4,8 von 5 Sternen: Bonprix hat die perfekte Kommode für alle, die Bücher lieben

Es gibt Mittel und Wege, mit denen ihr euer Hobby ganz ohne Worte verraten könnt. Für Lese-Fans hat Bonprix eine geeignete Kommode im Angebot.

Diese Kommode ist ein Muss für alle Bücher-Fans

Die originelle Kommode im Bücherdesign für 176,99 Euro (bei Bonprix ansehen) verrät auf den ersten Blick, welches Hobby ihr habt. Die sechs Schubladen sind als Buchrücken designt und sogar mit Titeln echter Klassiker wie Charles Dickens Oliver Twist versehen.

Wenn ihr das Angebot verpasst habt, solltet ihr euch diese Kommode von Kobolo anschauen (auf Amazon ansehen). Das Regal in Buchoptik ist mit 169,00 Euro preislich fast identisch, punktet aber mit verarbeitetem Kunstleder und besonders edlen Metallgriffen.

Für wen lohnt sich die Kommode im Bücherdesign?

Buchliebhaber: Wenn ihr von guten Büchern nie genug bekommen könnt, gebt ihr eurer Leidenschaft mit dieser Kommode einen Raum. Ihr müsst keine Bücher darin verstauen, zeigt aber eure Liebe zum Buch deutlich.

Designfans: Selbst wenn ihr nicht gern lest, ist das außergewöhnliche Design der Kommode einen Kauf wert. Hier lauft ihr weniger Gefahr, dass jeder zweite eurer Freunde den gleichen Schrank besitzt.

Organisationstalente: Neben der Optik punktet bei dieser Kommode auch der Stauraum. Ihr habt sechs Schubladen mit viel Platz für Krimskrams, Bücher, E-Book-Reader und was ihr noch verstauen müsst.

Sparfüchse: Ihr bekommt deutlich günstigere Kommoden in schlichteren Designs. Wenn ihr es minimalistischer mögt und sparen wollt, ist die Bonprix-Kommode nicht ideal.

Das bietet die Kommode von Bonprix

Mit der Kommode von Bonprix entscheidet ihr euch für ein Möbelstück in den Maßen 76,3 x 55,5 x 35 Zentimeter (H x B x T). Die einzelnen Schubladenabdeckungen sind 47,5 Zentimeter breit und neun Zentimeter hoch. Ihr könnt die Schubladen bis zu 28 Zentimeter herausziehen und mit eurem Hab und Gut befüllen.

Hergestellt ist die Kommode überwiegend aus MDF (Spießtanne), lediglich die Henkel der Schubladen sind aus Metall hergestellt. Der Farbton wird mit schwarz-braun angegeben, wobei einige Schubladen einen rötlichen Touch haben. Habt ihr zwei linke Hände, dürfte euch der Hinweis auf die Lieferung als fertig aufgebaute Kommode freuen.

Das kann die Alternative von Amazon

Die Kobolo Kommode von Amazon kommt in den Maßen 78 x 50 x 32 Zentimeter (H x B x T) daher und ist damit kaum größer als das Modell von Bonprix. Die Buchrücken sind auffälliger und bunter designt. Wenn ihr es nicht ganz so schlicht mögt, ist das eine tolle Alternative.

Sollte die beliebte Kommode, die als „Amazons Tipp“ sehr gefragt ist, ausverkauft sein, gibt es dasselbe Modell bei Kaufland (via Kaufland).

Das sagen die Kunden zu Amazons Alternative

Amazons Kunden vergeben 4,4 von 5 Sternen und äußern sich positiv über die Verarbeitung und das Design. Negative Bewertungen sind zwar in Form von Sternevergaben vorhanden, derzeit aber ohne schriftliche Begründung. Mehrere Kunden betonen, dass die Kommode genauso geliefert wird, wie sie abgebildet ist.