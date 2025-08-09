Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
41 Fotos, die euch optisch an eurem Verstand zweifeln lassen

Christopher Bahner
Christopher Bahner,
9 min Lesezeit
Quelle: Getty Images / IherPhoto / Reddit
© Getty Images / IherPhoto / Reddit1 / 42
Wir alle sind schonmal über Bilder gestolpert, die uns so verwirrt haben, dass wir an unserem Verstand gezweifelt haben. Optische Illusionen, ein Fototaufnahme aus einem bestimmten Winkel oder andere Bilder, die für einen Knoten in unserer Optik sorgen. An dieser Stelle seht ihr die besten Beispiele für solche Fotos, bei denen ihr mehr als zweimal genau hinsehen müsst, um den Sachverhalt zu erkennen.

Die folgenden Bilder sind auf eigene Gefahr zu betrachten. Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Albträume.

Schwerkraft, was machst du?

Quelle: Reddit
© Reddit2 / 42
Dank Körperspannung kann dieser Mann auf der chinesischen Mauer den Eindruck erwecken, die Welt hätte sich um 90 Grad gedreht.

Optische Illusionen gibt es schon länger als ihr denkt

Quelle: Reddit
© Reddit3 / 42
Eine der ältesten optischen Täuschungen der Welt: Ein Elefant und ein Stier teilen sich einen gemeinsamen Kopf.

Entschuldigung, Fräulein...

Quelle: Reddit
© Reddit4 / 42
Was für einen langen Arm hat der Mann im Hintergrund denn bitte? Oder ist das einfach nur die Hand der Freundin links?

Wo fängt der Freund an und hört die Freundin auf?

Quelle: Reddit
© Reddit5 / 42
Hier ist ein Pärchen so ineinander verschlungen, dass die Unterscheidung schwerfällt. Der Kamerawinkel tut sein Übriges.

Das ist ein interessanter Bart...

Quelle: Reddit
© Reddit6 / 42
... oder einfach nur der perfekte Winkel einer Hundeschnauze vor dem Gesicht des Mannes.

MMMUMMMUUMMUUMMM?!?

© Imgur7 / 42
Welches Wort verbirgt sich dahinter?

Gut versteckt, oder?

© Imgur8 / 42
Kannst du die fette Zigarre auf dem Bild erkennen?

Die Kühe…

© Reddit / Stealinggreen9 / 42
… sind aber lang in Frankreich.

Ja, diese Kirche…

© Imgur10 / 42
… sieht wirklich so aus.

Schön, wieviel Spaß…

© Imgur11 / 42
… die beiden an der frischen Luft haben.

Der Anblick dieser Maut-Station…

© Imgur12 / 42
… raubt uns erstmal den Atem.

Was für ein schönes Familienfoto!

© Imgur / 99LS1SS13 / 42
Moment mal!

Welcher ungebetene Gast…

© Imgur / alaingx14 / 42
… hat sich da wohl in den Hörsaal geschlichen?

Wie schnell…

© Imgur / J0NY515 / 42
… entdeckt ihr den Penis in diesem Bild?

In diesem Bild ist übrigens…

© Imgur / theGRex16 / 42
… kein Wasser zu sehen. Unglaublich, aber wahr.

Eine dieser beiden Frauen trägt einen Rock,.…

© Imgur17 / 42
… aber welche?

Na, dieser Typ…

© Reddit / AllienOne18 / 42
… ist ein ganz schöner Langfinger.

Liebes Hirn,…

© Reddit / Briggs232619 / 42
… jetzt kannst du gern einen Gang wieder zurückschalten. Da fällt niemand!

Das sieht echt aus, als…

© Reddit / BunyipPouch20 / 42
… würden am Himmel Boote fliegen.

Es ist erstaunlich, aber…

© Reddit / c025348421 / 42
… das ist zwei Mal das gleiche Bild!

Dieses Foto…

© Reddit / Cloverfieldstarlord22 / 42
… wurde wirklich nicht gephotoshopt.

Diese Gans…

© Reddit / earthmoonsun23 / 42
… ist auch kein Dinosaurier.

Kannst du sehen, dass das hier…

© Reddit / FakeFeynman24 / 42
… ein einziges nicht bearbeitetes Bild ist?

Und dass diese Frau…

© Reddit / lexjac25 / 42
… auch nur zwei Beine hat?

Und was geht hier…

© Reddit / LFranceschi26 / 42
… mit ihren Beinen?

Sagt mir,…

© Reddit / methodman100027 / 42
… was ihr zuerst gesehen habt, hm?

Du dachtest für einen Moment auch,…

© Reddit / Mprovin28 / 42
… dass ihre Beine super dünn sind?

Ja, das…

© Reddit / ngrhd29 / 42
… ist nur ein Badezimmer.

Ich kann nicht hinsehen,…

© Reddit / catdad01230 / 42
aber das ist wirklich nur ein zahnärztliches Instrument!

Schon mal von Waschbären mit…

© Reddit / outroversion31 / 42
… telekinetischen Kräften gehört? Nein, wir auch nicht. Der Stein liegt in einem See.

Habt ihr den Typen schonmal gesehen?

© Reddit / Pockettrumpet32 / 42
Nein? Er ist auch ganz schön gut getarnt.

Seht ihr auch, dass…

© Reddit / quinnj8633 / 42
…  das in Wirklichkeit zwei Menschen sind?

Darf ich präsentieren?

© Reddit / Rags2Rickius34 / 42
Das neue iPhone NANO.

Schwer zu begreifen, dass…

© Reddit / Steeeeve_Maaadden35 / 42
… das hier KEINE Möbel sind?

Diese Mutter war in ihrem letzten Leben…

© Reddit / talkshitgetshot36 / 42
… T-Rex.

Siehst du auch,…

© Reddit / Themuser37 / 42
… wer hier auf dich wartet?

Kannst du die Kuh sehen?

© Reddit / ti438 / 42
Muh.

OHHH SHIT

© Reddit / Umbresp39 / 42
Uff. Keine Sorge. Hier wird nur etwas gegessen!

Siehst du den Sniper?

© Reddit / usmarinehere40 / 42
Mist, zu spät.

Dass Stan-Lee ins Alter gekommen ist, wissen wir, aber…

© Reddit / Wive41 / 42
… soweit ist es doch noch nicht gekommen!

Mach es dir gern gemütlich,… 

© Reddit / Wordwalk42 / 42
… auf diesem unglaublich anzüglichem Kissen.

