4 Monate Verspätung? DB zahlt 7,50 Euro als Entschädigung an Bahn-Kunde

Besser spät als nie!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Deutsche Bahn ist vielleicht nicht für Pünktlichkeit, aber dafür für rekordverdächtige Verspätungen bekannt. Reddit-Nutzer Bartjay wird für seine Fahrt entschädigt, die laut Beleg ganze 166.440 Minuten zu spät zum Ziel kam. Dafür bekam er ganze 7,50 Euro.

Anzeige

Zug kommt laut Deutscher Bahn ganze 115 Tage zu spät

166.440 Minuten sind umgerechnet etwas mehr als 115 Tage. Trotz Verspätung von knapp vier Monaten zahlt die Bahn allerdings nur eine Entschädigung von 50 Prozent des Fahrpreises. Im Fall von Reddit-Nutzer Bartjay sind das 7,50 Euro – die Fahrt im Nacht-ICE von Stuttgart nach Berlin hat 14,99 Euro gekostet. Er erhält das Geld in Form eines Gutscheins.

Die Entschädigung der DB wirft trotzdem Fragen auf. Nach vier Monaten Verspätung dürften die meisten Bahnfahrenden doch lieber aussteigen und eine Alternative suchen (oder vielleicht laufen). Wie kommt so eine gewaltige Verspätung also zustande?

Reddit-Nutzer katze-sonne stellt die Theorie auf, dass der Bahn-Kunde die Verbindung vielleicht erst Monate später wahrgenommen hat, nachdem sein ursprünglicher Zug ausgefallen ist (auf Reddit ansehen). Bei aufgehobener Zugbindung könnt ihr das Ticket bis zu einem Jahr nach ursprünglichem Reisedatum nutzen (Quelle: DB).

Nutzer Bartjay stellt im Reddit-Post allerdings nicht klar, was wirklich passiert ist. Vielleicht hat irgendjemand bei der Deutschen Bahn auch einfach ein paar Zahlen zu viel eingegeben.

Anzeige

So viel zahlt die Deutsche Bahn

Nutzer auf Reddit zeigen gerne ihre Katastrophen-Fahrten mit der Deutschen Bahn. Laut der DB erhalten Kunden ab einer Verspätung von 60 Minuten immerhin noch 25 Prozent des Fahrpreises bei einer einfachen Fahrt zurück. Ab einer Verspätung von 120 Minuten sind es 50 Prozent. Nach 115 Tagen wird es aber offenbar nicht mehr.