40 Euro Rabatt bei MediaMarkt: Mit diesem Starter-Set verwandelt ihr eure Wohnung in ein Lichtermeer

Mit dem Starter-Set von Philips Hue könnt ihr eure Wohnung in einem ganz neuen Licht sehen.

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, smarte Leuchten in euer Zuhause zu integrieren, könnt ihr bei MediaMarkt jetzt ein praktisches Starter-Set zum Sparpreis abstauben. In dem Paket sind drei E27-Glühbirnen sowie die Hue Bridge enthalten – das alles zusammen kostet aktuell nur 149,99 Euro statt 189,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

Philips Hue 3er Starter Set Das Set enthält drei E27 White & Colour Glühbirnen sowie die Philips Hue Bridge. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 13:37 Uhr

Für wen lohnt sich das Philips Hue Starter-Set bei bei MediaMarkt?

Für alle, die ins Philips-Hue-Ökosystem einsteigen wollen.

Für alle, die ein gutes Fundament für ihren Smart-Light-Haushalt suchen.

Nicht geeignet, wenn ihr bereits die Philips Hue Bridge besitzt, denn dann könnt ihr drei E27-Birnen günstiger bekommen.

Mit dem Hue-Starter-Set könnt ihr direkt loslegen. Über die Hue Bridge könnt ihr eure smarten Leuchtmittel in eurer Wohnung koordinieren, in Räume unterteilen und in der App Szenen erstellen.

Die drei beiliegenden E27-Glühbirnen können insgesamt 16 Millionen Farben darstellen und sind mit 1.100 Lumen richtig hell – eurer Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt. Natürlich müsst ihr sie nicht alle in einem Raum anbringen, sondern könnt sie verteilen wie ihr wollt.

MediaMarkt-Kunden loben die Qualität

Dass Philips Hue für Smart-Home-Fans eine sehr gute Wahl ist, beweisen die Rezensionen. Bei MediaMarkt hat das Hue-Starter-Set eine Wertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen bei knapp 200 abgegebenen Stimmen. Kunden schätzen die einfache Einbindung und Bedienung der App sowie die hohe Qualität der Leuchtmittel.

Warum ich das Philips Hue Starter-Set empfehle Ich habe sowohl die Hue Bridge als auch verschiedene Hue-Glühbirnen und -Lampen bei mir zuhause. Je mehr ich in meine Wohnung integriere, desto größer sind die Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung. Das Starter-Set ist deswegen ein für mich idealer Anfangspunkt, denn mit drei Glühbirnen lässt sich schon ordentlich Stimmung erzeugen. Dass das Paket trotz der Qualität leider immer noch nicht günstig ist, lässt sich aber natürlich nicht von der Hand weisen. Gregor Elsholz

Govee: Philips-Hue-Alternative bei Amazon

Wenn euch die Preise von Philipps Hue abschrecken, findet ihr bei Amazon mit Govee-Leuchten eine günstigere Alternative. Für 19,99 Euro gibt es dort beispielsweise zwei E27-Glühbirnen, die ebenfalls eine riesige Farbpalette abdecken (bei Amazon ansehen).

