2 Litern Fassungsvermögen aktuell für 89,99 Euro (im Online-Shop ansehen). Wenn ihr nicht nur sparen, sondern auch noch kleine Raritäten in der Küche haben wollt, ist das genau eure Kategorie.

Hier geht es zu den limitierten Editionen

