41 Prozent günstiger: Amazon verkauft das klügste Maßband für Heimwerker

Manche Werkzeuge können mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Dieses Maßband bei Amazon bringt eine überraschende Doppelfunktion mit, die Heimwerkern das Leben erleichtert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ob beim Möbelaufbau, bei Renovierungsarbeiten oder beim Einrichten: Mal reicht ein klassisches Rollmaßband, mal braucht es den Laser für größere Distanzen. Dieses 2-in-1-Maßband vereint beide Funktionen und kostet bei Amazon aktuell 27,19 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – satte 41 Prozent günstiger als sonst.

Maßband mit integriertem Lasermesser 2-in-1 Gerät mit 50-Meter-Lasermessung und 5-Meter-Maßband, digitales Display für Flächen- und Volumenberechnung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 15:48 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich das 2-in-1-Maßband bei Amazon?

Heimwerker und Handwerker, die sowohl Detail- und Großmessungen durchführen als auch Wert auf effizientes Arbeiten legen

Innenarchitekten und Raumausstatter, die von den automatischen Berechnungen profitieren

Wer nur hin und wieder etwas ausmisst, braucht kein 2-in-1-Maßband

Das Kombi-Gerät vereint ein robustes 5-Meter-Rollmaßband mit einem präzisen 50-Meter-Laser-Entfernungsmesser. Beim Aufbau eines Regals genügt das klassische Maßband für exakte Bohrlochmarkierungen. Soll anschließend die Wandbreite für einen Vorhang ermittelt werden, übernimmt der integrierte Laser die Messung – ohne Werkzeugwechsel, ohne Unterbrechung.

Die automatische Berechnung von Flächen und Volumen spart zusätzlich Zeit. So kann man beispielsweise direkt ermitteln, wie viele Fliesen fürs Bad benötigt werden. Die Pythagoras-Funktion ermöglicht zudem indirekte Höhenmessungen, etwa bei schwer zugänglichen Dachschrägen.

Das stoßfeste ABS-Gehäuse trotzt Baustellenbedingungen, während der magnetische Messhaken das Andocken an Metalloberflächen erleichtert. Das wiederaufladbare Design mit USB-C-Anschluss macht Batteriewechsel überflüssig. Nach 45 Sekunden Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch ab und schont so den Akku. Praktisch: Die Umschaltung zwischen Meter, Zoll und Fuß erfolgt per Knopfdruck – ideal für internationale Projekte oder amerikanische Bauanleitungen.

Maßband mit integriertem Lasermesser 2-in-1 Gerät mit 50-Meter-Lasermessung und 5-Meter-Maßband, digitales Display für Flächen- und Volumenberechnung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 15:48 Uhr

Anzeige

Amazon-Kunden loben Präzision und praktische Handhabung

Mit 4,8 von 5 Sternen erntet das Kombi-Maßband bei Amazon Bestnoten. Käufer heben besonders die Messgenauigkeit und die intuitive Bedienung hervor. Die Zuverlässigkeit bei Flächen- und Volumenmessungen sowie die schnellen Messungen werden durchweg positiv bewertet. „Top Gerät – präzise, vielseitig und einfach zu bedienen“, fasst ein zufriedener Kunde seine Erfahrung zusammen. Besonderes Lob gibt er der praktischen 2-in-1-Funktion.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.