41 Fotos, die euch optisch an eurem Verstand zweifeln lassen

Wir alle sind schonmal über Bilder gestolpert, die uns so verwirrt haben, dass wir an unserem Verstand gezweifelt haben. Optische Illusionen, ein Fototaufnahme aus einem bestimmten Winkel oder andere Bilder, die für einen Knoten in unserer Optik sorgen. An dieser Stelle seht ihr die besten Beispiele für solche Fotos, bei denen ihr mehr als zweimal genau hinsehen müsst, um den Sachverhalt zu erkennen.
Die folgenden Bilder sind auf eigene Gefahr zu betrachten. Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Albträume.
Schwerkraft, was machst du?
Dank Körperspannung kann dieser Mann auf der chinesischen Mauer den Eindruck erwecken, die Welt hätte sich um 90 Grad gedreht.
Optische Illusionen gibt es schon länger als ihr denkt
Eine der ältesten optischen Täuschungen der Welt: Ein Elefant und ein Stier teilen sich einen gemeinsamen Kopf.
Entschuldigung, Fräulein...
Was für einen langen Arm hat der Mann im Hintergrund denn bitte? Oder ist das einfach nur die Hand der Freundin links?
Wo fängt der Freund an und hört die Freundin auf?
Hier ist ein Pärchen so ineinander verschlungen, dass die Unterscheidung schwerfällt. Der Kamerawinkel tut sein Übriges.
Das ist ein interessanter Bart...
... oder einfach nur der perfekte Winkel einer Hundeschnauze vor dem Gesicht des Mannes.
Welcher ungebetene Gast…
… hat sich da wohl in den Hörsaal geschlichen?
In diesem Bild ist übrigens…
… kein Wasser zu sehen. Unglaublich, aber wahr.
Liebes Hirn,…
… jetzt kannst du gern einen Gang wieder zurückschalten. Da fällt niemand!
Kannst du sehen, dass das hier…
… ein einziges nicht bearbeitetes Bild ist?
Du dachtest für einen Moment auch,…
… dass ihre Beine super dünn sind?
Ich kann nicht hinsehen,…
aber das ist wirklich nur ein zahnärztliches Instrument!
Schon mal von Waschbären mit…
… telekinetischen Kräften gehört? Nein, wir auch nicht. Der Stein liegt in einem See.
Habt ihr den Typen schonmal gesehen?
Nein? Er ist auch ganz schön gut getarnt.
Dass Stan-Lee ins Alter gekommen ist, wissen wir, aber…
… soweit ist es doch noch nicht gekommen!