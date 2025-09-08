400 Euro günstiger bei Amazon: Saugroboter geht ein nerviges Problem an

Dieser praktische Saugroboter lässt sich nicht so leicht aufhalten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Saugroboter mit Wischfunktion und Ladestation kann dabei helfen, eure Wohnung blitzeblank zu halten. Der Roborock Qrevo Edge bringt all die nötigen smarten Features mit und kann zudem unter den richtigen Voraussetzungen auch noch Schwellen überwinden, die bis zu 4 cm hoch sind – besonders in älteren Gebäuden ist dies unverzichtbar. Bei Amazon gibt es den cleveren Helfer jetzt für 899,99 Euro statt 1.297,99 Euro – ihr spart also knapp 400 Euro (bei Amazon ansehen).

Roborock Qrevo Edge Saugroboter Der Roborock-Saugroboter verfügt über eine Wischfunktion und kann dank AdaptiLift-Feature auch kleine Schwellen überwinden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 15:15 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Roborock Qrevo Edge bei Amazon?

Für alle, die einen Saugroboter mit Wischfunktion wollen.

Für alle, die zuverlässig auch hartnäckigen Schmutz wie Hundehaare aufsaugen lassen wollen.

Die angegebenen 4-cm-Hürden schafft der Qrevo Edge nur, wenn es sich um Doppelstufen handelt. Bei sehr hohen Türschwellen hat die Lift-Funktion also das Nachsehen.

Der Roborock Qrevo Edge ist mit einer Hauptbürste, einer Seitenbürste sowie einem anhebbaren Mop ausgerüstet. Somit könnt ihr euren Boden sowohl trocken als auch nass säubern und kommt dank der Seitenbürste auch in die Ecken eurer Zimmer.

Das Multifunktionsdock reinigt den Roboter, entleert den Staubbehälter und füllt Wasser nach – alles automatisch.

Dank seiner KI-Hinderniserkennung umfährt der Roborock potenzielle Hürden in eurer Wohnung. Über die App könnt ihr den Reinigungsplan festlegen und habt immer Zugriff auf die wichtigsten Funktionen eures Haushaltshelfers.

Roborock Qrevo Edge Saugroboter Der Roborock-Saugroboter verfügt über eine Wischfunktion und kann dank AdaptiLift-Feature auch kleine Schwellen überwinden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 15:15 Uhr

Anzeige

Amazon-Kunden loben die Reinigungskraft vom Roborock-Saugroboter

Bei Amazon hat der hochwertige Roborock Qrevo Edge Saugroboter eine starke Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen vorzuweisen. Die Käufer zeigen sich vor allem von der Bedienung und der Gründlichkeit der Reinigung überzeugt.

Für Kritik sorgt jedoch die unklare Beschreibung der 4-cm-Hürde – einige Kunden sind enttäuscht, dass der Roborock in ihrer Wohnung einfache Türschwellen dieser Höhe nicht überwinden konnte.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.