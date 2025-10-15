4 Ideen, wie ihr euer Home-Office mit Smart Home komfortabler macht

Wenn ihr das Glück habt im Home-Office zu arbeiten, dürft ihr euer Büro nach eigenen Wünschen gestalten. Wir verraten euch, wie ihr mit cleveren Smart Home Ideen mehr Komfort reinbringt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

#1 Lasst euch mit automatischem Licht begrüßen

Den Montag-Morgen-Blues wird euch das Smart Home nicht wegzaubern, automatisches Licht kann die Stimmung aber verbessern. Smarte Lampen schalten sich ein, wenn euer Arbeitstag beginnt. Im Laufe des Tages passt sich die Helligkeit an.

Anzeige

Frühmorgens braucht es kühles Licht, um wach zu werden, nachmittags läutet warmes Licht den Feierabend ein. So suggeriert euch euer Smart Home einen festen Rhythmus, der nebenbei eure Produktivität ankurbeln kann. Nutzt ihr noch keine smarten Lampen zu Hause, besorgt euch ein Starter-Set mit Bridge und Lampe und verändert eure Arbeitsumgebung (auf Amazon ansehen).

Starter-Set mit Bridge und Lampe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 18:00 Uhr

Anzeige

#2 Passt die Heizung an eure Bedürfnisse an

Wenn ihr eine Fußbodenheizung im Home-Office nutzt, sorgt ein smartes Thermostat mit intelligenter Steuerung (auf Amazon ansehen) für angenehme Wärme beim Arbeiten. Ihr könnt die Temperatur wahlweise per App steuern oder voreinstellen, wann geheizt werden soll. Morgens nicht in ein überhitztes Büro zu kommen ist wichtig für die Konzentration, frieren solltet ihr aber auch nicht.

Smartes Heizungsthermostat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 17:59 Uhr

Smarte Thermostate lassen sich übrigens auch mit normalen Heizungen nutzen. Wählt eine intelligente Variante, die bei geöffnetem Fenster oder ausreichend Wärme automatisch die Heizleistung drosselt. Damit spart ihr Geld und habt es im Home-Office immer gemütlich.

Anzeige

#3 Smarte Rollläden schützen euch vor blendender Sonne

Tageslicht macht zwar munter, wenn es blendet, stört es aber den Arbeitsflow. Mit einem smarten Rollladensteuerungssystem (auf Amazon ansehen) könnt ihr Rollos vom Schreibtisch aus steuern. Alternativ gebt ihr einfach die gewünschten Öffnungszeiten ein und sorgt so dafür, dass der Raum bei voller Sonne automatisch abgedunkelt wird.

WLAN Rollladenschalter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 18:02 Uhr

Nutzt ihr smarte Systeme mit Sensoren, entscheidet euer intelligentes Rollo selbst über Öffnung und Schließung. Regnet es oder scheint keine Sonne, bleibt das Tageslicht erhalten und das Rollo geöffnet. Wenn ihr geblendet werdet, schließt sich das Rollo selbstständig.

Anzeige

#4 Nutzt Smart Speaker zur Benachrichtigung bei wichtigen Termine

Mit smarten Speakern (auf Amazon ansehen) könnt ihr nicht nur Musik hören, sondern euch auch an Meetings, Deadlines und eure wichtigen Pausen erinnern lassen. Ihr spart euch den ständigen Blick auf den Kalender und bekommt eure Erinnerung einfach als kurze Ansage oder Signalton.

Echo Dot Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 18:03 Uhr

Damit könnt ihr euch auf eure Arbeit konzentrieren und werdet nicht ständig durch den Blick aufs Handy abgelenkt. Eure Termine fügt ihr per Sprachbefehl einfach hinzu oder löscht sie.

Anzeige

Smarte Tools nehmen euch zwar die Arbeit nicht ab, erleichtern das Home-Office aber und damit auch den Workflow.