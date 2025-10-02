+4368120910617 ruft an: Drohungen und Beschimpfungen zu angeblichem Krypto-Deal

Viele Deutsche werden sich wundern, die österreichische Handy-Nummer +4368120910617 in ihrem Display zu sehen. Dahinter verbirgt sich ein kriminelles Callcenter, dessen Mitarbeiter anscheinend unter großem Druck stehen, denn sie rasten schnell aus.

Offensichtlich setzen die Betrüger dieser Masche auf Überraschung. Auf Nachfragen sind sie nicht vorbereitet und werden schnell unverschämt, wenn ihr wissen wollt, wer da eigentlich anruft. Sie verwenden veraltete Daten, die sie vermutlich gekauft haben und wollen diese jetzt bestätigt haben. Dazu locken sie mit angeblich vergessenen Krypto-Gewinnen.

Was will die Nummer +4368120910617?

Die Anrufer sprechen ein gebrochenes Deutsch und melden sich mit Fantasienamen wie „Crypto Kapital“ oder „Coinmarketplace“.

Sie kennen euren Namen und fragen gleich zu Beginn „Spreche ich mit…?“. Bei der Nennung weiterer Daten fällt dann aber auf, dass diese oft veraltet sind.

In einigen Fällen erzählen sie die Geschichte, dass ihr irgendwann in der Vergangenheit Geld in eine Krypto-Währung investiert hättet, das nun auszahlungsbereit sei. In anderen Fällen behaupten sie gleich, dass ihr Krypto-Gewinne nicht angemeldet habt, weshalb nun eine Strafe fällig sei.

Sobald ihr nachfragt, wer da eigentlich ist, um was es geht, wie sie an eure Daten gekommen sind und was sie von euch wollen, werden die Anrufer häufig unverschämt und beleidigen ihre Opfer, bevor sie auflegen.

So wird die Nummer 004368120910617 blockiert

Häufig wird diese Nummer bei Android und iPhones bereits als Spam abgewiesen. Falls nicht, könnt ihr die Nummer in der Anrufliste blockieren.

Wenn ihr diese Anrufer im Telekom-Festnetz sperren möchtet, startet das „Telefoniecenter“ im Browser und tragt sie dann in die schwarze Liste ein.

Setzt Betrugsanrufe auf die Blacklist der Fritzbox, die ihr in den Router-Einstellungen aufrufen könnt.

Die Betrüger rufen nicht mit einem Handy an und das Callcenter befindet sich vermutlich auch nicht in Österreich. Zur Verschleierung ihrer Nummer nutzen sie Call-ID-Spoofing. So nennt man die technische Fälschung der angezeigten Nummer.