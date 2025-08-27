40 Euro sparen: Dieses Lego-Highlight für Erwachsene gibt’s jetzt bei Amazon

Mit über 1.300 Teilen überzeugt das Lego-Set „Garten der Stille“ gerade bei Amazon. Ganz besonders, weil ihr momentan 40 Euro spart – wenn ihr schnell beim Kauf seid.

Wer gerne bastelt und dann auch noch etwas Schönes zum Hinstellen möchte, der sollte sich das Lego-Set „Garten der Stille“ bei Amazon ansehen. Gerade gibt es das 1.300-Teile-Set mit 37 Prozent Rabatt – ihr spart fast 40 Euro und bezahlt nur 66,45 Euro.

LEGO: Garten der Stille – botanisches Zen-Garten-Set für Erwachsene mit Lotusblumen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 10:22 Uhr

Für wen lohnt sich das Lego-Set „Garten der Stille“ bei Amazon?

Bastler und Lego-Fans

Japan-Fans, die sich den „Garten der Stille“ gerne ins Regal stellen wollen

Alle, die ein tolles Geschenk für Geburtstage oder Weihnachten suchen

Jemand, der eher ein kleines Lego-Set sucht

Das Lego-Set „Garten der Stille“ umfasst 1.363 Teile, welche entsprechend der Anleitung zusammengebaut werden müssen, ehe ihr den fertigen japanischen Garten besitzt. Es handelt sich dann um einen Zen-Garten im japanischen Stil mit Steinlaternen, Bogenbrücke, Bachlauf, Kois, Lotusblumen, Bäumen, Felsen und einem Pavillon, der Raum für eine Teezeremonie bietet.

Der Garten kann ganz nach euren Wünschen angeordnet werden. Und noch ein niedliches Detail: Wenn ihr das Dach des fertigen Pavillons anhebt, könnt ihr euch die detaillierte Teezeremonie anschauen.

Kunden bei Amazon sind begeistert: 4,8 von 5 Sternen

Auf Amazon sind die Kunden vom Lego-Set „Garten der Stille“ begeistert und loben das wunderschöne Design sowie die angenehme, aber nicht zu intensive Herausforderung des Zusammenbaus. Das Set sei für erfahrene Lego-Bauer, wie auch für Einsteiger geeignet. Für den gerade herabgesetzten Preis von 66,45 Euro ist das Set außerdem ein echtes Schnäppchen.

