43 Prozent günstiger bei Lidl: Dieses Gadget gehört in jedes Büro

Wer wichtige Dokumente, Fotos oder Bastelarbeiten schützen will, findet bei Lidl gerade ein unschlagbares Angebot.

Lidl bietet das Silvercrest Laminiergerät CLG 350 D2 aktuell für nur 12,99 Euro statt 22,99 Euro an – eine Ersparnis von 43 Prozent. Das Gerät eignet sich zum Heiß- und Kaltlaminieren von Dokumenten bis zur Größe DIN A4 und schützt wichtige Papiere, Urkunden oder Fotos dauerhaft vor äußeren Einflüssen. Mit seiner kompakten Bauweise passt es problemlos auf jeden Schreibtisch im Büro oder zu Hause (im Lidl-Shop ansehen).

SilverCrest Laminiergerät A4 380 W Heißlaminiergerät mit praktischem Trimmer, Eckenabrunder und 30 Folien im Lieferumfang Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 15:41 Uhr

Für wen lohnt sich das Laminiergerät bei Lidl?

Für alle im Homeoffice oder für Familien, die regelmäßig Dokumente, Kinderzeichnungen oder Fotos vor Abnutzung schützen möchten.

Für Kleinunternehmer oder Lehrende, die eine kostengünstige Lösung suchen, um Materialien wie Speisekarten oder Lehrmittel widerstandsfähig zu machen.

Nicht geeignet für den professionellen Einsatz in Copyshops oder großen Büros, da es für geringere und gelegentliche Nutzungsmengen ausgelegt ist.

Der Lieferumfang ist besonders praktisch, denn ihr könnt sofort loslegen. Neben dem Gerät erhaltet ihr ein Starter-Set mit 30 Folien in drei verschiedenen Größen – zehn für A4, zehn für A5 und zehn für Visitenkarten. So seid ihr für die ersten Projekte direkt ausgestattet, ohne zusätzliches Zubehör kaufen zu müssen.

Das Gerät von Silvercrest bringt zudem nützliche Zusatzfunktionen mit. Ein integrierter Trimmer schneidet Papier oder bereits laminierte Dokumente präzise zu, während der herausnehmbare Eckenabrunder für ein sauberes und professionelles Finish sorgt. Die Aufheizzeit ist mit maximal zwei Minuten angenehm kurz, sodass ihr nicht lange warten müsst.

Die Bedienung ist unkompliziert gehalten. Eine LED-Anzeige informiert über den Betriebszustand, und über einen Schieberegler stellt ihr die gewünschte Folienstärke – 80 oder 125 Mikron – oder den Kaltlaminiermodus ein. Sollte sich eine Folie einmal verklemmen, hilft die ABS-Funktion bei der schnellen Entriegelung der Transportrollen.

Lidl-Kunden sind überzeugt von Laminiergerät

In Lidls Online-Shop hat das Silvercrest-Laminiergerät eine herausragende Wertung von 4,9 von 5 möglichen Sternen. Die Kunden loben die einfache Handhabung und die zuverlässige Funktionalität.

